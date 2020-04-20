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发改委：一季度我国经济负增长不具有历史可比性

2020年04月20日11:25  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月20日电（许维娜）国家发改委今日召开4月份例行新闻发布会，国家发改委国民经济综合司司长严鹏程答记者问时表示，一季度我国经济负增长不具有历史可比性。今年一季度经济下行并非中国经济发展基本面的正常反映，而是突发严重事件带来的结果。

“在疫情防控过程中，我们难免要付出一定代价，但生命无价，相比人民群众的生命安全和身体健康，经济短期承压这个代价是必须承受的，也是值得付出的。”他表示，中国经济经受住了疫情带来的空前考验。

严鹏程介绍说，在这次疫情应对中，不少企业顺应防控需要，迅速开展技改扩能和转产扩产，一些满足群众基本需要的工农业产品生产和销售保持了正增长，医疗救治和卫生防疫等行业快速发展，线上课堂、网上办公、远程医疗等新业态成长迅猛，信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比大幅增长13.2%。

同时，一批重大外商投资项目建设正在加快推进，一些国际知名企业也在就区域总部落户中国等加快洽谈进程。这些逆势成长的新增长点增长极，都展示出中国经济的巨大发展潜力。

严鹏程进一步指出，从3月份以来的情况看，各项经济指标正在逐步好转。目前各地在做好常态化疫情防控的前提下，正在有序推进复工复产、复商复市进程。

生产方面，用电量、货运量等实物量指标明显恢复，3月份工业降幅比前2个月大幅收窄12.4个百分点，服务业生产指数降幅收窄3.9个百分点，4月上旬用电量已同比增长1.5%。

需求方面，内需正在不断恢复，一季度投资、消费降幅分别比前2个月收窄8.4个、1.5个百分点。

预期方面，3月份制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数分别回升16.3个、22.7个百分点，双双重回荣枯线以上。国际货币基金组织也指出，中国经济出现的复苏趋势令人鼓舞。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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