稳住经济基本盘 兜住民生底线（经济新方位）

近日，在广西柳州柳东新区国际会展中心三期项目工地，夜班工人在屋面作业。

黎寒池摄（影像中国）

制图：蔡华伟

17日召开的中共中央政治局会议强调，在疫情防控常态化前提下，要保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转，坚定实施扩大内需战略，维护经济发展和社会稳定大局，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

针对社会关切的热点问题，记者采访了部分专家。大家认为，当前经济发展面临的挑战前所未有，从6个方面强调“保”的重要性，是充分估计困难、风险和不确定性而提出的要求，在常态化疫情防控中要加快推进生产生活秩序全面恢复，切实增强紧迫感，稳住经济基本盘，兜住民生底线。

——编 者

1

保居民就业

增强企业创造和稳定就业岗位能力

2018年7月，中共中央政治局召开会议，提出要做好“六稳”工作，并把“稳就业”放在首位。专家表示，17日召开的会议将“保居民就业”再次放在突出位置，体现了“要实施好就业优先政策”的工作导向。

“一季度，我国国内生产总值同比下降，复工还不充分，存量就业人数下降。加之境外新冠肺炎疫情蔓延扩散，国际需求持续下滑，国内经济下行压力加大，就业压力仍然较大。”中国人民大学中国就业研究所所长曾湘泉说。

曾湘泉建议，在需求侧，要全面强化稳就业举措，根据就业形势变化调整政策力度，扩大就业需求。“政府部门在推进投资项目时，要将就业效果纳入项目评估内容，做到以稳投资来稳增长促就业”。

同时，要千方百计增强企业创造和稳定就业岗位能力。当前，不少外贸出口型企业面临订单减少、无法发货、资金紧张等困难。“关键是把已经出台的一系列政策措施不折不扣地落实到位。”国家行政学院教授赖德胜说。

在供给侧，劳动力市场供给侧结构性改革须进一步深化。受疫情影响，产业结构、生产生活方式、用工需求等都在发生变化，线下场景正加速线上化。这些都意味着对劳动者岗位技能的要求正在变化。“必须加大职业技能培训力度，提升技能素养。”曾湘泉说，高校毕业生，是要抓好就业工作的重中之重，更要加强技能培训，改善就业观，引导更多高校毕业生到基层去参加工作。我国基层教育、公共卫生等领域人才缺口依旧较大，应充分发挥其吸纳高校毕业生就业的作用。

从长远看，还需要深化教育体制和教育体系改革，更好体现就业优先战略和就业优先政策，使教育与劳动力市场在数量、结构、质量上更好匹配。

2

保基本民生

对低收入群体特别是困难群体加大保障力度

“越是特殊时期，越要稳住民生‘底盘’。”中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇认为，保基本民生，就是要保障居民基本衣食住行。

一方面，要通过保就业、加大对困难群体救助等措施，保障百姓收入，使其有能力负担基本生活支出。另一方面，要通过保市场主体、保产业链供应链稳定，特别是保粮食能源安全，为百姓基本生活需求提供充足供给。“保基本民生能坚定信心、增强信心，是统筹推进其他工作顺利开展的重要基础。”

疫情直接影响居民收入，再叠加物价上涨因素，对低收入群体特别是困难群体加大保障力度十分紧要。近日，《关于进一步做好阶段性价格临时补贴工作的通知》印发，今年3月到6月，每月价格临时补贴金额提高一倍发放。在价格补贴联动机制已有的保障对象基础上，将孤儿、事实无人抚养儿童、领取失业补助金人员也纳入保障范围。

南京大学社会保障研究中心主任林闽钢表示，目前民政部门不断加大对弱势群体的救助保护力度，提高标准、简化审批流程；下一步，对因疫情在家隔离的孤寡老人、困难儿童、重病重残人员等群体，要加强走访探视和必要帮助，防止发生冲击社会道德底线的事件，了解就业状况和基本生活需求。

对于农村地区，北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫认为，要进一步加强社会保障网，提高低保水平，保障基本生活。国务院发展研究中心原副主任王一鸣则建议，对生活受影响的困难群体，可以通过提供公益性就业岗位等方式，帮助他们渡过难关。

同时，林闽钢表示，要大力推进互联网、大数据、人工智能等技术与民生保障工作的深度融合。“对民生保障领域问题早发现、早干预，探索建立各类民生保障数据库，加强部门间数据共享，使民生保障更精准。保持疫情期间基本民生服务不断档，不断优化完善政务服务流程，积极推行全流程线上办理，缩短办理时限，使民生保障智慧化。”

3

保市场主体

着力帮扶中小企业渡过难关，提高生存发展能力

近日，浙江曼克斯缝纫机公司将大部分资金用于备货，流动资金一时紧张。浙江台州路桥农商银行得知该企业贷款利息支付存在困难，向总行请示获批后，为企业办理了870万元贷款利息延期支付，让企业专心研发生产医用防护服生产设备。

“我国目前市场主体超过1亿户。各类市场主体是我国国民经济发展的主要力量，是承载居民就业的主要领域。”国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼说，保市场主体，重点是保中小微企业。面对当前经济形势，其困难不容小觑。

“过去，应对这类问题主要依靠投资。但这次，需要同时保护家庭、保障消费，帮企业渡过难关。”林毅夫表示。“中小企业可以提供大量就业，是很多产业链的重要组成部分。他们的生存和发展对恢复正常经济社会秩序起着至关重要的作用。”

