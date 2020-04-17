人民网>>财经

第六届中国数字阅读大会将于4月23日线上开幕

2020年04月17日17:58  来源：经济日报
 
原标题：第六届中国数字阅读大会将于4月23日线上开幕

　　记者4月17日从浙江省委宣传部举办的新闻通气会获悉，为期7天的第六届中国数字阅读大会将于4月23日在杭州线上开幕。本届大会以“e阅读，让生活更美好”为主题，旨在引导优质文化内容创作，拓展数字内容传播方式，努力提供更加丰富多彩的数字阅读精品，更好满足人民群众精神文化需求。

　　本届大会由国家新闻出版署、浙江省政府指导，中国音像与数字出版协会、浙江省委宣传部、杭州市委宣传部共同主办，中国音像与数字出版协会数字阅读工作委员会、杭州市西湖区政府、杭州市文化创意产业发展中心、咪咕数字传媒有限公司、杭州文博会组委会办公室共同承办。大会首次采取线上虚拟会场形式，举行业之力打造集“节展会”于一体的云端盛会。以H5形式作为官方互动平台，设置开幕式、阅享品牌馆、阅听朗读馆、云上会大咖、云上VR书店、云上博物馆、云上IP馆、5G阅读体验区、大爱阅读公益活动9大内容板块，全方位展现5G给数字阅读及泛文化行业带来的变化。

　　大会将发布一系列年度行业发展成果。发布《2019年度中国数字阅读白皮书》，全面展现中国数字阅读发展特点，从行业与用户层面，挖掘产业增长点，预测未来发展态势。评选揭晓包括2019年度中国十佳数字阅读作品、十佳数字阅读城市、十佳数字阅读项目及数字阅读技术应用创新奖等，全面展示阅读行业过去一年发展成果。大会将梳理总结2019年中国数字领域最具开发潜力的IP作品，通过“2019年影视改编热门IP盘点”“IP名家分享”等活动，为产业上下游提供“5G+”时代下的IP创作和孵化思路。

　　大会特别增设抗“疫”主题活动。重点对积极响应《数字阅读行业战“疫”倡议》，主动参与战“疫”行动的数字阅读企业表达特别感谢并进行集中推荐；联合中国诗歌网、杭州作家协会，精心选取一线工作者、普通民众疫情期间的温暖故事，邀请知名主持人做领读示范，为全民战“疫”汇聚温暖人心的力量。

(责编：许维娜、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved