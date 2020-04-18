今年一季度中欧班列共开行1941列 3月份开行超800列

人民网北京4月18日电 （记者乔雪峰） 4月18日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍提升国际货运通道能力工作情况。国铁集团货运部主任赵峻在发布会上表示，今年一季度中欧班列共计开行1941列，同比分别增长15%。特别是3月份，中欧班列共开行809列，同比增长30%。

赵峻指出，从目前掌握各地整个运输需求和市场的反映情况来看，随着国内疫情的逐步缓解，重庆、成都、郑州、西安、苏州、义乌等主要班列始发地的平台公司以及相关的企业、工厂已经全部复工复产。特别是随着湖北省推进全面复工复产，3月28日，武汉开出了疫情以来的首趟到德国杜伊斯堡的中欧班列，已于4月14日抵达了目的地。以此为标志，国内开行中欧班列的主要城市已经全部恢复了班列去程运输。

据统计，今年一季度中欧班列共计开行1941列，发送17.4万Teu（标准集装箱），同比分别增长了15%和18%，综合重箱率达到98.1%，比去年同期提高了10个百分点。特别是3月份，中欧班列共开行了809列，7.3万Teu，同比分别增长了30%和36%。其中去程开行了503列，4.6万Teu，同比分别增长了49%和55%。

赵峻进一步指出，3月份当月班列开行数量突破800列，去程班列的数量突破500列，这两项指标均创下单月历史最高纪录。在整个疫情期间实现了逆势增长。目前从4月份情况来分析，中欧班列延续三月的发展势头，特别是国内到欧洲的货运需求增幅较大。

当前整个欧洲疫情的形势比较严峻，当地生活和防疫物资的需求相对比较旺盛，许多物资选择了中欧班列来进行运输，对此，赵峻表示，国铁集团高度重视，专门部署将国际合作防疫物资纳入到重点保障运输之中，采取优先承运、优先装车、优先挂运等措施，确保应运尽运。

赵峻指出，目前中欧班列累计发运防疫物资44.8万件，1440吨，主要到达意大利、德国、西班牙、捷克、波兰、匈牙利、荷兰、立陶宛等国家，并以这些国家作为节点，分拨到更多的欧洲国家，有力地促进国际防疫合作。

下一步，铁路部门将按照国家开展国际防疫合作的部署要求，与国家有关部门、地方政府以及企业客户紧密对接，协调安排好中欧班列的开行方案，全力满足防疫物资的运输需求，为国际社会携手合作、共同战胜疫情，做出更大的努力。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)