董希淼认为，下一步，积极的财政政策要更加积极有为，减税降费工作要继续深入实施。对受疫情直接冲击较大的餐饮、住宿、旅游等行业，可阶段性针对性地进行补贴或减免税费。稳健的货币政策要更加灵活适度，保障市场流动性合理充裕，加大对中小银行的支持，鼓励中小银行进一步服务好受疫情影响较大的中小微企业。

“目前，一些个体工商户现金流减少，难以缴纳租金。除了地方政府加大租金减免力度外，商业银行等金融机构可以创新推出额度适中、利率优惠的‘租金贷’等产品，或通过信用卡推出租金分期产品，缓解租金难题。”董希淼说。

4

保粮食能源安全

粮食生产稳字当头，煤电油气安全稳定供应

为调动农民积极性、稳定粮食生产，种粮大省湖南打出组合拳：代耕代种托管式、保姆式社会化服务涌现；安排购机补贴10亿元、贴息1亿元以上……

在国家能源神东煤炭集团，13座煤矿开足马力运转。1月24日至4月7日，克服人员短缺、物资运输不畅等困难，集团最大限度挖掘矿井生产能力，累计生产煤炭3833万吨，火车外运日均112列。

“我国粮食连年丰收，库存充足。当前，夏粮长势较好，春播进展总体顺利。”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥介绍，粮食安全这根弦任何时候都不能松。

“粮食生产坚持稳字当头。”李国祥分析，眼下，做好春耕备耕是关键。相关部门应引导农民紧盯关键农时，及时下地；加快农资企业复工复产，及时疏通交通、物流等堵点；做好技术指导，防范自然灾害和病虫害。各项工作环环紧扣不放松，稳住春播粮食面积，才能为粮食安全奠定坚实基础。

从长远看，应该坚持三方面工作：稳政策，释放重农抓粮信号。强化粮食安全省长责任制考核，完善农业补贴政策，调整完善稻谷、小麦最低收购价政策，稳定农民基本收益。稳面积，坚持藏粮于地，确保粮食播种面积稳定。稳产量，加大新农艺、新服务模式推广力度，提升农业机械化水平，依靠科技提高粮食单产。

我国是世界上最大的能源生产国和消费国，能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题。

中国能源研究会常务副理事长周大地认为，从近期看，要保障煤电油气等安全稳定供应，维护正常的生产生活秩序；认真研判疫情和国际能源市场变化对我国的影响，统筹协调好国际国内两个市场，保持供需平衡。

长远看，真正解决能源安全问题，还是要积极发展非化石能源，加快绿色低碳转型。加强节能工作，降低单位能耗。加强国际合作，构建多元能源供应体系。

5

保产业链供应链稳定

保持稳定性和竞争力，促进协同复工复产达产

湖北是我国最重要的汽车整车与零部件生产基地。2月中旬，湖北省与工信部达成共识，复工优先选择汽车零部件，而抓手则是龙头企业带动。通过龙头企业拉动一级供应商，再向下延伸至二级、三级供应商。

“保持产业链供应链的稳定性和竞争力，促进产业链协同复工复产达产，是在巩固疫情防控成果的前提下，维护我国经济发展和社会稳定大局，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会的重要保证。”中国企业联合会研究员刘兴国说，产业链供应链稳定的重要性体现在两个方面：一是上下游企业之间存在分工合作、协同发展与相互制约的关系；二是链条上，大、中、小企业存在合作共生关系。

工信部最新统计显示，截至4月15日，全国规模以上工业企业平均开工率达99%，中小企业开工率达84%。刘兴国认为，这得益于有关部门、地区及企业之间的充分沟通协调，也得益于抓龙头企业推动产业链上下游、大中小企业协同复工复产。

“在开放经济体系中，产业链的不同环节往往布局在不同国家和地区。”刘兴国建议，相关企业应适时采取应对措施，如提前寻找可替代供应商；调整采购计划，争取在供应商受疫情影响停产前做好采购储备；争取获得供应商的优先供应权等。长远看，要加快产业链的国际化布局，增强产业链的国内替代能力，提升我国产业链安全水平。

6

保基层运转

保障基层公共服务，提高财政资金使用效率

“保基层运转，就是要保障市、县、乡镇（街道）、村（社区）等各级部门和公共服务机构开门办公的经费，使教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转。”中国财政科学院金融研究中心主任赵全厚认为，基层有效运转，是推动各项政策实施的基础条件，也是保障群众切身利益的基本要求。

为牢牢兜住基层“保工资、保运转、保基本民生”底线，今年以来，中央加大对地方转移支付力度，确定阶段性提高地方财政资金留用比例。

“除了加大转移支付力度、压减一般性支出等手段，保基层运转还要立足长远，积极的财政政策要更加积极有为，通过更深入的财政体制改革，提高财政资金的使用效率。”赵全厚说。

一方面，通过专项债、PPP等模式，用财政资金撬动社会资本参与公共基础设施建设与运营，减轻财政资金唱独角戏的压力。另一方面，切实有效降低社会资本准入门槛，调动民间投资积极性，使财政资金更多更好地集中用于公共服务领域，好钢用在刀刃上，更好用于保障基本民生。

（本报记者王政、曲哲涵、陆娅楠、李昌禹、李心萍、王观、王浩、赵展慧、丁怡婷报道）

《 人民日报 》（ 2020年04月19日 02 版）

(责编：杨光宇、曹昆)