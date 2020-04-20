原标题：首次个税年度汇算，你准备好了吗（理财参谋）

近日，我国个人所得税首次年度汇算正式启动，记者采访了有关部门，带你了解年度汇算相关问题。

什么是年度汇算？年度汇算，通俗来说，就是居民个人将一个纳税年度内取得的综合所得（即工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项所得）合并后按年计算全年最终应纳的个人所得税，再减除纳税年度已预缴的税款后，计算应退或者应补税额，向税务机关办理申报并进行税款结算的行为。2019年度个人所得税综合所得汇算于2020年3月1日至6月30日进行。

哪些人需年度汇算？凡是在一个纳税年度内取得了工资薪金、劳务报酬、稿酬或者特许权使用费所得中一项或多项的中国公民个人，其按年综合计税后需要申请退税（自愿放弃退税除外），或者应当补税的，就需要进行个税年度汇算。纳税人还需符合以下两种情形之一：一是综合所得年收入高于12万元且应补税金额高于400元；二是取得收入时，扣缴义务人未依法预扣预缴个人所得税。

下列三类人不需要办理年度汇算：一是纳税人需要补税但综合所得年收入不超过12万元的；二是纳税人年度汇算需补税金额不超过400元的；三是纳税人已预缴税额与年度应纳税额一致或不申请年度汇算退税的。

如何进行年度汇算？在办理渠道上，为方便广大纳税人进行汇算，在具体办理方式上，税务机关为纳税人提供了“网上办”“大厅办”以及“邮寄办”等多种选择，其中，“网上办”可通过手机个人所得税APP、自然人电子税务局实现“非接触式”办理。纳税人准备好信息和资料后，可以自己办理年度汇算，也可以选择由所在单位代为办理年度汇算，还可以请涉税专业服务机关、其他单位和个人代为办理年度汇算。

在办理流程上，税务部门已采取多项举措，方便纳税人快速便捷办理汇算。以目前办理汇算最多、最方便的个人所得税APP为例，纳税人可前往各大应用市场从正规渠道下载，在经过应用安装、注册登录、绑定银行卡流程后，即可完成申报准备。

如果纳税人在上年度内取得的综合所得收入额不超过6万元且已预缴税款，可通过“简易申报”办理申报并申请退税，即：登录个税APP，点击“综合所得年度汇算”，自动进入简易申报流程，确认个人基础信息、已缴税额无误后，点击“提交申报”即可完成申报。

如果纳税人综合所得年收入额超过6万元，可通过“标准申报”进行年度汇算，进入“综合所得年度汇算”后，可选择“使用已申报数据填写”方式办理年度汇算，税务机关已按一定规则为纳税人提供了预填数据服务。点击“开始申报”，在依次完成确认基本信息、填报收入和税前扣除、核对信息、税款计算等流程后，即申报成功。退税的则跳转至“申报成功—退税”页面，点击“申请退税”，选择绑定的银行卡点击“确定”即可。

(责编：任妍、杨曦)