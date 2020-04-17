原标题：荣耀30系列正式发布：超大底+麒麟5G SoC芯片+全系长焦

4月15日，荣耀30系列新品发布会暨2020荣耀春夏秀如期举行，荣耀30、荣耀30 Pro和荣耀30 Pro+三款机型正式发布。

作为荣耀数字系列全新旗舰，荣耀30系列实现影像能力、美学设计、以及5G性能配置的全面进阶。在全系搭载50倍长焦实力的同时，荣耀30 系列更以超大底+超大像素+超感光+超长焦四位一体的系统级影像能力，进一步彰显荣耀顶级拍照实力；首次使用的70°超曲OLED飞瀑屏，以全新设计语言带来极强视觉冲击，重构光影之美；麒麟990、麒麟985 5G SoC芯片的加入则让强悍性能更进一步；依托于强大技术研发实力，荣耀30系列还带来Wi-Fi 6+、VC液冷散热等黑科技；而搭载全新Magic UI 3.1，则让用户智慧体验全面升级。

通过超大底+超大像素+超感光能力+超长焦四位一体的系统级影像能力，荣耀30系列打破了时间和空间对手机影像的束缚，让消费者随时随地尽享光影之美。其中荣耀30 Pro+搭载包括5000万像素超感光主镜头、50倍潜望式手持超稳长焦镜头、1600万像素超广角镜头在内的5000万超感光三摄系统；荣耀30 Pro配备包括4000万像素超感光主镜头、50倍潜望式手持超稳长焦镜头、1600万像素超广角镜头在内的4000万超感光三摄系统；荣耀30则采用了包括4000万像素超感光主镜头、50倍潜望式手持超稳长焦镜头、800万像素超广角镜头和200万像素微距镜头在内的4000万超感光四摄系统。荣耀30 Pro+以综合125分的优异成绩再度刷新DxOMark榜单。

作为荣耀30系列的扛鼎之作，荣耀30 Pro+配备了业界最大的手机影像传感器——5000万像素IMX700，为手机影像带来了最强的解析力。无惧光线变换，每一次拍照都能丝毫毕现记录更丰富的细节。IMX700是一款1/1.28英寸型传感器，单位像素点尺寸达到了1.22μm，面积相比上一代IMX600提升约48.8%。与此同时IMX700还搭载独家使用的RYYB滤波器，进一步提升传感器的感光能力，像素聚合后等效RGGB约2.88μm超大单位像素尺寸。超大底传感器+独家RYYB滤波器，让荣耀30 Pro+无惧暗光，轻松捕捉夜色之美。此外，荣耀30 Pro+更是搭载业界首款全像素八核对焦，带来更快对焦速度，即使在极暗场景下依然有出色的对焦能力。

标配新一代潜望式光学超长焦镜头，也是荣耀30 系列本次实力全面进化的一大亮点，这也是目前手机行业首次全系标配5倍光学长焦镜头。该镜头可实现5倍光学变焦、10倍混合变焦和最高50倍数字变焦，远方美景如近在咫尺。另外，荣耀30系列潜望式变焦镜头在棱镜和镜头两个元器件上搭载双结构OIS光学防抖，结合AF驱动马达，能够保证在高倍率变焦拍摄时也保证稳定清晰。与此同时，业界领先的防抖结构，还有效回避了普通潜望式长焦的像旋现象，效果更好。而为了让长焦防抖最优化，荣耀30系列在双结构OIS光学防抖基础上还搭载AI长焦超级防抖算法、长焦画质增强算法以及长焦画中画等业界领先的创新技术，长焦拍摄画面稳定性从而提升了300%，一次成片率更高。

在手机摄影发展的过程中，人像摄影已经成为消费者的重度应用。面对用户的这一需求，荣耀30 Pro+搭载AI RAW超级人像引擎，从细节、色彩、亮度和动态范围四个方面全面对成像进行深度优化。

依托于强大的IMX700超感光传感器，荣耀30 Pro+的摄像能力也达到了业界顶级水准，实现了12800 超高ISO和4K 60fps超清录像，并且支持 720P分辨率的1920fps超级慢动作；1080P分辨率下的60fps和960fps慢动作；而AI HDR+ 2.0、时域网络增强HDR效果，则让逆光拍摄也清晰。结合OIS光学防抖技术的运用，荣耀30 Pro+的摄像体验同样打破了时间的束缚，暗光情况下也能保证视频画面清晰，堪称硬核体验。

此外，在发布会现场，荣耀宣布与世界自然基金会（WWF）、一个地球自然基金会（OPF）宣布合作，并基于荣耀30系列搭载的全系50倍潜望式长焦镜头，及基于IMX700传感器的全像素八核对焦技术等，共同倡议与自然和谐共生、守护野生动植物的自然栖息环境，用影像表达喜爱，用长焦纪录地球生物多样性。

荣耀30 Pro、荣耀30 Pro+定制了一面超曲OLED飞瀑屏，屏幕如飞流瀑布般从正面延伸至手机中框，正面看去，视野仿佛没有了边界，带来震撼的视觉冲击。荣耀30 Pro+还支持90Hz刷新率和180Hz高帧率采样，能带来丝滑顺畅的操作体验，这种体验在游戏上更加明显，基于此，荣耀联合腾讯游戏首家适配了《使命召唤手游》90帧高帧率模式。在游戏场景下，视觉体验和操控更加顺滑。为了给用户带来更为舒适的持握感，设计师在70°曲率的基础上还为荣耀30 Pro和荣耀30 Pro+打磨出了3.6mm CG落差、与正面对称的背部3D曲面玻璃，仅仅有1.3mm的极窄中框，最终实现了美感与握感的完美兼顾。

潮美的色彩一直是荣耀数字系列的关键元素，本次荣耀30系列则再次突破，将色彩美学与光影艺术相融合，带来幻夜黑、绿野仙踪、流光幻镜、钛空银、霓影紫5种全新配色。其中“幻夜黑”静谧神秘；“绿野仙踪”迷幻灵动；“流光幻镜”冰酷而空灵；“钛空银”清冷雅洁；“霓影紫”绚烂而奇幻。

尤其值得一提的是，全新的“钛空银”配色还采用微妙细腻的AG磨砂工艺，银色中略带浅紫，在静止中蕴藏轻盈活力，梦幻感与科技感并存。

在钛空银和霓影紫两款颜色上，荣耀30系列创新地采用品牌LOGO作为产品主设计元素, 将代表荣耀精神的HONOR LOGO，醒目地排列在矩阵相机的延长线上。HONOR LOGO采用亮面工艺，与磨砂底色形成鲜明而和谐的对比。在特定角度下，还会呈现独特的悬浮视觉效果。

硬核性能一直是荣耀数字系列的基础实力。本次荣耀30系列推出的三款机型中，荣耀30 Pro及荣耀30 Pro+配备业界首款7nm 5G SoC芯片麒麟990 5G，业界最先进的处理器、基带集成式工艺，创新CPU架构、16核GPU集群，结合创新设计达芬奇架构NPU以及最高12GB运行内存，让其在性能、能效、AI算力方面都达到业界领先水平；而荣耀30则首发搭载全新发布的新一代5G SoC麒麟985，延续7nm制程工艺、强劲性能以及一贯的AI算力优势，在ETH AI Benchmark测试中强势跻身行业三甲之列，赋能更智慧的AI拍摄场景体验，解决用户日常遇到的痛点，如提升图像细节、降低噪声、增强动态范围以及对画面边缘进行实时AI矫正等。

荣耀30系列拥有业界标杆级的5G体验。全系支持5G双模6频，并运用领先的5G 4天线SRS天线技术，从而带来更快的5G速率、更强的搜网能力，以及更稳定的5G驻网能力。结合此前发布的荣耀30S，荣耀30系列四款机型，集齐三大5G神U，标志着荣耀5G布局已完成对“顶级旗舰、高端旗舰、轻旗舰”三个档位全面覆盖。

荣耀30系列还支持业界领先的Wi-Fi6+技术，它支持160MHz超大频宽和动态窄频宽技术，最高空口速率达到2.4Gbps，大大提升Wi-Fi连接距离和信号质量。此外，荣耀30 Pro、荣耀30 Pro+如配合荣耀路由，还可实现自主双Wi-Fi技术，为网络的稳定性保驾护航，让网络时延不再成为痛点。

为了给消费者带来更优秀的影音及游戏体验，荣耀30 Pro和荣耀30 Pro+还搭载VC液冷散热系统、立体声双扬声器。其中VC液冷散热系统进一步提升散热效果，可以长时间在高性能状态下运行；而立体声双扬声器则可以在影音、游戏体验中提供更为逼真的沉浸式声效体验。结合6.57英寸70°超曲OLED飞瀑屏，以及荣耀30 Pro+的90Hz高刷新率，带来的是智能手机中顶级的视听体验。

续航方面，荣耀30系列不仅全系搭载4000mAh大电池，标配40W超级快充，而且荣耀30 Pro+同时支持27W无线快充。双超级快充加持，进一步提升整体续航体验。

荣耀30系列搭载全新Magic UI 3.1，在保持流畅性与稳定性优势的同时，更以超凡体验打破以往人机之间的单独交互，突破终端之间的硬件界限，以分布式技术，实现智能设备间互通互联，让各个终端重新组合成新的超级终端，给用户带来了更多更丰富的场景体验。

畅连通话功能可与其他华为/荣耀设备进行高达1080P的高清视频通话。无论是暗光还是网络质量不佳的场景，依然能够保持人像清晰。与此同时，屏幕共享功能，在畅联通话过程中可以共享、分享屏幕，更为惊喜的是你还能在分享画面上做标记，边聊天边分享信息。为了打造更为强大完善的畅联通话能力，Magic UI3.1还整合生态之力，将畅连的能力（CaaS Kit）开放给第三方APP，让沟通无界限。分布式技术应用下，畅连通话功能革新现有的视频通话模式，一举打破设备墙，实现了跨终端高清流畅的音视频通话体验，随时随地畅快沟通。对于今年很多需要远程办公的朋友来说，Magic UI 3.1智慧系统能够大幅提升办公效率，对于大众用户来说，则能让我们尽情享受智慧生活带来的便利。

售价方面，荣耀30 6GB+128GB版、8GB+128GB版和8GB+256GB版价格分别为2999元、3199元、3499元。荣耀30 Pro 8GB+128GB版和8GB+256GB版价格分别为3999元、4399元。荣耀30 Pro+ 8GB+256GB和12GB+256GB版价格分别为4999元、5499元。4月15日17:00正式开启预售，4月21日10点08分，荣耀30系列手机将于华为商城、各大授权电商、荣耀授权体验店全平台开售。

(责编：毕磊、夏晓伦)