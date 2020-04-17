原标题：税务部门落实阶段性减免企业社保费政策为企业复工复产注入强劲活力

新华社北京4月17日电 题：税务部门落实阶段性减免企业社保费政策为企业复工复产注入强劲活力

新华社记者郁琼源

目前，全国有18个省份和3个计划单列市的企业社保费由税务部门负责征收。国务院常务会议决定出台阶段性减免企业社保费政策后，税务部门积极会同人社、医保、财政等部门，推动各项政策措施落细落实，助力企业复工复产。

对于参保员工较多的大型企业和劳动密集型企业来说，社保费减免意味着成本大幅降低。九州通医药集团作为一家在鄂企业，疫情期间1.5万名员工坚持在岗生产医疗物资，人工成本、物流成本、向上游预付资金成本大幅提升，一度导致流动资金十分紧张。武汉市税务部门了解情况后，加紧辅导企业充分享受政策。集团首席财务官许应政感慨：“2至6月份预计可减免社保费7200万元，为企业后续正常经营提供了坚强的保障！”

各地税务部门积极创新“非接触式”服务举措，拓宽电子税务局等网上办理渠道，特别是在税收宣传月期间推出了一系列安全便捷的缴费服务方式，推动社保费减免政策落地生根。

为降低人员跨境流动，减少境外疫情输入风险，浙江省青田县税务部门在税收宣传月期间推出了涉侨社保费业务“不见面全球代办服务”，通过“网络传递申请材料+本人视频认证”，无须华侨本人到窗口确认，代办员即可为其办理参保登记和社保卡签约缴费等业务。

阶段性减免企业社保费政策不仅解了企业生产经营的燃眉之急，更刺激企业不断培育壮大新动能。

借力“互联网+”，不少企业实现了线上资源和线下需求的无缝对接。位于厦门的味友餐饮管理有限公司作为一家闽菜老字号，面临人员工资、租金支付等多重考验。如何承压前行、化危为机成为摆在企业面前的一道现实难题。

“目前企业已申请社保费缓缴15.4万元， 2至6月份预计阶段性减免社保费32万元……”企业财务负责人陈海华算了一笔账。税费减免增强了企业抗风险的能力和创新转型的信心。作为以往以提供堂食、宴会为主的传统餐饮企业，味友尝试转战线上，在多个电商平台推出外卖服务产品，受到消费者欢迎。

作为电梯行业创新的探索者，菱电电梯有限公司一直致力于推动电梯智能技术的应用落地，公司研发的“零接触”式智能电梯在疫情防控中大显身手。

“湖州市南浔区税务局的‘小李工作室’专家团队一直在为我们提供最新的税费优惠政策咨询，仅3月份社保费减免就可享受10万元的红利。”对于菱电电梯未来的发展前景，公司副总经理蒋华充满信心：“6个高新技术研发项目正有序推进，订单量预计从5月开始同比增幅50%以上。”

在广东，税务部门联合中国银行广东省分行推出“银税互动”社保缴费个人信贷服务产品——“中银E贷·社保贷”。这个产品是全国率先推出的以省级集中应用社保费数据为基础的“银税互动”个人信贷产品。

疫情期间，数字经济发展全面提速，特别是生鲜电商、互联网医疗、在线教育、视频平台等一大批新业态快速发展。

“春节以来，公司的线上蔬菜水果及日用品订单猛涨，销售额同比增长40%。”江西省贵溪市云途电子商务有限公司董事长陈冬云说，“公司将进一步拓宽线上销售品类，吸纳周边省市潜在用户，不断扩大业务覆盖范围。”

阶段性减免企业社保费政策推动扩大就业规模。近日，来自河南省许昌市的600多名新员工入职许昌裕同印刷包装有限公司。“社保费目前已经减免了140多万元。”公司财务负责人杨辉表示，随着疫情防控形势的持续向好，得益于税费优惠政策的支持，企业有底气扩招新员工。

(责编：冯粒、曹昆)