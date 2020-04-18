有能力保持外汇市场稳定运行

4月17日，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英表示，国内长期向好的基本面仍将是外汇市场运行保持基本稳定的有力支撑。王春英强调，中国外汇市场的成熟度不断提高，可以很好地吸收、应对短期冲击影响，未来中国外汇市场有能力保持稳定运行。

最新数据显示，一季度中国外汇收支状况主要呈现以下特点：

外汇市场供求保持基本平衡。一季度，银行结售汇顺差391亿美元，如果综合考虑远期、期权等其他供求因素，外汇市场供求呈现基本平衡。同期，银行代客涉外外汇收付款顺差17亿美元。

3月份银行代客涉外收付款呈现逆差。3月份，疫情全球蔓延导致国际金融市场动荡加剧，国际上主要股票指数大幅下跌，市场避险情绪上升，外部流动性趋紧。受此影响，3月份银行代客涉外收付款呈现逆差，主要是证券投资项下跨境人民币净流出增多。

售汇率有所下降，企业外汇融资总体平稳。一季度，企业外汇融资保持平稳。3月末，国内银行的境内外汇贷款余额较2019年末上升277亿美元；企业海外代付、远期信用证等进口外币跨境融资余额较2019年末下降80亿美元，与同期进口规模变动相匹配。

结汇率稳步增长，市场主体持汇意愿保持稳定。3月末，企业、个人等主体境内外汇存款余额较2019年末下降67亿美元，保持基本平稳态势。

银行远期结售汇维持顺差。一季度，银行对客户远期结售汇顺差414亿美元。其中，3月份顺差166亿美元。

外汇储备规模总体稳定。截至一季度末，外汇储备余额30606亿美元，较年初下降1.5%，主要受汇率折算和资产价格变化等因素综合作用。

王春英表示，受新冠肺炎疫情影响，近段时间无论是全球经贸活动还是国际金融市场，都受到了非常严重的冲击。在这种极其特殊的情况下，中国外汇市场运行保持了总体稳定，是难能可贵的。这充分说明中国外汇市场成熟度在上升，市场主体更加理性，更充分说明市场主体对于中国疫情防控和中国经济基本面的信心。

“中国疫情防控形势向好，会继续发挥稳预期和稳信心的作用。疫情的发展及其对经济社会的冲击，是近期世界经济和金融市场上最主要的不稳定、不确定因素。当前中国的疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产也取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复，不仅有助于提升国内市场信心，也有助于推动世界经济发展。”王春英说，中国经济长期向好、对外开放进一步深化的基本趋势没有改变，将继续吸引境外中长期资本投资国内市场。

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