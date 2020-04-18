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前3月国内生产总值同比下降，3月份主要经济指标呈现回升势头

一季度经济数据怎么看（经济新方位）

本报记者  陆娅楠

2020年04月18日05:10  来源：人民网－人民日报
 

　　制图：边纪红（新华社发）

　　近日，安徽马钢特钢公司生产线一炉优质钢水落位准备浇铸。3月，该公司精品特钢产量达8.2万吨，重点产品销售量逆势增长。
　　罗继胜摄（影像中国）

　　●中国经济长期向好的基本面没有变：“风向标”向好，回升态势有望延续；“米袋子”充足，手中有粮心中不慌；适应性强大，产业体系完备有韧性；基本面不变，中国经济活力充沛潜力足

　　●3月主要经济指标明显改善，来之不易，得益于上下一心，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持疫情防控不松劲、经济发展不动摇：防范风险有先手，宏观调控亮高招；化危为机显能力，企业突围拼智慧；脱贫攻坚不放松，全面小康有质量

　　　　　

　　4月17日，在国新办新闻发布会上，国家统计局公布，经初步核算，一季度国内生产总值（GDP）206504亿元，按可比价格计算，同比下降6.8%。“一季度主要经济指标明显下滑，但是3月份主要经济指标呈现回升势头，降幅明显收窄。尽管疫情冲击严重，但是14亿人的基本民生得到了较好保障，经济社会大局稳定，统筹推进疫情防控和经济社会发展成效显著。”国家统计局新闻发言人毛盛勇说。

　　全面看

　　我国比较好地控制住了疫情，也不得不付出一些短暂的经济代价；全球经济贸易大幅下降，中国很难独善其身

　　GDP同比下降6.8%，怎么看待？

　　突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下万众一心、步调一致，采取最全面、最彻底、最严格的防控举措，坚决遏制疫情扩散蔓延势头，有力保护了人民群众生命安全和身体健康。

　　“党中央坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，在比较短的时间内，比较好地控制住了疫情，减少了数以百万计的感染，挽救了大量同胞的生命，当然也不得不付出一些短暂的经济代价。”毛盛勇说，“不能把今年的经济增长情况和常规年份简单比较。”

　　全面看待经济数据，还应看到，全球经济贸易大幅下降，中国很难独善其身。目前，疫情在200多个国家和地区蔓延扩散，全球跨境投资、货物贸易和人员往来大幅度减少。

　　近期，国际机构纷纷下调今年经济增长预期，世界贸易组织预测今年全球贸易将暴跌13%至32%，全球经济增速将至少下降2.5%；国际货币基金组织对今年全球经济增长进行了史上最大幅度的下调，预计今年全球经济将萎缩3%，为上世纪30年代大萧条以来最糟经济衰退，而中国经济增速为1.2%，是全球主要经济体中的少数正增长。

　　辩证看

　　随着疫情防控向好态势进一步巩固，复工复产正逐步接近或达到正常水平，3月主要经济指标明显改善

　　辩证看，尽管一季度经济出现负增长，但随着疫情防控向好态势进一步巩固，复工复产正在逐步接近或达到正常水平，3月份主要经济指标明显改善。

　　春耕顺利仓廪足。一季度，农业（种植业）增加值同比增长3.5%，冬小麦整体长势好于上年和常年。禽蛋、牛奶产量增速均超过4%，猪牛羊禽肉产量1813万吨。

　　工业生产恢复快。一季度，全国规模以上工业增加值同比下降8.4%。其中，3月份规模以上工业增加值同比下降1.1%，降幅较1—2月份大幅收窄12.4个百分点，规模以上企业的产出水平基本恢复到去年同期水平。41个工业行业中，90%的行业当月增加值比1—2月份加快，其中有40%的行业同比增长；从统计的600多种主要工业产品来看，约有40%的工业产品产量同比增长。

　　复工加快就业稳。一季度，全国城镇新增就业人员229万人。3月份，全国城镇调查失业率为5.9%，比2月份下降0.3个百分点；其中25—59岁群体人口调查失业率为5.4%，低于全国城镇调查失业率0.5个百分点，比上月下降0.2个百分点。“尽管疫情冲击严重，但全国没有发生大规模裁员的情况，就业形势总体平稳。”毛盛勇说。

　　供应充足物价稳。3月份CPI同比上涨4.3%，比上月回落0.9个百分点；一季度CPI的涨幅为4.9%，比1—2月份回落0.3个百分点。“居民消费价格涨幅回落，说明食品供应比较充裕、社会物流也比较畅通。”毛盛勇说。

　　长远看

　　中国经济长期向好的基本面没有变。二季度经济预计会明显好于一季度，如果全球疫情控制较好，下半年会比上半年更好

　　“疫情是突发公共卫生事件，其对经济的影响是短期的、总体可控的，中国经济长期向好的基本面没有改变。”毛盛勇判断。

　　——“风向标”向好，回升态势有望延续。

　　用电量、铁路货运量一向被视为经济风向标、晴雨表。3月，全社会用电量降幅比2月份明显收窄，4月上旬全社会发电量保持正增长；3月，全国铁路货物发送量完成3.46亿吨，与去年同期持平，比2月增长4.5%。一季度，国家统计局5000万元以上投资入库项目达11477个，比上年同期增加144个，且3月挖掘机销量创下历史新高。

