【迎难而上 创新发展】稳外贸：政策加速落地 企业寻机突围

央视网消息（新闻联播）：受海外疫情的影响，近期不少外贸企业面临国际市场萎缩和外需订单减少的风险。为了帮助企业渡过难关，从国家到地方，一系列稳外贸政策措施加速落地。企业也在千方百计地化解危机，谋求发展。
这几天，广东阳江外贸企业金辉正在加紧生产一批刀具。与以往不同的是，这次的产品是专为国内市场设计，还第一次贴上了自己的品牌。
为欧美品牌做了31年的刀具代工，金辉每月三四千万元的国外订单，因为疫情突然中断。看到国家出台政策大力提振内需，企业想到了转向国内。可一没客户、二没渠道，怎么转？这时，电商平台“厂货通”找上门来。
依托大型电商平台上亿的消费者和上千万的零售卖家，帮助企业构建销售渠道，培育自主品牌，让金辉转内销有了突破口。前几天，金辉把第一批产品放到平台上，没想到，两天的销量就超过20万元。
外贸企业借助电商平台释放新动能，寻找新的增长点的同时，政府也纷纷行动起来，为企业助力。在出口重镇宁波，做日用品出口的老邓也在犯愁。
发愁的不止是老邓，做了30多年外贸的应秀珍负责宁波市最大的外贸服务平台。在这里，集聚了近万家像老邓这样的中小微外贸企业。这段时间，应秀珍做的最多的事就是和平台上的企业对接，帮助企业解决资金难题，呼吁大家抱团取暖，同时给企业主动减负。
眼下，宁波市县两级已组建外贸服务小组，分级分片对进出口千万以上外贸企业承包到户，建立驻企服务员和问题清单消号制度，点对点破解问题。针对企业诉求，发布外贸版“惠企12条”。
不只是宁波，面对挑战，多地政府出台政策稳外贸。四川发布9条稳外贸政策、广东打出了稳外贸的“组合拳”，福建出台26条措施稳外贸稳外资促消费等。
地方在行动，国家稳外贸政策也加速落地。对1464项产品足额退税；充分发挥出口信用保险作用，通过专项再贷款再贴现方式加大对中小微企业的金融支持；增设一批跨境电子商务综合试验区，支持加工贸易发展；首次在网上举办广交会等一系列措施为企业应对危机保驾护航。
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