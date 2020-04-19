3年突破“100+”关键技术 上海下大决心打造新经济“引擎”

攻关核心技术，打造新经济“引擎”，上海绘下三年发展蓝图。4月13日，《上海市促进在线新经济发展行动方案（2020—2022年）》发布，提出未来3年，关键技术至少要有100个“沪字辈”。

“创建一批研发与转化功能型平台，人工智能、5G、互联网、大数据、区块链等领域的技术创新成果不断涌现，产业核心竞争力显著增强。”行动方案聚焦12大发展重点，实施6项专项行动，明确5条落实保障措施。

“这一方案契合时代需求，将对上海乃至全国的在线经济起到加速器的作用。”在业界看来，行动方案目标明确、路径明晰，以技术突破带动产业升级，以产业发展反哺技术攻关，上海率全国之先，为科技型企业展示出创新驱动高质量发展的广阔机遇与美好前景。

5G、人工智能、大数据、区块链

——技术攻关有的放矢

纵观全文，从技术攻关到技术融合，再到技术应用，“技术”是出现30次的高频词。其中，5G、人工智能、大数据、区块链、AR/VR等新兴技术被明确提及。

这些新技术与《行动方案》聚焦的12大发展重点紧密相关，更是在线新经济的“命脉”所在。这12大重点，包括无人工厂、工业互联网、远程办公、在线金融、在线文娱、在线展览展示、生鲜电商零售、“无接触”配送、新型移动出行、在线教育、在线研发设计、在线医疗。

从技术应用层面看，5G引领的智能网络基础设施将带来高速泛在连接，极大提升远程办公、互动直播、远程会诊效率；大数据、AR/VR等将不断提升直播、“云展览”等在线娱乐购物体验；人工智能、大数据、区块链等应用有望带来生产销售链条、医疗资源配置、金融业务流程、交通出行方式等方方面面的变革，从而激发在线经济进一步裂变出新经济、新业态、新模式。

阿里巴巴数字政府事业部上海总经理许敏表示，在“后疫情”时期，由复工复产刚需带来了在线经济爆发性增长，上海市政府准确的抓住了这个关键要素，围绕重点领域打造四个“100+”，非常契合时代的需求。

许敏表示，上海市政府目标提的非常具体，既有重点行业，也有关键技术领域，将对上海乃至全国的在线经济起到加速器的作用。

“上海作为一个特大型城市，产业门类齐全、企业创新踊跃，应用场景丰富。”上海市经信委主任吴金城表示，制定发布促进在线新经济发展的《行动方案》，就是把这段时期涌现出的好做法加以固化和推广，打造经济新场景新动能，助力疫情防控和经济转型升级。

“这些措施顺应需求、因势利导，对上海数字经济、智能经济的发展将有积极作用。”腾讯副总裁、华东总部总经理张立军说。

“《行动方案》聚焦‘在线’，是非常具有现实意义的。”北京邮电大学经济管理学院教授、博导曾剑秋表示，其不仅对于中国具有引领作用，对世界经济发展也有战略的价值，同时非常值得我国其他省市参照学习。

产学研用协同 高水平开放创新

——专项行动保驾护航

科技成果转化为现实生产力，离不开技术与产业的不断深化融合。

《行动方案》提到，将实施智能交互核心技术攻关、创新型企业培育、应用场景开放拓展、品牌网络营销推广、数据资源共享开放及新型基础设施支撑等六大行动。

其中强调，建设产学研用结合的高水平开放式协同创新平台；推动建设大数据联合创新实验室，建立行业大数据标签体系；提升集成应用水平；推进重点领域智能传感器研发和产业化等。

“以企业为主体的产学研一体化创新机制，有利于科技成果与产业发展的无缝对接，有利于科技成果转化为现实生产力。中国产学研合作促进会执行副会长兼秘书长王建华在接受媒体采访时表示，“这符合中国经济高质量发展和转型升级的趋势，也是当今世界各国支持科技创新的重要选择。”

张立军亦表示，以连接器、工具箱和生态网等，构建产业互联网平台，并利用信息技术与各行各业深度融合，可有效推动行业转型升级，创造新产品、新业务与新模式。

人工智能行业作为高科技产业的支柱之一，对“产”的落地需求更强，对“学”“研”的人才和技术要求更高。

“《行动方案》中的系列政策，可以帮助人工智能企业和行业找到落地的方向，收拢和协助培养符合行业发展的人才，为中国人工智能行业的持续性发展，深度挖掘行业潜力作长期的规划和投资。”人工智能企业云从科技联合创始人姚志强说。

专业人才齐聚 产业生态向优

——科创企业信心十足

上海借力新技术赋能在线新经济不乏底气。

数据显示，上海目前集聚了1100余家重点人工智能企业和全国约三分之一的人工智能人才。

同时，上海已建成覆盖2400万常住人口、200多万家企业以及涵盖全市域的人口、法人、空间地理基础数据库，全市医联数据共享系统拥有250亿条数据，交通数据流量每日新增30GB，上海大数据交易中心日均数据交易量占全国半壁江山。

以5G 、大数据为代表的“新基建”也在提速。一方面，上海正加快打造“双千兆宽带城市”，将向全行业提供超高网速、超大带宽、超低时延的5G技术。另一方面，移动、电信、联通等运营商大数据业务也在上海加速落地，未来将聚焦面向金融证券、人工智能、智能制造、工业互联网等各大前沿产业加快建设节奏。

“硬件”已到位，“软件”亦不可缺。

“在线新经济的发展离不开发展环境和产业生态。”上海市经信委总工程师刘平表示，行动方案提出了加大统筹协调、包容审慎监管、强化公共服务、新型人才从业评价、建设在线新经济生态园等5条保障措施。

业界认为，《行动方案》的发布让拥有关键核心技术的企业吃下了定心丸，给了企业家充足信心。

“当下正是复工复产关键阶段，上海此时推出‘在线新经济发展行动方案’，也让大家心理更踏实。”商汤智慧城市综合业务事业群副总裁张果琲表示，企业也更有信心与合作伙伴共同攻关关键技术，助力一同按下生产快进键。

“华东总部将依托上海在科创环境、人才集聚和营商环境等方面的综合优势，将人工智能产业作为业务重要布局方向，积极落地各类AI+应用场景，助力上海科创中心建设和打造人工智能创新发展高地。”张立军说。

地平线上海总经理，芯片研发总负责人吴征也表示，《行动方案》提出的关键技术突破目标，为企业后续发展更加明确了方向。其将及时顺应“新基建”发展需求，依托人工智能算法和芯片设计能力，为加速人工智能产业和实体经济深度融合提供底层动力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)