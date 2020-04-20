贵州一季度降低用户用电成本9.13亿元

本报贵阳4月19日电 （记者汪志球）贵州积极支持企业复工复产、共渡难关，出台一系列降电价举措，今年一季度合计降低用户用电成本9.13亿元。

受到疫情影响，加之春耕化肥需求量快速增长，农用化肥成为事关人民群众的“粮袋子”和“菜篮子”物资。为满足春耕春种对磷肥需求，贵州电力部门多举措做好用电保障，最大限度释放磷复肥产能。

贵州瓮福化工公司磷复肥年生产能力250万吨，根据贵州省发改委关于对疫情防控期间企业执行支持性电价政策，公司位于福泉市牛场镇的采选矿用电可享受疫情期间阶段性电费减免5%政策。通过执行阶段性降价和直接交易电价政策，预计2020年全年将为公司降低用电成本1530万元。

在助力推进复工复产的过程中，南方电网贵州电网公司积极落实国家阶段性降低企业用电成本电价政策，对2月至3月期间停产、停业的中小企业暂不进行功率因素考核。对中小企业在疫情防控期间的用电实行“欠费不停供”，疫情防控结束后2个月内由企业补交缓缴各项费用，缓缴期间免收滞纳金。

截至3月末，疫情防控期间企业执行支持性电价政策累计惠及用户113.19万户。其中，中小企业功率因素考核减收61.16万元，涉及用户342户；中小企业缓缴电费期间免收滞纳金873万元，涉及用户21万户。非高耗能工商业用户到户电价打九五折，减收电费15524.77万元，惠及用户115.28万户，有效缓解企业经营压力，助力企业复工复产。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 11 版）

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