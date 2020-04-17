人民网>>财经

钟山部长与越南工贸部长陈俊英通电话

2020年04月17日19:46  来源：商务部网站
 

　　4月17日，商务部部长钟山应约同越南工贸部长陈俊英通电话，双方就落实两国领导人共识、共同应对新冠肺炎疫情、深化中越经贸合作交换意见。

　　钟山表示，在习近平总书记亲自部署、亲自指挥下，中国疫情防控形势持续向好，复工复产全面展开。在中国发生疫情之初，越方致以慰问并提供宝贵支持，中方对此深表感谢。今年是中越建交70周年。在双方领导人推动下，两国经贸合作发展势头良好。2019年双边贸易额创历史新高；今年一季度，中越贸易额逆势增长15.2%，两国贸易展现出较强韧性和广阔前景。

　　钟山表示，中方愿根据二十国集团领导人特别峰会和东盟—中日韩领导人特别会议达成的共识，同包括越方在内的各国一道，全面加强国际合作，打赢疫情防控全球阻击战，确保全球产业链供应链畅通，恢复社会和经济秩序，稳定市场信心。中方愿与越方紧密合作，加强沟通协调，在做好疫情防控的同时，维护贸易畅通和双方必要的人员往来，希越方为中方在越项目人员赴越复工复产提供便利。

　　陈俊英表示，中国党和政府采取坚强有力措施，领导中国人民积极抗击疫情，取得积极成效，为世界各国开展疫情防控树立了标杆，越方对此高度评价。越中双方经贸关系密切，越方愿与中方共同落实两国领导人重要共识，携手克服疫情带来的困难，鼓励双方企业利用电子商务等多种方式加强合作，不断提升两国经贸合作水平。希望双方开展疫情防控物资生产合作，并采取有效措施，保持两国边境地区相关商品贸易通关顺畅，促进经济社会发展。

　　钟山表示，中国商务部愿与越南工贸部一道，落实好双方领导人达成的重要共识，在加强疫情防控合作的同时，继续扩大双边贸易，推动双向投资，深化多边和区域合作。希望越方发挥东盟轮值主席国作用，推动各方年内如期签署RCEP协定，维护多边贸易体制，反对保护主义，维护全球开放合作环境。

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved