钟山部长与越南工贸部长陈俊英通电话

4月17日，商务部部长钟山应约同越南工贸部长陈俊英通电话，双方就落实两国领导人共识、共同应对新冠肺炎疫情、深化中越经贸合作交换意见。

钟山表示，在习近平总书记亲自部署、亲自指挥下，中国疫情防控形势持续向好，复工复产全面展开。在中国发生疫情之初，越方致以慰问并提供宝贵支持，中方对此深表感谢。今年是中越建交70周年。在双方领导人推动下，两国经贸合作发展势头良好。2019年双边贸易额创历史新高；今年一季度，中越贸易额逆势增长15.2%，两国贸易展现出较强韧性和广阔前景。

钟山表示，中方愿根据二十国集团领导人特别峰会和东盟—中日韩领导人特别会议达成的共识，同包括越方在内的各国一道，全面加强国际合作，打赢疫情防控全球阻击战，确保全球产业链供应链畅通，恢复社会和经济秩序，稳定市场信心。中方愿与越方紧密合作，加强沟通协调，在做好疫情防控的同时，维护贸易畅通和双方必要的人员往来，希越方为中方在越项目人员赴越复工复产提供便利。

陈俊英表示，中国党和政府采取坚强有力措施，领导中国人民积极抗击疫情，取得积极成效，为世界各国开展疫情防控树立了标杆，越方对此高度评价。越中双方经贸关系密切，越方愿与中方共同落实两国领导人重要共识，携手克服疫情带来的困难，鼓励双方企业利用电子商务等多种方式加强合作，不断提升两国经贸合作水平。希望双方开展疫情防控物资生产合作，并采取有效措施，保持两国边境地区相关商品贸易通关顺畅，促进经济社会发展。

钟山表示，中国商务部愿与越南工贸部一道，落实好双方领导人达成的重要共识，在加强疫情防控合作的同时，继续扩大双边贸易，推动双向投资，深化多边和区域合作。希望越方发挥东盟轮值主席国作用，推动各方年内如期签署RCEP协定，维护多边贸易体制，反对保护主义，维护全球开放合作环境。

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