发改委：将超前部署创新基础设施

人民网北京4月20日电（许维娜）国家发改委今日召开4月份例行新闻发布会，国家发改委创新和高技术发展司司长伍浩表示，党的十八大以来，我国新型基础设施建设取得了明显成效，对高质量发展的支撑作用正在加快释放。

从信息基础设施看，取得跨越式发展和进步，高速光纤已覆盖全国所有城市、乡镇以及99%以上的行政村，4G网络用户超过12亿

从融合基础设施看，助推转型升级的作用日益凸显，智慧城市建设路径更加清晰，信息技术积极赋能城市精细化管理。

从创新基础设施看，有力支撑了科学技术研究，国家发展改革委已布局建设55个国家重大科技基础设施，在科技创新和经济发展中发挥了引领作用。

他表示，下一步，国家发展改革委将联合相关部门，深化研究、强化统筹、完善制度，重点做好四方面工作。

一是加强顶层设计。研究出台推动新型基础设施发展的有关指导意见。

二是优化政策环境。以提高新型基础设施的长期供给质量和效率为重点，修订完善有利于新兴行业持续健康发展的准入规则。

三是抓好项目建设。加快推动5G网络部署，促进光纤宽带网络的优化升级，加快全国一体化大数据中心建设。稳步推进传统基础设施的“数字+”“智能+”升级。同时，超前部署创新基础设施。

四是做好统筹协调。强化部门协同，通过试点示范、合规指引等方式，加快产业成熟和设施完善。推进政企协同，激发各类主体的投资积极性，推动技术创新、部署建设和融合应用的互促互进。

(责编：许维娜、夏晓伦)