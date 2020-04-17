电商每周热点：完善产业链 共建生态圈

人民网北京4月17日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：商务部及地方政府陆续出台政策措施完善电商产业链和生态圈、电商助力消费扶贫、重点发展在线新经济，电商及直播平台推出多举措助力湖北经济恢复和中小企业复苏。国家网信办针对网信系统突出问题持续加大约谈整改和处罚力度。

1、商务部：完善跨境电商产业链和生态圈

4月10日，商务部部长助理任鸿斌在新闻发布会上表示，商务部将会同相关部门主要做好五方面工作：推动传统企业触网上线；充分发挥国际性平台的作用；支持跨境电商平台走出去；高质量推进海外仓建设；完善跨境电商产业链和生态圈等。商务部将继续指导综试区汇聚制造生产、电商平台、仓储物流、金融风控等各类企业，发展物流、支付、快递等服务行业，带动本地周边和产业链上下游企业触网上线，为跨境电商发展营造良好的环境。

（4月10日，首趟满载着汇集浙江、上海、江苏和福建四省邮件共计350余吨、50个集装箱的中欧班列（义乌—马拉舍维奇）中国邮政专列首次从义乌铁路口岸缓缓驶出。预计将于13天后抵达波兰，随即分拨发往西班牙、英国、德国、意大利等23个欧洲国家。随着全球疫情的蔓延，国际供应链进出口物流受到影响，义乌市邮政等部门主动承担行业“国家队”的职责，积极搭建邮政“海、陆、空、铁”全方位畅通的国际物流体系，开创了浙江乃至华东地区跨境电商转运的新局面，为中国企业产品“走出去”提供安全可靠的快递物流服务。）

2、13家快递物流和电商企业联合发布推进“快递进村”倡议

近日，国家邮政局召开2020年二季度例行新闻发布会，对《快递进村三年行动方案（2020-2022年）》进行发布解读。在发布会上，中国快递协会联合邮政EMS、顺丰速运、中通快递、圆通速递、申通快递、韵达速递、百世快递、德邦物流、京东物流、苏宁物流、菜鸟网络、阿里巴巴、京东集团等13家快递物流和电商企业发出倡议，希望共建共享农村快递物流的生态圈。各企业表示将竭尽全力，切实推动“村村通快递”的宏伟目标。

3、网信办约谈“京东”“拼多多”“淘宝”“微店”等电商平台 责令限期整改

4月16日，国家网信办公布一季度全国网信行政执法工作推进情况，持续加强对省级网信办的指导，通过约谈整改、行政处罚、公开曝光等手段，依法加大监管执法力度。针对“京东”“拼多多”“淘宝”“微店”等电商平台存在售卖不良视频、无资质商品等问题，北京、上海、浙江等地网信办依法约谈平台相关负责人，责令限期全面整改，并严肃处理相关责任人。

4、杭州启动电商扶贫助农活动

4月13日，“电商助农·杭州行动”启动活动举行，这是在浙江省商务厅的指导下，由浙江省电子商务促进会的发起的浙江电商助农计划系列活动的第一站。据悉，在此次系列活动中，杭州市商务局共收集梳理出了34个重点电商扶贫助农项目。接下来，杭州市商务局将联合杭州市对口支援和区域合作局组织对接“百县”，持续开展“消费扶贫·电商助力”系列活动。

5、上海重点发展在线新经济

4月13日，上海市公布《上海市促进在线新经济发展行动方案（2020-2022年）》，明确到2022年末，将上海打造成具有国际影响力、国内领先的在线新经济发展高地。方案提出，拓展生鲜电商零售业态。围绕生鲜、餐饮、农产品、日用品等领域，推动传统零售和渠道电商整合资源，线上建设网上超市、智慧微菜场，线下发展无人超市和智能售货机、无人回收站等智慧零售终端。鼓励开展直播电商、社交电商、社群电商、“小程序”电商等智能营销新业态等，直播新经济是重点发展方向之一。

6、 字节跳动旗下抖音、巨量引擎推“中小企业复苏计划” 补贴力度增至2亿元

4月11日字节跳动旗下的抖音、巨量引擎推出第二期“中小企业复苏计划”，在原计划的基础上，将补贴力度增加至2亿元。此前，字节跳动已累计推出了12项针对各行各业的扶助措施，整体投入超4.3亿元。另外，字节跳动在资助抗疫一线医护人员方面的投入已超3.8亿元。

7、淘小铺“凡星计划”帮助残疾人士创业 淘宝“我为湖北胖三斤”4000万斤湖北农产品售罄

4月15日淘宝旗下的淘小铺宣布与阿里巴巴公益基金会、中国残疾人福利基金会、中国肢残人协会以及全国各地残联一起推出“凡星计划”，帮助每一个普通人在淘小铺一键创业，未来一年，将帮助10万名残疾人士创业，预计每人每月将能赚1500元生活费。淘宝数据显示，4月以来，在淘小铺实现增收的残疾人数量比3月涨了600%。

近日阿里大数据显示，淘宝已经成为湖北带货第一平台。自从淘宝发起“我为湖北胖三斤”以来，4000万斤湖北农产品已经被抢光，淘宝直播上湖北农产品销量同比飙升6.6倍。13日晚间，人民日报联手薇娅推出为“湖北冲鸭”直播专场，邀请湖北籍演员、武大校友吴倩做客淘宝直播间。当晚直播间主要销售周黑鸭的鸭脖、鸭翅、鸭掌、鸭舌、鸭锁，均一上架秒售罄，51万只湖北鸭子被1秒抢光。

8、京东物流与Blue Yonder战略合作

4月15日，京东物流和Blue Yonder集团有限公司（前JDA软件公司）正式签署战略合作意向书。双方将通过资源共享、深度融合大数据、IoT、AI、5G、机器学习等前沿技术，共同推动中国及全球供应链的转型升级，为合作伙伴提供端到端（从商家端到消费者端）的供应链优化服务和极致的服务体验，其合作范围将涉及时尚行业、消费品行业、高新技术行业等。同时，京东将结合自身情况，围绕“新基建”下沉与“千县万镇24小时达”时效提升计划等多项措施，全力推动物流普惠和“村村通快递”目标实现。

9、马布里个人旗舰店落户拼多多 开启电商直播首秀

4月11日篮球明星马布里的“马教练运动户外旗舰店”已入驻拼多多，“发光篮球”也将登陆百亿补贴。4月12日晚7点，马布里在拼多多开启直播电商首秀。据拼多多页面显示，马布里的旗舰店目前推出了篮球、防撞护膝两种产品。

(责编：毕磊、夏晓伦)