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15位企业家谈当前中国经济形势：有韧性、有契机、有信心

人民网记者夏晓伦 毕磊

2020年04月17日16:45  来源：人民网-财经频道
 

国家统计局近日发布的数据显示，一季度国内生产总值206504亿元，同比下降6.8%。一季度工业、消费、投资等多项经济指标下滑，但3月经济指标降幅较1-2月明显收窄。

人民网记者就当前经济形势采访了多个行业多位企业家，大家一致认为，中国的长期向好、高质量增长的基本面并未发生改变，在线新经济迎来新机遇，企业数字化转型面临新契机，随着中央和各地政策工具箱的开启，中国经济将出现补偿性的修复和增长。

有韧性

我国的经济基本面未变

苏宁控股集团董事长张近东

目前看，疫情对一季度的经济活动造成的影响已是事实，但在疫情得到控制之后，经济会较快地回归稳增长的轨道。缓解以后，中国经济将会迅速企稳，并且前期推迟的消费和投资会有释放，中国的经济会出现补偿性的修复和增长。疫情对中国经济的影响是暂时的、阶段性的，不会改变中国经济长期向好、高质量增长的基本面。

中国民生银行行长郑万春

突如其来的新冠肺炎疫情，给中国经济运行和社会发展带来短期冲击，但经济运行总体上经受住了冲击。随着境外疫情加速扩散，中国经济发展面临新挑战。但综合来看，中国经济长期向好的基本面没有改变。只要我们认真贯彻落实党中央的决策部署，有序恢复生产生活秩序，强化“六稳”举措，就能释放出经济社会发展的巨大潜力和强大动能。

长虹股份总经理李伟

在疫情面前，受冲击较大的当属制造型企业，订单问题、资金问题、员工问题，都有较大压力。即使是这样，很多企业做好自身防疫与复工达产的同时，和供应链企业一起共同努力，相互扶持。疫情对企业和中国经济，短期内肯定有影响，不会改变中国经济长期向好、高质量增长的基本面。

九牧厨卫董事长林孝发

这次疫情对每个国家、每个企业、每个人都是一次考验。但疫情不会改变中国经济长期向好、高质量发展的基本面，也不会改变中国企业转型、升级的趋势。中国仍是世界上最具潜力的市场，中国企业有信心克服困难，中国民族企业经过前几年的转型升级，抗压能力已经提升。

天能集团董事长张天任

一季度中国经济受到疫情冲击影响很大。但随着复工复产，制造业正在全面开工，二季度以后，中国经济增速应该会步入良性轨道。疫情影响中国经济增长，但不会影响我们的信心。中国具有超大规模市场的明显优势，经济的基本面没有变，长期向好的趋势没有变，我对中国经济依然充满信心。

有契机

新经济、新业态、新产业持续迸发

百度董事长兼CEO李彦宏

大数据、人工智能不仅仅在应对突发公共事件，公共安全治理、提升城市运行效率，医疗技术攻坚等关键领域大有可为，在更广阔的产业领域，在帮助各行各业智能化升级方面，人工智能更将发挥核心引擎的作用。各行各业智能化水平的提高，又将提高社会应对各种公共安全和健康挑战的能力、提高经济和社会发展质量。

TCL创始人、董事长李东生

疫情对于加强制造业向智能制造、数字化工厂转型，起到积极作用。这次的疫情影响很大一部分是和“人”有关，成本的发生也是和“人”有关。这使得企业更加有动力去加快智能制造能力的建设，来提高人均的劳效。这样不但有利于企业的效率和效益的改善，也有利于企业应对未来可能再发生的其他突发事件。

东易日盛董事长 陈辉

突如其来的新冠肺炎疫情虽然给经济运行带来明显影响，但我国经济承压能力强，随着积极有序的复产复工，经济长期向好的趋势不会改变。疫情期间，数字化、信息化体系发挥了巨大作用。未来，数字经济将成为拉动经济增长的一个重要引擎，中国企业要坚定信心，积极拥抱变化。疫情是对中国企业短时间的考验，长期来说，也为中国企业脱胎换骨迈向高质量发展提供了契机。

蓝帆医疗董事长刘文静

突如其来的疫情席卷整个地球村，让人类和社会进入了“历史的大弯道”，带来巨大的冲击、挑战、考验和阵痛的同时，也会改变一切，国际秩序、商业格局一定会重构。我坚信全社会行动起来的创造力，一定会研发、创造出来新的医疗器械、药品和治疗技术，全球医疗与防护能力跨越式提升，从而起到保护人类的新平衡。主动参与到创新创造突破的企业，也必将在危机中收获更大的生机。

枫叶出行首席执行官金晓磊

当前，我国服务业的经济总量及占比不断提升，2019年服务业占GDP比例接近54%，对经济增长及稳定就业发挥了极大的作用。由于疫情，对全球经济产生了较大的负面影响，尤其是对餐饮、旅游、交通等线下服务业影响最大。在这次疫情中，我们也看到了线上教育、医疗、购物、直播、短视频等新兴服务业的广阔发展前景。疫情过后，对于更安全、更舒适、更自由的国内自驾出行需求也会随之提高。

有信心

政策工具箱逐步开启

奇安信集团董事长齐向东

从这次疫情中不难看到，整个中国经济“智能化”进程迫在眉睫，“新基建”需求呈现“爆发式增长”。“新基建”不仅将带动几十万亿产值的新经济，还将催生无数新的应用场景，带来的安全风险也会相应增加，而网络安全建设需求也会随之水涨船高。

千锋教育CEO 宁高磊

近日，国民生产生活秩序逐渐恢复，国内企业复工复产明显加快。3月份国家政策提出要加快新型基础设施建设进度，为国民经济发展注入了一剂强心针。进入四月份以来，千锋教育的就业数据中心统计发现，与5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等技术相关的企业用人需求明显提升。相信在新政策助力下，我国IT科技产业必将快速回暖，重新起航。

和谐汽车执行总裁刘风雷

在统计局公布各项经济数据显示，线下消费受到明显冲击，疫情带来的挑战比较严峻。虽然如此，我们对未来还是有信心的。一方面，随着疫情慢慢消除，经济社会发展正常秩序逐步恢复，消费需求会得到回补和释放；另一方面，国家加大对稳消费支持力度，尤其对汽车消费出台了很多刺激政策，也会起到一定作用。所以我们还是按照年初制定的计划持续推进全年工作。

车300 CEO许伟

一场疫情对我国经济发展产生了不小的冲击，自复工复产计划启动之后，经济运行已回归正常节奏，能明显感知到中国经济回暖之势。我相信在各种政策、方案缓解企业压力、在社会各界的协同合作下，我国的经济发展一定会很快恢复常态，也将加速经济迈向高质量发展的步伐。

巴士管家CEO 曹欢

尽管因为疫情的冲击，经济受到了一定影响，但随着国内外疫情防控形势持续向好，特别是国内已经有序推进了全产业链的复工复产，逐步恢复了正常的生产生活秩序，相信疫情带来的冲击只是短期的，中国强大的经济发展韧性仍然没有改变。近期，交通出行行业也在逐步回暖，相关部门也出台了一系列的政策扶持措施，我们对行业恢复和企业经营的信心还是很足的。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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