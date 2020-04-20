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关注复工复产中的安全生产问题（上）

2020年04月20日08:39  来源：人民网-人民日报
 
原标题：关注复工复产中的安全生产问题（上）（百姓关注）

　　员工安全防护不到位

　　今年2月以来，根据上级部门安排，我一直在本地一家规模以上企业当驻厂员，主要负责监管厂区的疫情防控、安全生产工作。这些日子，我从中看到一些问题。

　　目前，企业的返岗复工人员有30多人，一些人经常忽视“安全”二字。比如，有些电工爬上电线杆进行登高作业，却不系安全带。我经常提醒，可电工要么回答“知道了”，要么说“爬了十几年没出过事”，根本没把安全当回事。

　　我还注意到，企业车间门口张贴着“禁止烟火”标识，可有些员工依然在车间里吸烟。万一引起火灾、爆炸等事故，后果不堪设想。

　　对于这些，企业管理人员有时也能发现，但并没有严格执行安全生产规章制度，大多是嚷嚷几句了事。问及原因，管理人员觉得企业刚复工复产，员工就能及时返岗，实属不易，不能要求太苛刻。

　　安全是企业的生命线，丝毫不能放松。希望企业加强安全监管，严格执行规章制度，牢牢守住安全底线。

　　江苏扬州市 钟 实

　　工厂仍有安全隐患

　　我爱人在湖南沅陵县一家生产手机元器件的电子厂工作。近日，我抽时间去厂区看了看，发现公司存在一些明显的安全隐患。

　　首先，不少消防器材处于停摆状态，一些灭火器、消防栓落满灰尘，零部件老旧严重，难以正常使用，却一直没有更换。据我爱人介绍，她在该厂工作两年多时间，从未参加过消防演练、培训方面的活动。设备老化加之演练缺失，一旦发生意外，后果不堪设想。

　　实地走访中，我还发现卫生防疫工作也不到位。工人虽然按要求佩戴了口罩，但有些口罩是脏兮兮的。了解后才知道，工厂往往是3到5天才配发一次口罩。无奈之下，一个口罩只能反复使用。该厂属于劳动密集型企业，工人在车间作业，相互距离不远，如果口罩配发不及时、不到位，安全就缺少保障。

　　在此，呼吁有关部门加强监管，督促企业绷紧安全生产这根弦，严格落实安全生产责任制，确保安全生产、平稳发展。

　　湖南湘潭市 薛瑞众

　　消防通道必须畅通

　　最近，我到吉林市中凯购物广场吃饭，吃完饭后准备下楼。因为等电梯时间比较久，就想走楼梯。没想到转了一圈，找到的好几个楼梯口都是封锁的。

　　我看到，有一个楼梯口的门边张贴有“禁止锁闭”标识，但愣是被上了一把锁。还有一个楼梯口上方的消防安全应急灯是亮着的，却也是锁死的。万一发生火灾，顾客可能就会根据应急灯指示来到这里，实际上这里并不畅通。

　　无奈之下，我只好返回乘电梯。没想到地下一层电梯口通往地下停车场的安全门也是锁闭的。这就意味着如果发生火灾想逃生，人们无法第一时间通过停车场逃生。

　　疫情期间，商场关闭一些门可能是为了加强管理。不过，一旦开门营业，消防通道就必须畅通无阻。建议商场尽快打开安全门。相关部门也应加强消防安全检查，坚决把安全隐患消灭在萌芽状态。

　　吉林吉林市 刘育嘉

　　发现问题却不整改

　　前不久，我到一家汽修厂开展安全检查，发现一台汽车举升机的立柱上有明显裂缝。举升机是用来抬起待修车辆的，方便工人检修车辆底盘。当车辆被抬起时，举升机两旁的立柱就会承受车辆的重量，倘若发生弯折、断裂等情况，将极大威胁工人的安全。

　　因此，我们发现隐患后，第一时间找到该汽修厂的负责人，要求整改。可是该负责人没有认识到问题的严重性，反而说汽修厂好不容易复工复产，希望检查组能把要求放宽一些，标准降低一点，别因为一点小问题，让他们又关门停业了。

　　降低标准，放松要求，就是对工人安全的不负责任。我们坚持确保安全后方可复工，这家汽修厂这才进行了整改。

　　重庆奉节县 黎国宝

　　加强群租房管理

　　随着企业逐步复工复产，群租房租赁业务开始升温。群租房由于人员密集、复杂，不仅容易产生疫情传播的风险，而且私拉电线、消防器材缺失等安全隐患也比较突出，必须加大管理力度。

　　一方面，政府相关部门要全面核查、摸清底数，加强群租房“身份证”管理，做到“一户一档”逐一造册，对存在的问题建立隐患清单，明确整改期限，并定期开展检查，督促对标销号。另一方面，企业和房东要落实主体责任，主动向有关部门备案房屋和租赁人员情况，配合做好管理工作。此外，还要进一步加强对承租人的宣传教育，引导他们提升安全意识，加强自我防范。

　　目前，群租房内大多数是外来务工人员，政府和企业也要注重人文关怀，积极改善群租房居住环境，让务工人员住得舒心，安全安心投入复工复产。

　　江苏镇江市 朱思丞

　　需警惕燃气泄漏

　　如今，一些地方的餐饮店铺开始营业，用气安全值得警惕。一些久未使用的燃气瓶可能存在罐体漏气、输气管老化、放置不对等问题。一些采用管道燃气的餐饮店铺，在长时间未使用的情况下，其管道燃气也可能存在连接管老化、漏气堵气等问题。

　　笔者建议，相关部门要加强安全检查，对存在隐患的商家，及时整改。其次，燃气企业在配送瓶装燃气时，也要帮助餐饮店铺检查燃气灶、输气管；对管道燃气，要上门检测及时检修，确保每家每户用气安全。此外，餐饮店铺要牢固树立安全意识，复工前先做检查，复工后规范操作，把用气安全这根弦绷紧绷牢。

　　浙江杭州市 吴 昊

　　版式设计：沈亦伶

(责编：任妍、杨曦)
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