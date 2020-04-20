发改委：一季度我国经济负增长不具有历史可比性

人民网北京4月20日电（许维娜）国家发改委今日召开4月份例行新闻发布会，国家发改委国民经济综合司司长严鹏程答记者问时表示，一季度我国经济负增长不具有历史可比性。今年一季度经济下行并非中国经济发展基本面的正常反映，而是突发严重事件带来的结果。
“在疫情防控过程中，我们难免要付出一定代价，但生命无价，相比人民群众的生命安全和身体健康，经济短期承压这个代价是必须承受的，也是值得付出的。”他表示，中国经济经受住了疫情带来的空前考验。
严鹏程介绍说，在这次疫情应对中，不少企业顺应防控需要，迅速开展技改扩能和转产扩产，一些满足群众基本需要的工农业产品生产和销售保持了正增长，医疗救治和卫生防疫等行业快速发展，线上课堂、网上办公、远程医疗等新业态成长迅猛，信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比大幅增长13.2%。
同时，一批重大外商投资项目建设正在加快推进，一些国际知名企业也在就区域总部落户中国等加快洽谈进程。这些逆势成长的新增长点增长极，都展示出中国经济的巨大发展潜力。
严鹏程进一步指出，从3月份以来的情况看，各项经济指标正在逐步好转。目前各地在做好常态化疫情防控的前提下，正在有序推进复工复产、复商复市进程。
生产方面，用电量、货运量等实物量指标明显恢复，3月份工业降幅比前2个月大幅收窄12.4个百分点，服务业生产指数降幅收窄3.9个百分点，4月上旬用电量已同比增长1.5%。
需求方面，内需正在不断恢复，一季度投资、消费降幅分别比前2个月收窄8.4个、1.5个百分点。
预期方面，3月份制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数分别回升16.3个、22.7个百分点，双双重回荣枯线以上。国际货币基金组织也指出，中国经济出现的复苏趋势令人鼓舞。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】