外汇市场供求基本平衡（权威发布）

本报北京4月17日电 （记者屈信明）记者从17日举行的国新办新闻发布会上获悉：一季度，我国银行结汇3.43万亿元，售汇3.16万亿元，结售汇顺差2730亿元；银行代客涉外收入6.39万亿元，对外付款6.61万亿元，涉外收付款逆差2165亿元。今年以来，我国跨境资金流动总体稳定，外汇市场供求基本平衡。
国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英说，综合考虑远期、期权等其他供求因素，从总体看外汇市场供求呈现基本平衡。此外，银行对客户的跨境外汇收支累计实现顺差17亿美元，银行客户结售汇累计顺差205亿美元，从客户角度看，一季度外汇市场供求也保持基本平衡。
此外，一季度结汇率为66%，同比上升5个百分点，结汇率稳步增长，市场主体持汇意愿保持稳定。企业外汇融资保持平稳，3月末，我国银行境内外汇贷款余额较2019年末上升277亿美元；企业海外代付、远期信用证等进口外币跨境融资余额较2019年末下降80亿美元，与同期进口规模变动相匹配。
近期，中长期境外资金保持持续流入态势。“外国来华直接投资总体稳定且结构优化。今年一季度，非金融部门实际使用外资虽然同比有所下降，但高技术服务业实际使用外资增速达15.5%。说明境外投资者看到了中国经济结构转型过程中的机遇。”她说。
“未来中国市场以及人民币资产对境外资金仍有比较强的吸引力。过去4年，全球FDI连续下降，但中国利用外资规模不降反升，是全球第二大引资国，这体现外国投资者在华投资兴业有长期浓厚兴趣。”王春英说，此外，一季度境外投资者净增持我国境内债券规模为167亿美元，同比增长48%。
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