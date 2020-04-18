经济降速趋缓 中国经济韧性依然强劲

4月17日，2020年一季度国民经济运行情况发布。初步核算，一季度国内生产总值206504亿元，按可比价格计算，同比下降6.8%。

一季度经济数据基本符合预期

尽管第一季度多数经济指标出现了大幅度下滑，但在经历了1月和2月份的疫情冲击后，不少经济指标在3月份已经开始呈现出明显的跌幅收窄迹象。3月份工业增加值降幅较1-2月收窄12.4个百分点，且接近去年同期水平。1-3月份固定资产投资、房地产开发投资、社会消费品零售总额的跌幅较1-2月份分别收窄8.4、8.6和4.7个百分点。公布的数据也显示，就业状况、农业生产状况和能源供给状况均比较平稳，起到了稳定社会的“压舱石”效果。

新冠肺炎疫情给中国经济带来的冲击无疑是巨大的，但中国经济也正在慢慢恢复中。经济下滑速度的降低与疫情得到有效控制是极高度相关关系。疫情的有效控制使得复工复产成为可能，从而使得经济下跌动能减弱。疫情爆发后，相关政府部门制定和出台政策以缓解疫情冲击。无论是财政政策和货币政策发挥的逆周期调节作用，还是各地出台的提振汽车消费，发放消费券，放开落户限制等措施，都起到了缓解中国经济下滑的效果。

同时，部分行业在第一季度或3月份表现较好，引发人们的期待。第一季度，高技术制造业同比增长8.9%；信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长13.2%；实物商品网上零售额增长5.9%，电子商务服务投资增长39.6%。3月份交通运输、仓储和邮政业商务活动指数在仍然维持较高水平，为59.3%。以上行业或是因其生产、经营、销售模式受疫情影响较小，或是直接与“抗疫”直接相关。此次“新冠疫情”有可能会对人们的工作和生活方式产生深刻影响，在疫情防控常态化背景之下，相关行业的发展既可带动经济发展，又有助于经济活动转型升级，还可以降低疫情对人们生产、生活的影响。

中国经济发展的短期挑战依然存在

无论是中国经济还是全球经济，第二季度仍会受到疫情影响。

同时，“新冠肺炎”疫情在全球的爆发给中国经济的恢复增加了不确定性。疫情在全球的蔓延对人员和资本流动产生极大负面影响，并导致全球产业链的阻断，从而给中国的外贸外资带来巨大压力。

一方面，中国作为“世界工厂”需要进口大量原料和零部件、中间品，“疫情”在全球蔓延将会影响上游供货，从而暂停部分中国企业的生产；另一方面，随着全球各国经济萎缩，外部需求势必减弱，从而不利于中国的出口。从直接投资角度来看，全球跨国公司在疫情之下纷纷采取保守的投资策略，不利于中国吸引外资。

中国经济韧性依然强劲

在疫情冲击之下，中国经济的韧性依然强劲。

第一，疫情在国内已基本得到有效控制。截止到4月中旬，“复工复产”工作有序推进，社会生活、生产活动已经逐步恢复正常。仅以外资企业为例，商务部发布数据显示截至4月7日，外资制造业企业复产率超过70%的企业占76.8%，上海的外资企业在3月8日复工率就已达到99.9%。相较于其他国家和地区，中国的疫情防控工作卓有成效，无疑有助于中国经济更快地恢复。

第二，中国仍有调控经济的政策空间。面对实体经济和金融市场下行，世界各国纷纷采取措施调节经济。不少发达国家更是将政策利率降至零，甚至负值。当前，中国的货币政策和财政政策仍有空间——中国与发达国家之间仍存在一定利差，中国的财政赤字也有提高的余地，所以中国政府调控经济的工具箱依然充实。同时，中国对外开放的姿态依然十分积极，相关政策仍在有条不紊地制定和推出。

第三，相较于其他国家，中国经济仍相对较好。2019年中国经济增速为6.1%，这一增速全球范围内仍然较高。在疫情冲击下，中国经济在第一季度的表现也比较符合预期。

综上所述，中国经济在短期内面临一定困难，随着疫情得到控制，复工复产的推进，以及利好政策的不断出台，中国经济在中长期将回到正常的发展轨道。（作者系中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员）

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