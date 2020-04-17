人民网>>财经

民航局：国际机票全部采取直销模式 杜绝倒票、炒票行为

2020年04月17日18:46  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月17日电 （记者乔雪峰） 记者从中国民用航空局获悉，为进一步加强疫情期间国际机票销售管理，确保国际航空运输市场平稳有序，切实维护旅客的合法权益，民航局于4月16日下发《关于进一步明确疫情期间国际机票销售有关问题的通知》，要求航空公司对国际机票全部采取直销模式，确保公开透明、明码标价，杜绝中间环节倒票、炒票行为。

《通知》要求，自通知发布之日起，航空公司在国际航线“五个一”疫情防控政策实施期间，要加强国际机票销售渠道管理，对国际机票全部采取直销模式。同时，对已由代理企业销售的国际机票要加强管控，严禁换票，订座及购票后禁止更改旅客姓名，以杜绝中间环节倒票、炒票行为。

《通知》指出，航空公司要严格落实市场主体责任，严格执行国际运价政策，确保公开透明、明码标价。同时，要进一步加强内部管理，杜绝内部员工的违规操作行为。民航业主管部门将会同市场监管等部门，依法严肃查处国际运价违法违规行为，并依据《民航行业信用管理办法（试行）》实施信用惩戒，加大市场监管力度。

《通知》还要求，航空公司要加大宣传力度，引导广大旅客通过航空公司直销渠道购买机票，并提醒旅客保留好有关凭证，避免上当受骗。如发现价格违法违规行为，鼓励旅客向国家有关部门投诉举报，切实维护自身合法权益。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved