支援一线、保障民生、助力复工……互联网企业在行动

连日来，各地在科学防控疫情的同时，生活秩序也在逐渐恢复，各行各业复工复产的步伐业在不断加速。

与此同时，疫情影响进一步刺激了线上服务需求。互联网医疗、在线教育、远程办公等业务需求激增，众多互联网企业也正在快速恢复日常状态。

从线上到线下双联动，从驰援物资到助力复工，从“2C”走向“2B”，互联网企业一方面在物资捐赠、医护关怀、社会服务等方面，发挥了平台优势；一方面有序复工复产，不断将科技与生活连接，开放平台资源，助力上下游及相关企业尽快恢复正常运营。

支援一线

捐款捐物，发挥技术优势

面对疫情前线医疗物资告急，国内众多互联网企业调动资源倾力驰援。有的企业调动资源捐款捐物，通过不同渠道送往前线；有的企业则主动让利，支援中小企业发展；有的企业也加紧疫情防控产品与服务的研发，助力社会生产生活恢复正轨。

不少企业迅速组织起抗疫产品口罩、防护服等医疗物资配送保障一线需要。1月21日，京东物流开始为湖北当地药企提供紧急药品运输；22日宣布开始优先配送医疗机构指定订单；25日正式开通全国各地驰援武汉救援物资的义务运输通道。

在抗击疫情过程中，京东向武汉市分批捐赠100万只医用口罩及6万件医疗物资；此外，由京东健康捐赠的3吨消毒液，辗转德国、法国、日本送抵武汉，由京东物流送到相关医疗设施和机构手中，以缓解当地医疗物资短缺的局面。

早在1月23日，快手科技就率先向武汉捐赠人民币1亿元用于新冠肺炎的防控，向武汉捐赠5万个“N95”口罩，联合执行伙伴和公共部门发放给医院、交通枢纽和居民社区。

同期，阿里也公布了新一轮举措驰援武汉。阿里方面表示，将设立10亿元医疗物资供给专项基金，用于采购海内外医疗物资。同时，物流平台菜鸟将联合各快递公司合作伙伴优先确保各类医疗防护用品第一时间送达武汉。

此外，多家互联网企业积极发挥了人工智能赋能效用协力抗击疫情，上线了“最新疫情服务”、“在线问诊医疗服务”等多种产品密切关注疫情发展。

猎豹移动董事长兼CEO傅盛表示，为了充分发挥人工智能赋能效用，猎豹移动加快了疫情防控相关产品和应用的研发工作。猎豹移动携手其投资的智能机器人公司猎户星空推出机器人医疗系统疫情防控方案和智能疫情防控机器人，针对疫情防控场景进行专项方案定制，能够实现医疗场景发热问诊、导诊及初步诊疗、医疗信息的第一时间披露、医疗物资的定点递送等功能。

继此前陆续在手机淘宝，支付宝，UC，钉钉等平台上线疫情信息查询服务后，2月3日，阿里巴巴又推出了疫情语音查询服务。此项服务由阿里健康根据各级卫健委公布数据实时收集整理后提供。此前，阿里巴巴旗下多个APP均推出了信息实时查询、预防病毒科普、医生在线健康咨询等服务，帮助科学防控疫情。

据了解，天猫精灵上线的数据查询服务，由阿里健康实时收集整理由国家和省级卫健委公开发布的疫情数据后提供。阿里健康同时在手机淘宝，UC，支付宝、钉钉上线了实时数据查询服务，并为智能搜索APP夸克等平台提供预防病毒科普、医生在线健康咨询的内容和功能。

疫情期间，为了更好的做好防疫工作，滴滴已在全国157个城市设置了司机防疫服务站，为坚守在服务一线的司机师傅们免费发放口罩，消毒液等防疫物资，并帮助大家为车辆消毒。同时，在全国15个城市组建医护车队，有近16万名司机自愿报名加入，累计服务37987名医务工作者，行驶总里程超过1500万公里。目前，武汉和北京两地的滴滴医护车队及社区车队仍在继续服务中。

美团App则上线心理免费援助服务，全国1100名心理咨询师在线提供专业服务，上线以来10%用户为医护人员、确诊患者和隔离观察者。另外，美团平台上目前超2300家景区推出了疫情过后对医护人员免费的政策，景区数量还在持续增加中。

目前，武汉已经解除离汉通道管控措施。7日晚，腾讯宣布继续加大在湖北省的投入，并公布了一揽子投资计划，在数字政府、智慧教育、智慧出行、人工智能以及安全等方面与武汉深度合作，全方位助力武汉数字产业的建设与发展。同时，未来三年内，腾讯在湖北的员工规模将达到现在的4倍。

保障民生

全力供给满足就业、生活、突发性需求

疫情变化不断，企业的援助行动也随着疫情的发展持续。

据悉，消费者通过苏宁小店APP下单，零食、酒水、干调、日化等生活所需，1小时内即可配送到家。苏宁大数据显示，苏宁物流全力保障了全国300多个城市的正常配送。苏宁大数据显示，疫情开始以来，超过12000名物流仓储和快递人员、5800多辆运输车辆坚持工作，同时全国超过10000名服务工程师在岗保障家庭家电使用，总计超过30000名一线物流和服务人员，或驻守在各个城市，或往返于两地将物资送往疫区。

为保障一线医院食材供应，美团方面表示，旗下的快驴进货在34个城市开通了绿色服务通道，每日约为20-30家医院提供食材配送服务；美团单车在湖北地区暂停收费，湖北地区30万美团单车供防疫工作人员免费骑行，并向全国战“疫”工作人员捐赠超过215万张免费骑行卡。

为了给更多坚守在一线的医务工作者提供出行保障。据滴滴相关负责人介绍，截至2月底，滴滴医护车队已经收到全国近10万名司机的主动申请，在全国14个城市免费接送23680名医务工作人员。

不久前，退役军人事务部与滴滴出行等4家企业签署退役军人就业合作合作协议，预计今年将为退役军人提供至少1.5万个就业岗位，包括豪华车司务员、礼橙专车司机及两轮车运维人员。

此外，京东方面表示，公司累计投入近十亿元，用于防控疫情和民生保障；仅一个月时间，京东累计向全国消费者供应了2.2亿件、超29万吨的米面粮油、肉蛋菜奶等生活用品，此外，在全国累计承运医疗应急物资约5000万件，超过1.5万吨。

助力复工

发挥上下游协同作用及服务能力

当下，一手抓疫情防控，一手抓复工复产企业如何确保防疫复工两不误，成为市场关注重点。

在当前疫情形势下，第127届广交会也将迎来创新之举——搬到网上举办，这也是中国首次完全以网络形式举办广交会。腾讯则成为了本届广交会技术服务商，为广交会网上举办提供整体技术支持、平台研发服务与云资源支撑。

腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生表示，非常荣幸能成为广交会指定技术服务商，腾讯将为智慧广交会建设提供全方位的技术支持，实现线上线下服务的高效对接，全面助力复工复产，激活全球贸易经济新动能。

快手相关负责人表示，春节前，快手就第一时间组建团队，探讨如何发挥平台短视频+直播的技术优势，服务于复工复产与社会经营，用户和客户也在自发探索所在行业与快手结合的可能。快手在助力复工复产方面，主要涵盖教育、农业、运动健身、汽车、服饰、家居、线下商户、批发市场、文化演出等十大方面。

上述负责人举例称，2月1日，快手上线“停课不停学”专区，与40余家教育企业合作，推出包括K12、学前、职教等在内的免费教育内容，以减轻延迟开学对学生群体的影响。高校方面，快手迅速推出“上快手，看名校精品课”项目，与各大高校在全校公开课、国家精品课、求职规划课以及通识教育课等优质内容领域展开合作。

而在4月12日晚的央视新闻快手直播间里，欧阳夏丹、王祖蓝、郑爽、蔡明带领着快手用户一起为湖北拼单，2个小时的直播后与66位快手达人共带货6100万元湖北商品。

近日，苏宁控股集团董事长张近东在接受媒体采访时表示，疫情是对产业能力和生态协同的压力测试。如何应对这场压力测试，张近东表示要加大开放和创新：一方面，积极向社会与行业输出资源与能力，通过拉通社会资源，助力经济生产尽快恢复；另一方面，推动模式创新，以效率降低风险。

日前，“武汉，谢谢你！”在武汉“云招商”专场活动上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，阿里巴巴愿意全力发挥在数字技术和商业上的优势，整合全平台的能力，助力武汉抓好疫情防控、经济恢复和企业服务，尽快推动消费、制造、内贸和外贸的全面回暖。同时，阿里巴巴还将助力武汉完善城市治理，探索超大城市现代化治理的新方式。

(责编：许维娜、夏晓伦)