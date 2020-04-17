原标题：珠海华发集团一季度经营指标均呈两位数增长

2月中旬进入复工复产阶段以来，珠海综合型企业华发集团抢抓机遇，全力以赴做好三大“加”法，迅速扭转了因新冠肺炎疫情影响带来的颓势，目前主要经营指标均实现超过10%的增长。其中，实现珠海区域固定资产投资同比增长了89%，珠海地区全部151个在建项目100%全面复工。

据最新统计数字显示，到一季度末，华发集团资产总额达4060亿元，实现营业收入194.6亿元、净利润14.4亿元，分别同比增长34%、19.2%、10.2%；实现珠海区域固定资产投资66.3亿元，对珠海GDP贡献30.9亿元，分别同比增长89%、10%。

今年一二月份，随着新冠肺炎疫情的蔓延，全国企业普遍面临业务停摆、资金链紧张等问题。华发集团也遭遇众多挑战：工程项目停工普遍达1个月，房产销售一度零成交，旗下会展酒店业务延期或取消，商业消费几近停滞……1—2月该集团主要经营指标下滑超过20%。

进入复工复产阶段以来，华发集团抢抓机遇，做好“加”法，全力冲刺经营计划，在房产、酒店、商业零售、会展等业务依然受到较大冲击的同时，核心业务亮点纷呈，化危为机，实现了两位数以上的增长。

据悉，加强科学部署，提升生产经营效率，是该集团三大“加”法的第一招。旗下城市运营板块通过提前储备人力和物资、科学安排工期，一季度固定投资同比增长102%；华发股份通过弹性运营、抢工期、保供货，不仅全面完成结转任务，在克尔瑞、中指院等行业专业机构排名榜上均首次闯入全国前30；华发商贸板块提前做好钢材、砌体等重点建设物资储备，同时进入防疫物资进口企业红名单，一季度营收同比增长22%。

为对冲疫情对业务的影响，华发集团加大科技支撑，线上业务异军突起，是该集团“加”法第二招。华金期货成功举办“线上研讨会”，横琴人寿开放在线咨询服务，房产销售成功打造“线上售楼处”，华发商都开展直播荐货、线上导购等线上业务的活跃，相当程度对冲了疫情对业务的影响。

加快转型升级、积极脱虚向实是华发集团积极应对的第三招。奋战40余天，华发集团实体产业板块成功自主研发出N95级口罩生产线和全自动平面口罩生产线，建成十万级净化车间及万级净化实验室。截至4月12日，已累计销售口罩机39台，生产各类口罩366万片。

据了解，华发集团已于3月20日实现珠海地区全部151个在建项目全面复工。其中航展中心配套一期工程等省市重点项目均赶上了既定的进度节点，智谷圆芯项目还因为复工快、施工好，成为珠海市疫情防控工作新闻发布会的举办现场。

目标不变，信心不变。华发集团相关负责人昨日表示，今年是该集团“二次创业”破局之年，尽管受到疫情冲击影响，公司上下将奋起直追，力争完成全年经营计划，同比实现较大幅度增长。(完)

(责编：许维娜、夏晓伦)