原标题：第六届中国数字阅读大会将于4月23日线上开幕

记者4月17日从浙江省委宣传部举办的新闻通气会获悉，为期7天的第六届中国数字阅读大会将于4月23日在杭州线上开幕。本届大会以“e阅读，让生活更美好”为主题，旨在引导优质文化内容创作，拓展数字内容传播方式，努力提供更加丰富多彩的数字阅读精品，更好满足人民群众精神文化需求。

本届大会由国家新闻出版署、浙江省政府指导，中国音像与数字出版协会、浙江省委宣传部、杭州市委宣传部共同主办，中国音像与数字出版协会数字阅读工作委员会、杭州市西湖区政府、杭州市文化创意产业发展中心、咪咕数字传媒有限公司、杭州文博会组委会办公室共同承办。大会首次采取线上虚拟会场形式，举行业之力打造集“节展会”于一体的云端盛会。以H5形式作为官方互动平台，设置开幕式、阅享品牌馆、阅听朗读馆、云上会大咖、云上VR书店、云上博物馆、云上IP馆、5G阅读体验区、大爱阅读公益活动9大内容板块，全方位展现5G给数字阅读及泛文化行业带来的变化。

大会将发布一系列年度行业发展成果。发布《2019年度中国数字阅读白皮书》，全面展现中国数字阅读发展特点，从行业与用户层面，挖掘产业增长点，预测未来发展态势。评选揭晓包括2019年度中国十佳数字阅读作品、十佳数字阅读城市、十佳数字阅读项目及数字阅读技术应用创新奖等，全面展示阅读行业过去一年发展成果。大会将梳理总结2019年中国数字领域最具开发潜力的IP作品，通过“2019年影视改编热门IP盘点”“IP名家分享”等活动，为产业上下游提供“5G+”时代下的IP创作和孵化思路。

大会特别增设抗“疫”主题活动。重点对积极响应《数字阅读行业战“疫”倡议》，主动参与战“疫”行动的数字阅读企业表达特别感谢并进行集中推荐；联合中国诗歌网、杭州作家协会，精心选取一线工作者、普通民众疫情期间的温暖故事，邀请知名主持人做领读示范，为全民战“疫”汇聚温暖人心的力量。

(责编：许维娜、夏晓伦)