人民网>>财经

作业帮宣布中国女排为其代言人，累计激活用户超8亿

2020年04月17日15:07  来源：人民网-财经频道
 

4月17日，作业帮CEO侯建彬发布全员信，宣布作业帮与中国国家女子排球队达成战略合作，成为中国女排在教育领域全球独家代言合作伙伴。

侯建彬表示，作为中国国家女子排球队官方教育品牌，未来，作业帮将与中国女排围绕理念交流、品牌推广等展开广泛密切合作。

 

在信中，侯建彬透露，今年春季正价课总量超过120万，同比增长4倍，营收同比增长550%。目前，作业帮旗下产品日活用户突破5000万，月活用户突破1.7亿，累计激活用户超8亿，占据在线教育流量侧绝对优势。

作为国内K12在线教育的引领者，公司以“让优质教育触手可及”为使命，以技术力量解决教育领域“痛点”，涵盖学科教育、素质教育、教育信息化、家庭教育等板块，自主研发作业帮、作业帮直播课、作业帮口算等教育学习产品，同时推出作业帮VIP服务。

作业帮直播课是在线双师直播班课，覆盖小、初、高各学段、全学科。由主讲老师、辅导老师共同服务一名学生。累计服务学员超4900万，付费学员超1200万。

侯建彬表示，作业帮与中国女排达成战略合作，源自双方理念相通、精神相合。作业帮对教育、成长的理解，与中国女排对体育、竞技的理解，高度一致。竞技冠军，每一分，都来自专业的指导、科学的努力；王者背后，每一步，都离不开顽强拼搏、永不放弃的奋斗精神。

中国排球协会表示，作为国内在线教育的引领者，作业帮在教学教研、技术、服务等方面有极强的实力，中国女排与作业帮达成战略合作是一次强强联合。希望作业帮直播课通过名师专业指导和科学的方法，为社会培养更多优秀学子。

以下为侯建彬内部信全文：

专业、执着、突破自我——写在中国女排代言作业帮之际

各位亲爱的作业帮小伙伴们：

与大家分享一个消息，4月17日，中国女排与作业帮达成战略合作，作业帮成为中国国家女子排球队官方教育品牌。此刻起，中国女排，这一王者之师，正式成为作业帮代言人，为作业帮旗下所有产品代言。

40年来，中国女排先后夺得10个世界排球“三大赛”冠军，多次上演惊天逆转、多次豪取连战全胜。这是一支真正的王者之师。中国女排的影响力早已超越体育本身，她们是时代的集体记忆，更是激励国人持续奋斗、自强不息的精神符号。

6年前，作业帮从上地四街一号院的小房子里起步。到今天，旗下产品日活用户突破5000万，月活用户突破1.7亿，累计激活用户超8亿，成为中国用户规模最大的在线教育平台。疫情期间，在线教育被按下了快进键，作业帮推出的免费直播课，累计报名用户突破3100万；今年春季正价课总量超过120万，同比增长4倍，营收同比增长550%。

一路走来，作业帮人凭借对教育的执著、专业与极致化追求，使得作业帮成为K12在线教育领军品牌，成为1.8亿中小学生、1.2亿家长心目中的国民级应用。

体育、教育，其道一也。中国女排与作业帮牵手，源自双方理念相通、精神相合。

竞技冠军，每一分，都来自专业的指导、科学的努力；王者背后，每一步，都离不开顽强拼搏、永不放弃的奋斗精神。

学习如竞技。作业帮对教育、成长的理解，与中国女排对体育、竞技的理解，高度一致。中国女排彰显的专业精神、奋斗精神，也是作业帮始终坚持和坚守的信念。

中国女排10次夺冠背后，是袁伟民、陈忠和、郎平等一代代名师的极致传承。专业指导、科学训练，一次又一次将中国女排带上世界之巅。

一支球队最幸运莫过于遇到一个好教练，一个学生最幸运莫过于遇到一位好老师，越早越好，这事关梦想、成长和人生的方向。

基于这样的理念，我们一直致力于打造专业的教学、教研、辅导老师团队；今天，我们已经在全国的8个城市组建了超过5000人的专业师资团队。基于这样的理念，作业帮直播课团队，独立研发小、初、高各科超过200个课程体系及大招体系，把原本庞杂又碎片的知识体系逐一串起，使学生学习更高效、有趣。

初心在方寸，咫尺在匠心。

疫情的影响仍在持续蔓延，全球经济社会都按下了暂停键。受其影响，中国1.8亿中小学生正冲破重重困难完成从线下向线上学习的大迁徙。这是挑战，更是巨大的责任。

这样的时刻，更需发扬女排精神，竭尽全力、团结协作、顽强拼搏。

回望过去，40年来，无论站在五连冠巅峰，或在远离领奖台的谷底，一代代女排人拼搏不止，方铸就了女排精神。女排精神不是赢得冠军，而是有时明知不会赢，也竭尽全力，是你一路即使走的摇摇晃晃，还依然坚持站起来，抖抖身上的土，眼里有光、心里有火。

这样的精神指引下，作业帮才能持续站上第一。

各位亲爱的小伙伴们，今天起，我们与中国女排携手，在复杂而又瞬息万变的大环境下，以专业的精神、科学的努力、极致的服务，把每一堂课做成代表作。放眼未来，我们此刻琐碎而又细微的工作，就是带领我们登上新巅峰的每一步。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved