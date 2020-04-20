安徽专项政策助力5G发展

本报合肥4月19日电 （记者田先进）安徽省政府近日印发《支持5G发展若干政策》，加快提升安徽省5G网络基础设施水平，深化5G在经济社会各领域的应用，培育壮大5G战略性新兴产业。

政策主要包括夯实网络基础、培育产业生态、促进行业应用、优化发展环境四个方面共十类政策措施。在供给侧方面，通过统筹基础布局、强化网络保障来加快网络建设；通过鼓励技术创新、服务平台创建、产业发展和生态构建等政策来推动安徽省的5G相关产业发展。在需求侧方面，通过支持和鼓励5G应用示范园区建设，支持以工业互联网、智能制造、车联网、能源互联网和超高清视频产业为重点的5G产业应用，支持在医疗、教育、养老、文旅、安防等领域的行业应用。同时在保障端，为5G发展营造良好环境提出一系列具体措施。

根据计划，到今年年底，安徽省计划建成5G基站达1.5万个以上。5G网络将实现16个地市市区的基本连续覆盖、所有县城的核心区域覆盖，同时完成对黄山、九华山、天柱山等重点景区的覆盖。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 11 版）

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