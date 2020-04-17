作业帮宣布中国女排为其代言人，累计激活用户超8亿

4月17日，作业帮CEO侯建彬发布全员信，宣布作业帮与中国国家女子排球队达成战略合作，成为中国女排在教育领域全球独家代言合作伙伴。

侯建彬表示，作为中国国家女子排球队官方教育品牌，未来，作业帮将与中国女排围绕理念交流、品牌推广等展开广泛密切合作。

在信中，侯建彬透露，今年春季正价课总量超过120万，同比增长4倍，营收同比增长550%。目前，作业帮旗下产品日活用户突破5000万，月活用户突破1.7亿，累计激活用户超8亿，占据在线教育流量侧绝对优势。

作为国内K12在线教育的引领者，公司以“让优质教育触手可及”为使命，以技术力量解决教育领域“痛点”，涵盖学科教育、素质教育、教育信息化、家庭教育等板块，自主研发作业帮、作业帮直播课、作业帮口算等教育学习产品，同时推出作业帮VIP服务。

作业帮直播课是在线双师直播班课，覆盖小、初、高各学段、全学科。由主讲老师、辅导老师共同服务一名学生。累计服务学员超4900万，付费学员超1200万。

侯建彬表示，作业帮与中国女排达成战略合作，源自双方理念相通、精神相合。作业帮对教育、成长的理解，与中国女排对体育、竞技的理解，高度一致。竞技冠军，每一分，都来自专业的指导、科学的努力；王者背后，每一步，都离不开顽强拼搏、永不放弃的奋斗精神。

中国排球协会表示，作为国内在线教育的引领者，作业帮在教学教研、技术、服务等方面有极强的实力，中国女排与作业帮达成战略合作是一次强强联合。希望作业帮直播课通过名师专业指导和科学的方法，为社会培养更多优秀学子。

以下为侯建彬内部信全文：

专业、执着、突破自我——写在中国女排代言作业帮之际

各位亲爱的作业帮小伙伴们：

与大家分享一个消息，4月17日，中国女排与作业帮达成战略合作，作业帮成为中国国家女子排球队官方教育品牌。此刻起，中国女排，这一王者之师，正式成为作业帮代言人，为作业帮旗下所有产品代言。

40年来，中国女排先后夺得10个世界排球“三大赛”冠军，多次上演惊天逆转、多次豪取连战全胜。这是一支真正的王者之师。中国女排的影响力早已超越体育本身，她们是时代的集体记忆，更是激励国人持续奋斗、自强不息的精神符号。

6年前，作业帮从上地四街一号院的小房子里起步。到今天，旗下产品日活用户突破5000万，月活用户突破1.7亿，累计激活用户超8亿，成为中国用户规模最大的在线教育平台。疫情期间，在线教育被按下了快进键，作业帮推出的免费直播课，累计报名用户突破3100万；今年春季正价课总量超过120万，同比增长4倍，营收同比增长550%。

一路走来，作业帮人凭借对教育的执著、专业与极致化追求，使得作业帮成为K12在线教育领军品牌，成为1.8亿中小学生、1.2亿家长心目中的国民级应用。

体育、教育，其道一也。中国女排与作业帮牵手，源自双方理念相通、精神相合。

竞技冠军，每一分，都来自专业的指导、科学的努力；王者背后，每一步，都离不开顽强拼搏、永不放弃的奋斗精神。

学习如竞技。作业帮对教育、成长的理解，与中国女排对体育、竞技的理解，高度一致。中国女排彰显的专业精神、奋斗精神，也是作业帮始终坚持和坚守的信念。

中国女排10次夺冠背后，是袁伟民、陈忠和、郎平等一代代名师的极致传承。专业指导、科学训练，一次又一次将中国女排带上世界之巅。

一支球队最幸运莫过于遇到一个好教练，一个学生最幸运莫过于遇到一位好老师，越早越好，这事关梦想、成长和人生的方向。

基于这样的理念，我们一直致力于打造专业的教学、教研、辅导老师团队；今天，我们已经在全国的8个城市组建了超过5000人的专业师资团队。基于这样的理念，作业帮直播课团队，独立研发小、初、高各科超过200个课程体系及大招体系，把原本庞杂又碎片的知识体系逐一串起，使学生学习更高效、有趣。

初心在方寸，咫尺在匠心。

疫情的影响仍在持续蔓延，全球经济社会都按下了暂停键。受其影响，中国1.8亿中小学生正冲破重重困难完成从线下向线上学习的大迁徙。这是挑战，更是巨大的责任。

这样的时刻，更需发扬女排精神，竭尽全力、团结协作、顽强拼搏。

回望过去，40年来，无论站在五连冠巅峰，或在远离领奖台的谷底，一代代女排人拼搏不止，方铸就了女排精神。女排精神不是赢得冠军，而是有时明知不会赢，也竭尽全力，是你一路即使走的摇摇晃晃，还依然坚持站起来，抖抖身上的土，眼里有光、心里有火。

这样的精神指引下，作业帮才能持续站上第一。

各位亲爱的小伙伴们，今天起，我们与中国女排携手，在复杂而又瞬息万变的大环境下，以专业的精神、科学的努力、极致的服务，把每一堂课做成代表作。放眼未来，我们此刻琐碎而又细微的工作，就是带领我们登上新巅峰的每一步。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)