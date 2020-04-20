原标题：“中小微”，政策助力拼劲足（看！ 中国经济奋力突围⑨）

日前，江苏连云港经济技术开发区出台多项惠企稳企扶持政策，并协调当地大企业“以大带小”帮助产业链条上的中小企业纾难解困，一企一策差别推进企业有序复工复产。图为4月17日，在该开发区一家企业生产车间里，工人正忙着赶订单。

王 春摄（人民图片）

“中小微”，真难！新冠肺炎疫情对中小企业生产经营冲击很大。

迎难而上！有着敢拼敢闯、灵活坚韧基因的中小企业从不消沉。

寻找新机遇、用好新政策，在深圳，工厂“玩起”直播带货；在山东，技术“硬核”逆袭突围；在浙江，企业“抱团”共享订单……广大中小微企业越是艰难越向前，正在努力缓过来，奋力赶上来！

复工复产，中小企业赶上来

销量逆势增长，赶紧抓住机会确保供货！在浙江炊大王炊具有限公司生产基地内，8条生产线齐齐开动，工人们有条不紊地进行炊具的胚体成型、表面处理、装配包装等操作。

“2月17日复工以来，公司加快生产节奏。目前所有员工都已到岗，日产量达到5万件，产能基本恢复正常。”炊大王总经理王鹏对记者说，公司生产的炊具主要包括炒锅、煎锅、蒸锅、奶锅等品类，这段时间销量增长了20%以上。

在天津，全市有生产经营活动的中小微企业复工超17万户，复工率达90%以上；在甘肃，规上工业中小企业复产率超97%，剔除留库企业和季节性生产企业后复产率超99%；在上海，限额以上商贸中小企业已基本全面复工……齐头并进，已有25个省份的复工率超80%。

“截至4月15日，全国中小企业复工率为84%。”工信部中小企业局副局长秦志辉透露。从2月底的三成左右到如今逾八成，中小企业展示了面对风险挑战时的韧性。

那些拥有新技术、拥抱新业态的中小微企业，复工复产表现更抢眼。

“相比传统的印刷企业，我们公司的生产经营在防疫期间受到影响较小。”从事“互联网+印刷”的山东世纪开元电子商务集团有限公司副总裁胡永庆介绍，公司主要通过官网、第三方电商平台以及手机APP等渠道大规模承接小批量个性化订单，再由自有设计师平台和自主研发的智能设计系统、智能印刷工厂完成后续工作，全程在线。“公司较早实现了全面复工复产，目前订单量基本保持在往年同期水平。”

稳定的表现让世纪开元得到投资机构进一步认可，3月底公司顺利完成了新一轮融资。“接下来，我们将充分利用自有的百人技术团队，继续加大研发投入。”胡永庆对公司未来发展蛮有信心。

创新发展，优势显现。工信部介绍，“专精特新”中小企业复工复产率明显高于中小企业总体水平，河北、湖南、四川等多地的这类企业复工率已达98%以上，专精特新“小巨人”企业基本上100%复工。

“科技型企业凭借自身科技优势和核心竞争力呈现出较强的发展韧劲，复工复产态势良好，起到了‘领头羊’的作用。”科技部成果转化与区域创新司司长包献华说。

政策相助，“组合拳”力道十足

中小企业常被比作市场经济的毛细血管。畅通经济运行，必须让量大面广的中小微企业缓过来、转起来。

忧企业之所忧，急企业之所急。一套政策“组合拳”随之打出，助力中小微企业渡难关。

——税费优惠加码了！

最近，瑞熙（苏州）智能科技有限公司重现往常活力，项目陆续推进、订单有所增加、研发效率提升。“现在算是缓过劲来了！”公司总经理林斌说，“虽然还没完全恢复，但相比前两个月真的是好多了。”

林斌直言，是税费减免政策帮公司缓解了困难时期的经营压力。他给记者算了一笔账：阶段性减免3项社保费，每月可免交3万多元；苏州工业园区推出租金减免措施，3个月省去6.8万元左右。“加上增值税减免和其他水电费等各项优惠，企业整体成本能降低10%以上。”

从中央到地方，财税支持力度不断加大：阶段性减免增值税小规模纳税人增值税，设立专项纾困资金支持受疫情影响严重的中小企业，减免房租、物业管理和其他费用……更多真金白银落进“中小微”口袋。

——信贷支持更大了！

年前应收账款无法回笼，还需支付100多名员工薪水和上游企业的货款，湖北省秭归县瑞彤制衣有限公司不久前面临流动资金断裂的险境。了解情况后，平安银行武汉分行普惠金融部客户经理黄萌随即通过微信指导瑞彤员工扫描该行“税金贷”申请二维码，50万元当天到账。“不仅可以线上操作，还支持随借随还，这笔贷款及时解决了公司的资金难题。”瑞彤董事长张帮富说，公司生产经营已逐步恢复，产值较前期增加了不少。

