一季度经济数据公布 解码数字背后的信心与活力

近日，国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望报告》称，受新冠肺炎疫情冲击，2020年全球经济预计将萎缩3%，为上世纪30年代大萧条以来最严重的经济衰退。

随着疫情在全球扩散蔓延，中国经济表现如何？

4月17日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍2020年一季度国民经济运行情况。初步核算，一季度国内生产总值206504亿元，按可比价格计算，同比下降6.8%。

作为反映一国（或地区）经济实力和市场规模的重要指标，一季度经济数据释放出哪些信号，将从哪些方面影响经济运行，这些动态变化的数字对下一步做好经济工作又有哪些指引？

人民网财经专访多位专家学者，解读一季度国民经济运行情况，解码数字背后的中国信心与活力。

从“暂停键”到“快进键”

3月份主要经济指标降幅明显收窄

一季度，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，我国主要经济指标明显下滑，多位专家接受人民网财经采访时认为，一季度GDP负增长在预料之中，且中国经济长期向好的趋势没有变。

“凡是发生疫情的地方，它对经济的影响无疑都是巨大的。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生表示，随着国内疫情防控阶段性成效进一步巩固，3月份主要经济指标呈现回升势头，降幅明显收窄。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才表示，从春节前夕以来，受疫情影响，不少产业被迫按下“暂停键”，主要经济指标明显下滑，但从数据来看，3月份随着复工复产按下“快进键”，主要经济指标呈现回升势头，降幅明显收窄。

以工业为例，今年3月份，规模以上工业增加值下降1.1%，比1-2月份大幅收窄了12.4个百分点，3月份规模以上产出水平基本恢复到了去年同期水平。随着疫情防控成效不断显现，复工复产进度加快推进，3月份，服务业、投资、社零和进出口等指标都呈现改善趋势。

从“宅生活”到“宅经济”

高技术产业、网上零售等数据带头“领跑”

在今天上午举行的一季度国民经济运行情况新闻发布会上，直播带货成为记者关注的焦点。

疫情防控措施,对做好生活必需品供应保障带来了许多新挑战,也使居民生活需求、购买方式等产生许多新变化，催生数字经济消费新场景。

疫情防控期间，人们虽然“宅”在家里，“云端的日子”却格外丰富：空中课堂用户激增、在线办公成为常态、云签约保障企业订单……经济活力在“云端”近一步显现，线上消费也为特殊时期的中国经济增添了几分暖意。

日前，《上海市促进在线新经济发展行动方案（2020—2022年）》发布，提出花3年时间，将上海打造成具有国际影响力、国内领先的在线新经济发展新高地。4个“100+”行动目标，12个重点发展领域，这张新的发展蓝图不仅是目标，更是风向。

同时，数字经济新业态和新消费场景也离不开技术支撑。中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员周学智认为，除了数字经济，高科技、IT等产业受疫情影响较小，且会发展为一个新的发展模式。

而在张燕生看来，特殊时期，数字经济欣兴发展固然可喜，但随着我国疫情防控阶段性成效进一步巩固，线下生态也需要重点关注。

政策对冲进一步“加码”

中国经济秩序正快速恢复正常

IMF多次表示：“中国经济社会秩序加快恢复令人鼓舞。正确的政策举措能有效对冲和减缓疫情带来的冲击，发挥重要作用。”

人民银行日前发布数据显示，今年一季度各项贷款增加7.1万亿元。在信贷供给总量增长明显的同时，信贷结构优化，信贷支持的针对性和有效性在增强。

“加大积极财政政策力度，适度宽松的货币政策与积极的财政政策产生联动效应，形成协同效应，共同发挥作用。”徐洪才认为，货币政策要保证流动性合理充裕，并对薄弱环节进行定点帮扶。要与财政政策相匹配，从源头上提供流动性保证。

中国民生银行首席研究员温彬认为，国内经济具有较大的增长潜力和空间，政策储备充足，内需具有较大潜力。下阶段，要着力推动投资项开工复产，促进传统消费加快回补，稳定外贸外资基本盘，同时大力推动新基建、新消费、新投资等新模式、新需求发展，为经济增添新动力。预计二季度我国经济将延续改善趋势，下半年GDP增速将有所回升。

“总体来说，新冠肺炎疫情对我国经济运行造成的冲击是不容忽视的，但随着复工复产的推进，产业结构不断优化，中国经济也展现出十足的韧性和新动能，我国稳中向好、长期向好的经济发展基本趋势没有变，中国经济转型升级新动能在加速成长。”徐洪才说。

(责编：车柯蒙、孙阳)