国际视点：俄中经贸前景将更加广阔

原标题：“俄中经贸前景将更加广阔”（国际视点）

日前，在位于浙江省湖州市德清经济开发区的一家企业生产车间，工人正在赶制出口俄罗斯的网络数据线缆订单。

谢尚国摄（影像中国）

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今年第一季度，中俄双边贸易额同比增长3.4%，这在世界经济整体下行背景下尤其难能可贵。受新冠肺炎疫情影响，中俄两国一些行业遭受短期冲击。然而，包括能源合作、汽车制造、科技、电子商务等重点领域的合作并未受到太大影响，中俄两国经贸合作的基本面和长期向好态势没有改变。目前，中俄双方正在积极沟通协调，努力将疫情对经贸合作的影响降至最低，同时共同采取措施，力争化危为机。

俄罗斯的新兴科技企业在斯科尔科沃基金会的组织下，正计划开展“线上商务展示活动”，活动首站选择了中国。“相信俄罗斯创新企业的产品会吸引中国投资者。”基金会地区与国际发展副总裁萨普雷金信心满满。

这场独特的线上商务展示活动是一个缩影——今年以来，中俄两国之间的经贸合作呈现逆势增长。中国海关总署最新发布的数据显示，今年1到3月，中俄两国贸易额为253.53亿美元，同比增长3.4%。

“目前看，疫情没有影响这些大项目的正常推进”

据中国海关总署数据，第一季度中国自俄罗斯进口额为162.02亿美元，同比增长17.3%。俄罗斯人民友谊大学副教授季莫费耶夫在接受本报记者采访时表示，增长主要得益于俄中两国近年来启动的一系列大型合作项目，如东线天然气管道项目、亚马尔液化天然气项目等。“俄中贸易额增加，与这些大项目顺利落实有着极为密切的关系。目前看，疫情没有影响这些大项目的正常推进。”

能源合作是中俄合作中分量最重、成果最多、范围最广的领域。去年年底，俄罗斯开始通过中俄东线天然气管道向中国供气，为两国经贸合作注入新动力。依据合同，30年内，这一项目供气将超1万亿立方米，管道满负荷运行时每年供气能力将高达380亿立方米。

记者从中油国际俄罗斯公司获悉，目前中国石油在俄企业队伍稳定。第一季度中油国际俄罗斯公司生产天然气完成计划的120%，加工液化天然气达到设计产能的120%，开采凝析油完成计划的114%，有力保证了中俄油气合作的有序推进。

莫斯科卡内基中心“亚太地区的俄罗斯”项目负责人加布耶夫认为，随着中国经济向好，基础设施建设会产生对矿石和能源的需求。“我们观察到，俄罗斯冶金企业第一季度对华出口量不但没有下降，反而有所上升。俄罗斯第一季度对华石油出口量也没有下滑。我认为，随着中国经济继续稳步回升，俄罗斯将会继续加大供应。俄中经贸前景将更加广阔。”

“高科技含量的领域发展趋势，都令人看好”

长城汽车图拉工厂去年竣工投产，是中国汽车品牌首个海外全工艺独资制造工厂。不久前，工厂宣布建设自有发动机厂的计划，厂房规划工作现已启动。发动机厂投产后，长城汽车在俄罗斯市场的生产本地化程度将进一步提升。

季莫费耶夫表示，增加高附加值产品的比重是俄中经贸合作的一个重要目标。“从长期看，汽车生产、飞机制造、通信、电子商务等高科技含量的领域发展趋势，都令人看好。”

据俄媒报道，中兴公司已开始向俄罗斯电信服务提供商“MegaFon”提供网络建设设备，为今后的5G网络建设合作铺路。

俄罗斯在疫情期间实施了出行限制措施。为了适应这一新情况，中国奇瑞汽车在俄罗斯推出了网上选车、购车服务。4月1日到14日，已有100多位俄罗斯顾客登陆奇瑞网站挑选汽车，45人最终下单。

疫情期间，俄罗斯消费者在中国在线平台上购买更多商品。俄罗斯支付平台“Yandex.支付”进行的研究表明，与2月相比，3月底阿里全球速卖通俄罗斯公司交易量增长了近1倍。

近日，俄罗斯直接投资基金总裁德米特里耶夫表示，该基金与阿里巴巴集团已商定俄境内电子支付项目合作的商业细节。2019年10月，俄直投基金及另外两家俄罗斯企业与阿里巴巴集团签署协议，成立合资企业全球速卖通俄罗斯公司。德米特里耶夫说，电子支付和金融公司是合作协议的延续。他表示：“俄罗斯境内的数万中小企业依靠着阿里全球速卖通俄罗斯公司平台成功。这一平台上有约5000万消费者，遍布俄罗斯每个城市。”

“最受欢迎的中国商品包括电子产品、汽车零部件、家具、消费品等。”俄罗斯亚洲工业企业家联盟主席曼凯维奇介绍，如今中国的农机设备，例如拖拉机、联合收割机，在俄罗斯很有市场。

“与中国伙伴合作，我们可以看到更长远的未来”

季莫费耶夫认为，新冠肺炎疫情短期内会对两国经贸合作造成影响。俄中两国应当在做好疫情防控的同时，加强政府层面政策对接，及时研究出台支持复工复产的具体政策措施。

中国商务部对外贸易司司长李兴乾表示，总体看，疫情对中俄经贸合作的影响是短期的。两国经贸合作的基本面和长期向好态势没有改变。目前，中俄双方正在积极沟通协调，努力将疫情对经贸合作的影响降至最低，同时共同采取措施力争化危为机。

“中国在抗击疫情方面积累了大量宝贵的经验，同时也有很多技术储备。”季莫费耶夫说，疫情将给俄中两国在医疗卫生领域带来更多的合作机会。

曼凯维奇介绍，目前俄罗斯不少企业，正在积极扩大医疗设备进口。“当前，多家俄企开始转型生产呼吸机和其他医疗用品。中国医疗设备制造很发达，为俄罗斯企业供应配件是完全可行的。”

俄罗斯高科技企业同样看好两国在抗疫医疗产品上合作的潜力。萨普雷金告诉记者，参加“线上商务展示活动”的俄罗斯企业当中，有借助人工智能和大数据从事病毒测试和诊断的公司，还有正在研制新一代消毒系统的企业。他表示，斯科尔科沃基金会始终致力于推动俄罗斯企业与中国建立合作。“与中国伙伴合作，我们可以看到更长远的未来。”

（本报莫斯科4月19日电）

(责编：任妍、杨曦)