毛盛勇：预计下阶段经济将延续回升改善、持续向好势头

人民网北京4月17日电 （杨曦）今日，在国新办举行的一季度国民经济运行情况新闻发布会上，统计局新闻发言人毛盛勇表示，受新冠肺炎疫情影响，一季度主要经济指标明显下滑，但同时3月份指标呈现出了回升的势头。下一阶段，随着更大力度的政策推出，预计经济会延续回升改善、持续向好的势头。

毛盛勇指出，尽管疫情冲击严重，但基础工业保持正常增长，防疫物资供应和生活必需品供应保障有力，14亿人的基本民生得到了较好保障，社会大局稳定。

从3月份及一季度的经济数据来看，毛盛勇认为当前经济运行有以下五方面的突出特点：

第一，3月份主要经济指标明显改善。随着疫情防控成效不断显现，复工复产进度加快推进，3月份主要经济指标包括工业、服务业、投资、社零和进出口，降幅都是大幅度收窄，呈现改善趋势。举一个例子，比如规模以上工业增加值，上年的3月份同比增长8.5%，增速是一年中最高的月份。今年3月份，规模以上工业增加值下降1.1%，比1-2月份大幅收窄了12.4个百分点，3月份规模以上产出水平基本恢复到了去年同期水平。3月份，从41个行业来看，90%的行业当月增加值都比1-2月份加快，其中有40%的行业同比增长；从统计的600多种主要工业产品来看，约有40%的工业产品产量同比增长。所以，说明工业生产恢复的效果还是比较明显的，其他相关指标也有同样类似的特点。

第二，就业物价总体平稳。随着生产生活秩序逐步恢复，就业形势总体是平稳的，3月份全国城镇调查失业率是5.9%，比2月份降低了0.3个百分点。25到59岁的就业主体人群调查失业率是5.4%，比上月降低了0.2个百分点。我们也可以看到，尽管疫情冲击严重，但全国没有发生大规模裁员的情况，就业形势总体平稳。从价格来看，3月份居民消费价格（CPI）涨幅是回落的，CPI环比由上月上涨0.8%转为下降1.2%，当月CPI同比上涨4.3%，比上月回落了0.9个百分点，整个一季度CPI的涨幅是4.9%，比1-2月份回落了0.4个百分点。这是什么意思呢？居民消费价格涨幅回落的主要原因是食品价格涨幅回落，特别是包括猪肉在内的食品价格同比价格涨幅回落、环比下降。这样的结果说明食品供应比较充裕、社会物流比较畅通。

第三，产业升级持续发展。在疫情防控期间，整个产业的生产能力包括配套能力得到了很好的发挥，疫情尽管比较严重，但是产业没有受到大的影响，特别是以新产业、新产品和新商业模式为代表的新动能还逆势增长。3月份，高技术产业增加值增长8.9%，比1-2月份大幅回升了20多个百分点；3D打印设备、单晶硅、多晶硅和智能手表等，继续保持较快增长。与互联网相关的经济表现比较活跃，电子商务、在线学习、远程问诊等，得到比较快的发展。实物商品网上零售额3月份增长了5.9%，占社会消费品零售总额的比重为23.6%，比上年同期提高了5.4个百分点。从增加值的角度来看，一季度信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长13.2%，拉动GDP增长0.6个百分点，还有金融业增长6%。所以，尽管疫情比较严重，但是新动能较快成长的态势没有改变。

第四，脱贫攻坚扎实推进。党中央高度重视脱贫攻坚工作，今年一季度下达中央的扶贫资金1396亿元，全国中西部22个省扶贫项目已超过26万个开工建设。从收入来看，贫困人口比较多的一些地区，比如四川、广西、西藏、贵州、青海一季度居民人均可支配收入分别名义增长了5.3% 、4.6%、9.5%、4.8%和3.1%，明显高于全国水平。

第五，回升的态势有望延续。从一些相关指标来看，比如用电量，3月份用电量降幅比2月份明显收窄，特别是3月末用电量，包括全社会的发电量开始持平和转正；从目前来看，4月上旬全社会的发电量保持正增长。这是一个很重要的指标。国家统计局5000万元以上投资入库项目，一季度是11477个，比上年同期还增加了144个。3月份挖掘机销售同比增长了11.6%。3月份进出口形势也比1-2月份明显改善，从3月份来看上中下旬环比逐渐改善。另外，从目前调研和了解的情况来看，4月上旬进出口的形势比3月份进一步有所改善。特别是前期出台的一系列政策，包括帮扶企业渡过难关的政策、帮助推进复工复产的政策举措，在不断显效。

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