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关于一季度中国经济，这几个关键点请查收

孙阳

2020年04月17日15:35  来源：人民网-财经频道
 

4月17日，备受瞩目的2020年中国经济“一季报”正式揭晓。在国务院新闻办举行的一季度国民经济运行情况发布会上，记者答问环节的这些关键点，请你一定要查收！

一季度GDP同比降6.8%，这个数字怎么看？

突如其来的新冠肺炎疫情确实对我国经济运行造成了比较大的影响。一季度，主要经济指标明显下滑。

但是我们也要看到，3月份主要经济指标呈现回升势头，降幅明显收窄。同时，尽管疫情冲击严重，但是基础工业保持正常增长，防疫物资供应和生活必需品供应保障有力，14亿人的基本民生得到了较好保障，社会大局是稳定的。

以用电量为例，3月用电量降幅比2月明显收窄，特别是3月末全社会的发电量开始持平和转正；从目前来看，4月上旬全社会的发电量保持正增长。这是一个很重要的指标。

二季度能否成为今年中国经济的拐点？

从目前经济运行情况来看，3月份比1-2月份明显改善，这是一个基本判断。

3月份这种改善的势头应该是能够延续下去，特别是随着复工复产加快统筹推进，更大力度的政策不断出台，二季度表现会更好，所以二季度会明显好于一季度，这是一个基本趋势。

如果全球疫情控制比较好，下半年应该会比上半年更好。我们的目标就是力促全年经济平稳运行和社会大局稳定。

当前全社会就业形势怎么样？

3月份全国调查失业率比上月降低了0.3个百分点，主要就业人群25-59岁的失业率比上月下降了0.2个百分点，就业形势总体还是平稳的。随着经济下行压力加大，特别是企业的订单有所减少，需求还不是太强劲，在这种情况下，就业的压力比较大，特别是重点群体包括农村外出务工人员、大学生等。

针对这种情况，今年国家一直在推出就业优先的政策，并不断加大落实力度。

一方面，千方百计帮扶企业渡过难关，通过稳企业、稳经济，稳住就业的基本盘；另一方面，加大对重点群体的帮扶，比如增加对农民工的就业培训，帮扶他们返乡创业。下一步，还要继续灵活推动就业和创业创新。

农业生产形势如何，“屯粮”有必要吗？

农业生产形势良好。从目前的情况来看，春耕春播有序推进，没有受到疫情的影响。占夏粮90%以上的冬小麦目前涨势良好，根据调查，全国一些种粮大省粮食意向播种面积保持增长，这也改变了过去连续多年下降的局面。

当前粮食价格总体平稳。过去五年粮食产量都在1.3万亿斤以上，2019年粮食产量创下历史新高，现在我国粮食自给率非常高，库存还很充裕。

从粮食的供求情况来看，一季度疫情影响这么大，粮食价格仍总体平稳，包括武汉在内的一些疫情重点地区的价格都没有出现大的波动。一季度粮食价格同比上涨0.6%，如果从3月份来看，粮食价格同比上涨0.7%，都是小幅上涨，环比持平。这一方面说明我国粮食供应能力强，另外一方面说明市场供求关系总体是稳定的。

所以，从这个角度来看，把饭碗牢牢端在自己手中，是没有什么问题的。

下滑还是扩张，消费能稳住吗？

从一季度来看，消费确实受到了一些抑制，要坚定地看到我国的消费潜力是巨大的，而且推动未来经济平稳健康发展，还很大程度上要依靠消费的扩张。

如何扩张消费，核心就是两个方面：一是消费能力，二是消费意愿。下一阶段，随着经济逐步恢复，居民收入增长也会逐步好转，消费结构总体升级的趋势是不可逆转的。

特别是现在社会保障的程度在不断提高，覆盖面在扩大，保障水平在逐年提升。在这样一种情况下，消费还是有很大的潜力。

(责编：孙阳、杨曦)
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