　　“从目前调研和了解的情况来看，前期出台的一系列政策，包括帮扶企业渡过难关、帮助企业复工复产的政策举措，在不断显效。”毛盛勇说，随着复工复产加快推进，更大力度的政策不断出台，二季度经济预计会明显好于一季度。“如果全球疫情控制比较好，下半年应该会比上半年更好。”

　　——“米袋子”充足，手中有粮心中不慌。

　　受疫情影响，粮食问题近期引起海内外关注。“中国人把饭碗牢牢端在自己手里，是没有什么问题的！”毛盛勇介绍，过去五年，我国粮食产量都在1.3万亿斤以上，2019年粮食产量创下历史新高，我国谷物自给率超95%，库存很充裕。“一季度粮食价格同比上涨0.6%，仍总体平稳，包括武汉在内的一些疫情防控重点地区的价格都没有出现大的波动，说明我国粮食供应能力强，市场供求关系总体是稳定的。”

　　——适应性强大，产业体系完备有韧性。

　　1.1亿只！一个月，我国口罩产能就扩大了4倍多。

　　50万件！还是约一个月，我国防护服日产量就增加约27倍。

　　中国产业生产能力较强，配套设施也有较强优势，修复能力与适应能力都较强。一季度，高技术制造业中，计算机及办公设备制造投资增长3.2%。高技术服务业中，电子商务服务投资增长39.6%，专业技术服务投资增长36.7%，科技成果转化服务投资增长17.4%。生物药品制品制造业等与抗疫相关行业投资保持增长，重点防疫工程建设快速推进。这些投资不仅形成满足消费升级需求的有效供给，还可以进一步完善产业结构。

　　“产业体系并没有受到冲击，生产能力没有受到影响。社会生产体系是健全的，生产能力是充裕的，经济恢复产能就能逐步释放出来。”毛盛勇说。

　　——基本面不变，中国经济活力充沛潜力足。

　　毛盛勇表示，中国市场规模大、成长快、潜力充裕、韧性足等基本特点不会改变。从要素支撑来看，产业基础比较好，配套能力比较强，劳动力比较充裕，人力资本不断积累，这些能够有效支撑经济的中长期增长。同时，持续不断深化改革开放，推动创新，能不断激发经济的内生动力、潜力和活力。

　　两手抓

　　统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持疫情防控不松劲、经济发展不动摇

　　3月主要经济指标明显改善，来之不易，得益于上下一心，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持疫情防控不松劲、经济发展不动摇。 

　　——防范风险有先手，宏观调控亮高招。

　　今年以来，阶段性加大减税降费力度，加上去年政策翘尾，预计全年可为企业减负1.6万亿元；央行3次“发红包”，定向降准累计释放长期资金超1.75万亿元；5881家企业受益于3000亿元专项再贷款，现有的5000亿元再贷款再贴现额度用完后，将再新增中小银行再贷款再贴现额度1万亿元；截至3月24日，共有146万户企业享受到222亿元稳岗返还……一系列含金量高、针对性强的政策措施迅速出台，让实体经济得以减负纾困、迎难而上。

　　——化危为机显能力，企业突围拼智慧。

　　“云端”互动，“宅经济”如火如荼；争当“网红”，直播带货助力销售逆袭；打掉“围墙”，企业订单、员工皆可共享……这些经济新动能都是各行各业共克时艰中爆发的中国智慧、中国力量。

　　“尽管疫情比较严重，防控措施也是常态化的，但是产业没有受到大的影响，特别是以新产业、新产品和新商业模式为代表的新动能还逆势增长。”毛盛勇说。

　　新产业蓬勃发展。3月份，高技术制造业增加值增长8.9%，比1—2月份大幅回升20多个百分点。一季度信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长13.2%，拉动GDP增长0.6个百分点。

　　新业态快速壮大。与互联网相关的新业态表现活跃，电子商务、在线学习、远程问诊等得到较快发展。3月，社会实物商品网上零售额增长5.9%，占社会消费品零售总额的比重为23.6%，比上年同期提高5.4个百分点。

　　新产品增势不减。一季度，自动售货机、售票机，电子元件，集成电路，以及城市轨道车辆产量分别增长35.3%、16.2%、16.0%和13.1%。

　　——脱贫攻坚不放松，全面小康有质量。

　　尽管疫情突袭，但确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会，并没有放松。一季度，已下达中央扶贫资金1396亿元，中西部22个省份26万多个扶贫项目已开工建设。从收入来看，贫困人口比较多的一些省份，如四川、广西、西藏、贵州、青海一季度居民人均可支配收入分别名义增长了5.3%、4.6%、9.5%、4.8%和3.1%，明显高于全国水平。“脱贫攻坚这个仗打赢了，全面小康就更有质量，更经得起历史检验，更能让人民群众满意。”毛盛勇说。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月18日 04 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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