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钟山部长同韩国产业通商资源部长官成允模通电话

2020年04月17日19:38  来源：商务部网站
 

　　4月17日，商务部部长钟山应约同韩国产业通商资源部长官成允模通电话，就共同应对新冠肺炎疫情、深化中韩经贸关系交换意见。

　　钟山表示，在习近平主席亲自部署、亲自指挥下，中国疫情防控阶段性成效进一步巩固，经济社会运行秩序加快恢复。目前，全球疫情持续蔓延，对世界经济和国际贸易投资造成巨大冲击。中韩两国应加强沟通协调，认真落实二十国集团领导人特别峰会、东盟与中日韩领导人特别会议共识，在加强疫情防控合作的同时，进一步扩大双边贸易投资，推动中韩经贸关系再上新台阶，促进双方经贸人员往来，维护贸易畅通，保障产业链供应链稳定，为双边经贸合作恢复增长创造良好条件，为全球抗击疫情、稳定经济注入新动力。

　　成允模表示，当前中韩两国疫情均已得到有效控制。两国中央和有关地方政府采取积极措施,协助企业复工复产，推动解决产业链供应链合作中遇到的困难，取得积极进展。双方应继续密切协作，在做好疫情防控的前提下，建立有效沟通机制，为各类商务人员入境和防疫管理提供便利。双方还要加快中韩自贸协定第二阶段谈判，共同推动年内如期签署RCEP协定。

　　钟山表示，双方要携手推动各方年内如期签署RCEP协定，加快推进中日韩自贸协定谈判，推进中韩自贸协定第二阶段谈判，促进区域经济一体化，共同维护多边贸易体制，反对保护主义，共建开放型世界经济。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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