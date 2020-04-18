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一季度GDP达206504亿元，国家统计局新闻发言人详解——

中国经济长期向好趋势未变（锐财经）

本报记者 邱海峰

2020年04月18日05:15  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　国家统计局4月17日发布数据显示，3月份，随着经济社会秩序加快恢复，主要经济指标降幅明显收窄，工业产出规模接近去年同期水平。图为工人在山东省港口集团烟台港装运化肥。
　　唐 克摄（新华社发）

　　近日，甘肃省张掖市天气晴好，地温高升，正值春播的有利时机。农民不误农时，在田间地头掀起春播高潮。图为张掖市甘州区乌江镇农民手推玉米播种器开始播种。
　　吴学珍摄（人民视觉）

　　国家统计局4月17日发布的数据显示，初步核算，一季度国内生产总值206504亿元，按可比价格计算，同比下降6.8%。分产业看，第一产业增加值10186亿元，下降3.2%；第二产业增加值73638亿元，下降9.6%；第三产业增加值122680亿元，下降5.2%。

　　对此，国家统计局新闻发言人毛盛勇指出，突如其来的新冠肺炎疫情对中国经济运行造成了较大影响，一季度主要经济指标明显下滑。但是，3月份主要经济指标呈现回升势头，降幅明显收窄，预计下一阶段经济会延续回升改善、持续向好的势头。总的来看，中国经济长期向好的趋势没有变，中国市场规模大、成长快、潜力巨大的基本特点不会改变。

　　

　　3月主要经济指标明显改善

　　“尽管疫情冲击严重，但是基础工业保持正常增长，防疫物资供应和生活必需品供应保障有力，14亿人的基本民生得到了较好保障，经济社会发展大局稳定。”毛盛勇在4月17日举行的国新办新闻发布会上说。

　　3月份主要经济指标明显改善。随着疫情防控成效不断显现，复工复产进度加快，3月份主要经济指标包括工业、服务业、投资、社会消费品零售总额和进出口，降幅都是大幅度收窄，呈现改善趋势。例如规模以上工业增加值，3月份下降1.1%，比1-2月份大幅收窄了12.4个百分点，规模以上产出水平基本恢复到了去年同期水平。

　　就业物价总体平稳。随着生产生活秩序逐步恢复，3月份，全国城镇调查失业率为5.9%，比2月份下降0.3个百分点；其中25-59岁群体人口调查失业率为5.4%，比上月下降0.2个百分点。从价格来看，3月份居民消费价格（CPI）环比由上月上涨0.8%转为下降1.2%；当月CPI同比上涨4.3%，比上月回落了0.9个百分点；一季度CPI涨幅是4.9%，比1-2月份回落0.4个百分点。“居民消费价格涨幅回落，主要原因是食品价格涨幅回落，说明食品供应比较充裕、社会物流比较畅通。”毛盛勇说。

　　产业升级持续发展。3月份，高技术产业增加值增长8.9%，比1-2月份大幅回升了20多个百分点；3D打印设备、单晶硅、多晶硅和智能手表等继续保持较快增长。一季度信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长13.2%，拉动GDP增长0.6个百分点，金融业增长6%。毛盛勇指出，尽管疫情比较严重，但新动能较快成长的态势没有改变。

　　脱贫攻坚扎实推进。一季度下达中央扶贫资金1396亿元，全国中西部22个省扶贫项目已有超过26万个开工建设。从收入来看，贫困人口比较多的一些地区，一季度居民人均可支配收入名义增速明显高于全国水平。

　　毛盛勇认为，疫情突如其来且影响较大，要客观来看一季度经济增速，不能把今年的经济增长情况和常规年简单比较。“我们还要以平常心看待一季度经济增长。”

　　粮食自给率高库存充裕

　　一季度第一产业增加值下降了3.2%，怎么看农业生产形势？

　　毛盛勇指出，一季度第一产业增加值下降，主要是畜牧业拖累的原因。由于前期非洲猪瘟疫情的影响，生猪生产环比尽管在改善，但同比还是下降。一季度猪肉产量同比下降了29.1%。由于近期疫情的影响，猪牛羊禽出栏受到一定影响，在第一产业中占比约45%的畜牧业一季度总产值下降了10.6%，拉低了第一产业增加值速度。

　　“目前，农业生产形势良好，春耕春播有序推进。”毛盛勇说，占夏粮90%以上的冬小麦目前长势良好，全国一些种粮大省粮食意向播种面积保持增长，改变了过去连续多年下降的局面。再加上当前农业生产条件、农业生产形势总体有利，这为全年粮食丰收创造了比较良好的条件。

　　粮食价格方面，毛盛勇介绍，当前总体平稳。现在中国粮食自给率非常高，库存还很充裕。一季度粮食价格同比上涨0.6%，3月份上涨0.7%，都是小幅上涨，环比持平。这一方面说明国内粮食供应能力强，另一方面说明市场供求关系总体稳定。从这个角度来看，把饭碗牢牢端在自己手中，是没什么问题的。

　　“随着复工复产的推进，特别是前期促进生猪生产的一系列政策不断落地见效，生猪生产在改善、在加快恢复。”毛盛勇表示，从一季度末看，生猪存栏比上年末增长3.5%，其中能繁殖母猪增长9.8%，连续两个季度环比增长，整个畜牧业在加快恢复和改善。

　　二季度经济运行有望更好

　　“目前，企业复工复产进度总体较好，规模以上工业企业平均开工率已接近100%，中小企业复工率在80%以上，物流更加畅通。”毛盛勇说，但也要看到，当前外部情况更加复杂，国内需求总体比较疲弱，企业还面临需求不足、订单有所下降的困难。对此，前期已经出台了一系列政策，帮助企业渡过难关。下一阶段，政策力度还会进一步加大，而且还要提高政策的精准性。

　　谈及下一阶段经济走势，毛盛勇介绍，从相关指标来看，3月末用电量包括全社会的发电量开始持平和转正，4月上旬全社会的发电量保持正增长；国家统计局5000万元以上投资入库项目一季度是11477个，比上年同期增加144个；3月份挖掘机销售同比增长11.6%；4月上旬进出口形势比3月份进一步改善。

　　“消费方面，一季度社会消费品零售总额下降，但从3月份看，复工复产复商复市都在推进，市场销售情况比1至2月份降幅明显收窄。”毛盛勇说，下一阶段，随着生产生活秩序逐步恢复正常，前期压抑的一些消费行为后阶段会得到一定程度回补，消费会逐步企稳回升，新型消费会表现更加强劲。

　　就业方面，毛盛勇表示，3月份就业形势明显回升改善，4月份应该会延续这种走势。但就业压力仍比较大，下一步要继续推动灵活就业和创业创新，更大力度推动就业总体平稳。

　　“从目前经济运行情况来看，3月份比1至2月份明显改善，这种改善势头应该能够延续下去，特别是随着复工复产加快统筹推进，更大力度的政策不断出台，二季度表现会更好，会明显好于一季度。如果全球疫情控制比较好，下半年应该会比上半年更好。”毛盛勇说，“我们的目标就是力促全年经济平稳运行和社会大局稳定。”

(责编：杨光宇、曹昆)
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