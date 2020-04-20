发改委：4月份前半月全国发电量实现同比正增长

人民网北京4月20日电（许维娜）国家发改委今日召开4月份例行新闻发布会，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人袁达在发布会上表示，据电网公司调度数据，4月1日—15日，全国发电量同比增长1.2%，实现了正增长。
从发电看，一季度全国规模以上工业发电量同比下降6.8%，增速降幅较前2个月收窄1.4个百分点。其中，火电、水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长增长-8.2%、-9.5%、1.2%、5.7%和10.9%。3月份，发电量同比增长下降4.6%。
从用电看，一季度全国全社会用电量同比增长下降6.5%。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长4.0%、-8.8%、-8.3%和3.5%，三产居民生活用电继续保持较快增长。分地区看，全国7个省份用电正增长，其中云南、新疆2个省份增速超过5%。3月份，全社会用电量同比增长下降4.2%，增速降幅比上月收窄5.9个百分点。
袁达进一步指出，目前全国规模以上工业企业绝大多数已经复工。从电网企业监测的用电情况看，有色金属、医药、电子、化工、钢铁、机械等工业行业用电量已基本达到或超过去年水平。从物流情况看，铁路装车数已基本恢复到正常水平，民航、港口、水运均正常运营，快递业务量已明显超过去年同期水平。从重大项目情况看，各地坚持分类指导、分区分级精准施策，加大土地、资金等要素保障力度，协调解决难点堵点问题，有力有序推动重大项目开复工提速扩面。
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