黄萌告诉记者，平安银行在湖北推出“小企业数字金融复工产品包”，截至3月底，共新增小微贷款4.13亿元。

从中小微企业信贷支持，到给予临时性延期偿还安排，再到增加再贷款、再贴现额度1.5万亿元……防疫期间，越来越多“贫血”的中小微企业得到金融政策“输血”。

——复产堵点打通了！

“饲料、营养添加剂和疫苗陆续从省外运进来啦！”物资进不来一度让江西景德镇康源农业发展有限公司负责人李干南急得上火。为此，江西省主动协调交通部门和物流企业，推动全省300多个高速公路收费站全部正常运行。

疫情使人流、物流受阻，各地纷纷推出针对性举措帮助中小微企业打通堵点：河北为企业组织1600多辆专车接送2.7万多人、包机6架次接送1000多人返岗复工；甘肃为1万多家中小企业提供免费上云、免费提速服务；山西为中小企业招聘用工搭建供需平台，帮3万多家中小企业达成就业意向逾13万人次……

“给受疫情影响最严重的脆弱家庭和小企业提供财政扶持，确保市场流动性充裕，加大对承压企业的贷款支持，帮助复工复产等，这些都是正确的决策。”国际货币基金组织亚太部助理主任黑尔格·贝格尔对中国支持“中小微”的措施表示赞赏。

迎难而上，抢抓机遇拓市场

外贸订单同比下滑12%，总销售额却增长了9%，这是怎么做到的？“及时调整产品定位和市场布局，扩宽、优化内销渠道。”以出口为主的浙江三禾厨具有限公司董事长方成给出了答案。

随着海外疫情快速蔓延，出口型中小微企业承压加剧、订单减少。方成介绍，公司今年成立了产品设计研究院，专门为国内消费者量身定制锅具产品，日前设计推出了一款具有抗菌作用的不粘锅，赢得国内市场好评。公司一季度国内销售额同比增长100%。

出口转内销、工厂搞直播、订单可共享、跨界来转产……面对疫情冲击，中小微企业没有灰心丧气，更没有“等靠要”，而是咬紧牙关，敢拼敢闯，千方百计挺住，千变万化寻机遇。

不光能随机走，还能沿着墙角走、绕柱子绕凳子腿走，分区域扫，一段一段扫……在深圳家卫士工厂里，“90后”姑娘小谢通过拼多多平台向消费者直播展示公司的扫地机器人。

“我们有很多本来‘不露面’的线上客服，现在都开始尝试出镜直播。”家卫士营销总监阙建龙对记者说，直播带货效果很好，家卫士还开辟了“拼多多直供”生产线，根据销售数据打造个性化新产品。目前公司扫地机器人的知名度进一步提升，产量销量均有所增加。

近期，中小微企业与电商平台互动频繁。拼多多先后上线“宁波优品馆”“青岛优品馆”等专区，为中小微企业保订单搭建线上平台；美团向全国餐饮商户提供商户通、旺铺宝、在线预订等产品服务费减免政策；猪八戒网为1万家企业提供免见面灵活用工服务。全球领先的平台经济，在疫情冲击下成为国内中小企业稳运行、拓市场的重要渠道。

中小微企业稳，则就业稳、经济稳。疫情带来的影响不可避免，关键是如何把损失降到最低，挺过这最难的一段！

为中小企业“造血”步伐不停——

一些政策看得见摸不着、享受优惠程序繁复、成本压力依然很大、资金链还存在断裂风险、订单难找……不少中小微企业仍面临困难。最近召开的中央政治局会议明确，要着力帮扶中小企业渡过难关，加快落实各项政策，推进减税降费，降低融资成本和房屋租金，提高中小企业生存和发展能力。

助中小企业提升创新能力——

发放“创新券”！3月底，山东济南明确以创新券资助“中小微”购买用于创新发展的研发、中试、检验检测、创业辅导、投资融资等专业服务，每家中小微企业每年使用各种创新券的累计补助额度可高达50万元。“越是困难时候，越要注重创新发展。”工信部中小企业局局长梁志峰说，下一步将实施中小企业数字化赋能专项行动，用技术创新、模式创新推动中小企业复工复产，实现可持续、高质量发展。

更要紧的是，中小企业的信心一直在。

做自由行业务的小旅行社，转向在线美妆推广；做高端餐饮的酒楼，带着员工干起了写字楼午餐外卖；做服装面料的厂子，开始生产口罩和防护服……中小企业以极强的灵活性和敏锐的市场嗅觉，应时调整，危中寻机。

“只要企业运转着，员工忙活着，就算成功！”“中国市场这么大，我们做小家电的是朝阳行业，以后会好的！”“市场有起有落，拼一拼，挺过去，咱一定行！”……来自中小企业的这些话语令人感奋。

春色正美，未来可期。政策给力，各方合力，企业努力，千万中小微企业正一天天地恢复生气，一步步地勇闯难关。

(责编：任妍、杨曦)