原标题：招商银行信用卡推出“周六必享” 联合37城餐饮企业提振消费

为了提振消费信心，释放消费活力，招商银行信用卡掌上生活App作为以金融连接上下游的“硬核”平台，率先发起“逾越者联盟”，筹集了高达7亿元的专项资金，重点投入了餐饮、汽车、电商领域等。近期，又针对餐饮业推出“周六必享”活动，在食客们与餐饮品牌之间搭建了一座美食桥梁。

据了解，发起“周六必享”，旨在打通供需两端，拉动消费活力。据掌上生活官方介绍，每周一至周五，用户在掌上生活App中标有“周六必享·集码”的线下门店使用代金券或一招过买单，即可获得1枚必享码，消耗2枚必享码并支付相应商品价格即可兑换好礼，在周六能享受到9元享星巴克大杯拿铁、肯德基50元代金券等超值优惠，以及参与城市千余家餐厅66抵100元代金券。

据悉，目前“周六必享”已经在北京、上海、广州、深圳、西安、重庆、福州、宁波、沈阳、济南等37个城市正式上线。

招行信用卡相关负责人介绍，“周六必享”是基于特殊时期用户和商户需求变化，探索开创出的一种新型商业模式，在“逾越者联盟”专项资金的支持下，招行信用卡在招牌活动“周三5折”的基础上再造经典，大手笔补贴满足周末档用户的消费需求，加大商户促销频次，帮助餐饮行业复苏。

招商银行年报披露，截至2019年掌上生活累计用户数已超9000万，凭借稳健靠谱、信用安全的金融优势进入生活场景领域，连接起更多人的生活、消费和金融。掌上生活App始终坚持自建平台、自营商户、自营用户的运作理念，打造了一系列经典产品，高效连接了C端与B端，需求与供给。

据介绍，在餐饮行业尚未大规模恢复堂食之时，招行信用卡在掌上生活App上迅速新增预售等服务，与大牌商户联手完成新型服务模型开发，为更多商户的接入铺平道路。同时也为商户提前锁定消费需求。数据显示，全国参与商户的饭票预售总金额超3600万，售出代金券张数近40万张，助推“周六必享”成为餐饮业复苏新动力。

业内人士认为，“周六必享”或将成为用户每周品质生活的新兴“保留节目”。从激发消费活力方面来看，“周六必享”在一个极短的时间内，汇集海量的买家和卖家，从而提升流量，实现消费需求从被创造到被满足，到再次被创造的过程，带动供需两端的发展。从时间维度来看，“周六必享”活动相比集中性的大型促销活动，更加高频、刚需，更贴地气，由此衍生的仪式感和幸福感也更高。

近期，华兴资本推出的调研报告显示，超过5成的受访消费者表示疫情结束后会”报复性消费”，其中餐饮等大众消费领域会率先反弹。而国内信用卡行业已经成为连接亿万客户和商户的金融基础设施和消费入口，与实体产业联系紧密。“周六必享”活动的推出，将成为后疫情时代餐饮业的一个“品质狂欢节”，加速餐饮业的复苏。（商闻）

(责编：任妍、孙阳)