民航局：国际机票全部采取直销模式 杜绝倒票、炒票行为

人民网北京4月17日电 （记者乔雪峰） 记者从中国民用航空局获悉，为进一步加强疫情期间国际机票销售管理，确保国际航空运输市场平稳有序，切实维护旅客的合法权益，民航局于4月16日下发《关于进一步明确疫情期间国际机票销售有关问题的通知》，要求航空公司对国际机票全部采取直销模式，确保公开透明、明码标价，杜绝中间环节倒票、炒票行为。

《通知》要求，自通知发布之日起，航空公司在国际航线“五个一”疫情防控政策实施期间，要加强国际机票销售渠道管理，对国际机票全部采取直销模式。同时，对已由代理企业销售的国际机票要加强管控，严禁换票，订座及购票后禁止更改旅客姓名，以杜绝中间环节倒票、炒票行为。

《通知》指出，航空公司要严格落实市场主体责任，严格执行国际运价政策，确保公开透明、明码标价。同时，要进一步加强内部管理，杜绝内部员工的违规操作行为。民航业主管部门将会同市场监管等部门，依法严肃查处国际运价违法违规行为，并依据《民航行业信用管理办法（试行）》实施信用惩戒，加大市场监管力度。

《通知》还要求，航空公司要加大宣传力度，引导广大旅客通过航空公司直销渠道购买机票，并提醒旅客保留好有关凭证，避免上当受骗。如发现价格违法违规行为，鼓励旅客向国家有关部门投诉举报，切实维护自身合法权益。

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