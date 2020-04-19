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商务部要求应对疫情对预付卡展开风险排查 建立异常发卡企业“黑名单”制度

2020年04月19日22:12  来源：法制网
 
原标题：商务部要求应对疫情对预付卡展开风险排查

　　商务部4月19日对外公布《商务部办公厅关于做好单用途商业预付卡管理工作的通知》（下称《通知》）。根据《通知》，新冠肺炎疫情对单用途商业预付卡（下称“单用途卡”）造成了较大影响，部分发卡企业面临经营困境，衍生相关风险。为进一步加强对发卡企业的服务和管理，防范和化解风险，稳定消费信心，《通知》明确，将进一步加强对发卡企业的服务和管理，并将全面排查风险隐患，建立异常发卡企业名单制度。

　　新冠肺炎疫情暴发后，健身房、美容美发、教育培训等实体店消费按下“暂停键”，使得商家现金流承压。业内专家指出，须警惕现金流压力成为“催化剂”“导火索”，加剧原本就存在的乱象风险。

　　《通知》在开展预付卡风险排查方面，要求建立单用途卡发卡行业和企业风险监测机制，及时掌握辖区内发卡企业经营动态。针对零售、住宿、餐饮、居民服务等不同行业的特点，梳理发卡行业和企业兑付风险先导指标。高度关注停止经营、消费纠纷频发、大幅折扣发卡、存管资金异常变动、停止报送业务数据、重大负面舆情等各类风险信息。全面排查风险隐患，建立异常发卡企业名单制度，摸清风险底数，力争把风险控制于源头、化解在早期。

　　《通知》还明确，要加大帮扶力度，积极向发卡企业宣传复工复产复市和促消费等相关政策，鼓励发卡企业增强信心，用足用好各类政策措施，尽快克服当前困难，恢复正常生产经营。同时，加强协同监管。会同银行等金融部门，严格执行对预付资金的存管要求，防止企业违规挪用存管资金。针对问题突出的行业或企业，基于客观实际，适度增加检查频次，对假借疫情影响，违规开展单用途卡发行和服务等行为的，加大执法力度，震慑违法行为，避免形成“破窗效应”。同一发卡经营者在多个地区发卡的，由登记注册地相关部门牵头做好相关工作，鼓励有关地区建立区域协同监管机制。（法制日报全媒体记者 万静）

(责编：冯粒、曹昆)
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