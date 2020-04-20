六个“保”，稳住经济基本盘（锐财经·一手抓防疫  一手促发展（49））

连日来，福建省厦门市思明区在积极防控疫情的基础上，为辖区内近1200家重点企业和项目建立“一对一”服务机制，为每家企业配备一名“首席服务官”，帮助协调解决企业遇到的问题，助力企业加速复工复产。图为思明区莲前街道办事处工作人员（右二）在一家光电科技有限公司了解生产经营状况。

新华社记者 魏培全摄

4月18日，为支持各类用人单位复工复产、帮助劳动者实现就业，“战疫情·促就业”大型综合性招聘会在海南省海口市京华城举行。在做好疫情防控工作的前提下，招聘会邀请100多家企业参展，提供了4000个就业岗位。图为用人单位与求职者现场交流。

新华社记者 郭 程摄

“保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转”，4月17日召开的中共中央政治局会议强调统筹推进疫情防控和经济社会发展，在疫情防控常态化前提下，做好“保”这六方面的工作。专家分析，这是在当前经济发展面临前所未有挑战的情况下，充分估计困难、风险和不确定性提出的要求，意在稳住经济基本盘，兜住民生底线。

首保就业护基本民生

中共中央政治局17日召开会议，分析研究当前经济形势，部署当前经济工作。会议首次强调保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转，六方面“保”的工作，与对当前形势的判断密不可分。

会议指出，今年一季度极不寻常，突如其来的新冠肺炎疫情对中国经济社会发展带来前所未有的冲击。一季度经济数据显示，随着疫情防控成效不断显现，复工复产进度加快推进，3月工业、服务业、投资、社零和进出口等主要经济指标降幅大幅收窄。但整体而言，疫情冲击下，一季度经济指标回落明显。同时，受外部环境影响，复工复产和经济社会发展面临新的困难和挑战。

“当前国际疫情仍在蔓延，我们有必要做好长期防控的准备。本次会议明确是在疫情防控常态化前提下部署各项工作，这是当前统筹疫情防控与经济社会发展的需要。”国家信息中心经济预测部副主任牛犁对本报记者表示。

从“六稳”到强调六方面“保”的工作，牛犁认为，最核心的一点就是更加重视保障就业和基本民生，在疫情可能长期存在的条件下推进复工复产、复商复市，更精准应对疫情带来的挑战。

本次会议中，保居民就业、保基本民生分别居于前两位。3月，全国城镇调查失业率为5.9%，比2月下降0.3个百分点，但综合分析，就业压力仍然较大。疫情影响下，对低收入群体特别是困难群体保障的重要性也更加突显。

“居民有工作就有收入，有收入才能有消费，经济发展才有基础。”中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才认为，保就业民生，是维护经济发展和社会稳定的需要，把就业放在重中之重具有现实意义。

助力市场主体平稳运行

要实现保就业，与市场主体息息相关。目前中国市场主体超过1亿户，各类市场主体既是国民经济发展的主要力量，也是承载居民就业的主要领域。保市场主体，在疫情之下同样十分紧迫。

国家统计局新闻发言人毛盛勇日前指出，从国内来看，现在最需解决的困难在于帮扶包括中小企业在内的市场主体，从税收、费用、各类成本、资金等方面给予支持，帮助他们更好地渡过难关。“稳住了企业才有可能稳住就业，才有可能稳住经济，才有可能稳住经济大盘，保证经济平稳运行。”毛盛勇说。

本次会议强调保市场主体，也被认为将向企业家和创业者们传递信心。那么，相关政策如何落地？

牛犁认为，当前信号已经明确，不会采取应对国际金融危机式的强刺激政策，但更多精准有效的措施会持续出台。

以更大的宏观政策力度对冲疫情影响。在财政政策方面，明确积极的财政政策要更加积极有为，提高赤字率，发行抗疫特别国债，增加地方政府专项债券，同时减税降费正大力推进。在货币政策方面，运用降准、降息、再贷款等手段，保持流动性合理充裕，引导贷款市场利率下行，把资金用到支持实体经济特别是中小微企业上。

牛犁指出，财政政策中，发行特别国债是多年以来再次重启，而货币政策中，近年来中国降息、降准较为谨慎。“因此，总体来看，中国利用政策工具是有空间的，一季度支持力度也已明显加大。”

掌握经济发展主动权

此次会议强调保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。不少分析人士指出，这也明显体现了政策安排的底线思维和忧患意识。

保粮食能源安全——粮食和能源均是关系经济社会发展的全局性、战略性问题。专家指出，粮食供应要确保安全，当前应抓好春耕备耕，粮食生产“稳”字当头。能源方面，则需研判疫情和国际能源市场变化的影响，协调好国际国内两个市场，保持供需平衡。

保产业链供应链稳定——这是复工达产的重要保障。数据显示，截至4月15日，全国规模以上工业企业平均开工率达99%，中小企业开工率达84%。交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟认为，只有保持中国产业链、供应链的稳定性和竞争力，促进产业链协同复工复产达产，中国经济复苏的主动权才掌握在自己手里。

保基层运转——在疫情防控中，基层组织发挥了巨大作用。中国财政科学院金融研究中心主任赵全厚认为，保基层运转，就是要保障各级部门和公共服务机构开门办公的经费，使教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转。这是推动各项政策实施的基础条件，也是保障群众切身利益的基本要求。

“当前各方面支持正有条不紊地推进。疫情是外部冲击，要通过这些有力举措对冲疫情影响，维护经济平稳运行。”牛犁说。

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