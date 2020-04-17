一加8系列在国内正式发布 起售价3999元

人民网北京4月17日电（记者毕磊）昨日，一加手机举办线上新品发布会，正式对外发布一加8系列手机，包含一加8和一加8 Pro两款机型，起售价分别为3999元和5399元。一加CEO兼创始人刘作虎称，一加已经在全球范围内实现了对低频、中频 Sub 6以及高频毫米波三大主流5G频段的支持，成为中国手机厂商中首先实现5G主流频道大满贯的品牌。
一加8采用6.55英寸屏幕，支持90Hz屏幕刷新率，分辨率为1080P，电池续航4300mAh。一加8Pro采用6.78英寸2K屏，电池续航4510mAh。一加8 Pro也是一加相机有史以来最大的一次升级，采用双4800万像素的超清四摄摄像头组合，主摄为定制的4800万像素索尼IMX689传感器。一加8则是三摄设计，主摄为4800万像素的索尼IMX586传感器。高配版一加8 Pro还支持Wi-Fi 6网络，且支持Warp 30T有线闪充和Warp 30W无线闪。
同时，一加在高帧屏幕体验上更进一步，推出2k+120Hz瞳孔屏的屏幕机皇一加8 Pro，全方位提升屏幕的流畅度。刘作虎表示，一加8 Pro采用一加独家研发的Smooth Chain全链条优化技术，针对高帧屏幕进行精准调校，保证屏幕的极速响应和良好跟手性，一加将为用户打造完整的高帧内容生态体验。
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