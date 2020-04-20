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宁波援藏电力人“点亮”雪域高原

2020年04月20日14:50  来源：人民网-财经频道
 

4月15日，西藏那曲比如县扎拉乡通往恰如寺的悬崖边，寒风刺骨，几位身穿红马甲的电力工人，看着眼前又窄又险的急弯发愁，看来，想用大车运物料是没办法了，还得找找其他法子。

他们是国网宁波供电公司的援藏人员，这一天，对于其中的邬军波、杜亮亮、叶技、曹卓斌四人来说有点特殊，作为国家电网公司2018-2020年度东西帮扶的工作人员，援藏一年半，这一天本该是他们返家的日子，但前一天，他们刚刚和所有国网浙江电力的长期帮扶人员一起，主动递交了请战书，决定留在比如，“三区两州”电网建设任务不完工绝不收兵。

他要为比如留下一支“带不走的队伍”

邬军波，国网宁波供电公司比如援藏帮扶组组长，2018年拿到援藏通知书时，儿子刚上高中，年过七旬的父母体弱多病，他咬咬牙，奔赴比如。

2019年，那曲“三区两州”深度贫困地区电网建设启动，作为国家脱贫攻坚重点项目，共建1个变电所工程和8个配网工程，投资1.07亿元，新建35KV及以下供电线路约350公里，配变95台，涉及夏曲、香曲、扎拉等7个乡镇3000余户无电区居民的用电。工程要求在2020年6月底前全面完工，任务重、时间紧，作为援藏帮扶组组长，从物资到货、施工人员进场、现场安全管控，邬军波始终冲在一线，亲自过问、亲自督促，确保了工程顺利进展。

一年半的时间里，他为了给比如留下一支“带不走的队伍”，在完成工程施工之余，邬军波一直考虑的是如何提升比如供电公司的管理水平，现在已经有了非常好的进展：“我们要把浙江经验、宁波经验留在比如。”

2月19日，疫情期间，邬军波就带着杜亮亮、叶技、曹卓斌返回西藏，成为另一种最美的逆行。

自嘲棕熊在旁边都睡得着

杜亮亮在宁波奉化供电公司担任党建部主任将近十年，丰富的党建工作经验在援藏中发挥了积极的作用。

说起在比如的一年半，他的故事不少。

萨普神山位于比如县羊秀乡境内，最高峰6556米。2019年赛马节期间，杜亮亮随同保供电人员前往。走了一天实在是累坏了，晚上一头扎进帐篷就睡死过去。第二天醒来有人问他：“昨晚睡得好吗？”“我说很好啊。结果，他们给我看了一段视频，我睡觉的时候，一头棕熊就在帐篷外散步呢，还凑近帐篷嗅来嗅去。”杜亮亮说，当时想想还是后怕，但现在已经见惯不怪了。

话是这么说，事实上，在高原能睡踏实的日子并不多，缺氧严重时，吃安眠药都睡不着。“平时心率低于70，到了那曲，飙至90以上。到了冬季稍有动作，心率就会过百。”尽管如此，杜亮亮还是利用周末和晚上休息时间，写出了20余万字的报告文学。

早出晚归，最熟悉的是比如的山路

比如由于地域辽阔，牧民分散加上电力设备陈旧，电力故障层出不穷。哪里有故障，哪里就有叶技的身影。

“早出晚归已经是最短的行程了。”叶技说，最远的乡镇离县城200余公里，就近的乡镇也要穿越怒江之畔的悬崖绝壁，“听起来并不远，但藏区的路可不是我们宁波的公路。天气晴朗时，开车都心惊肉跳的，一到冬天，积雪，雪崩，化雪后的冻土，开车更是危险重重，雨季时，就会遇到山洪、塌方、泥石流，，一旦被困路上，寸步难行，想求援，手机都没信号。”

2019年3月28日，比如县举行西藏民主改革60周年纪念活动，比如公司成立保供电领导小组，叶技作为运检部主任，责无旁贷。当其他人都在兴高采烈观看演出的时候，他始终在巡查现场线路。演出结束，有人问他：“叶主任，我们藏族的歌舞好看吗？”他笑着说：“好看！”

其实他几乎没有看到演出，但他说：“我音响传出的嘹亮歌声，就能感受到百姓欢庆的氛围。活动结束，我看着空荡荡的舞台。忽然觉得，那也是我的舞台呀！”

晒得太黑，孩子都不敢认爸爸

比如县四周冰山雪峰环绕，平均海拔4000米，很多偏远山区和牧区还没通路，对于低压电网铺盖带来困难。曹卓斌作为比如县供电公司营销部主任，普查用户台区信息是他的重要工作，他永远记得第一坐车经过冰冻三尺的怒江时的情景。

那天，营销部开着一辆十年的老皮卡计划去茶曲乡-达塘乡开展用户台区信息普查，车子到了怒江边，直接准备过江。曹卓斌说，当时，心头一紧。江面上架着的这哪是桥啊？钢筋拉着怒江两岸的石柱，桥面只有破烂的木板，甚至还有纸板。

“我直接大喊，不会是从这里过去吧？”曹卓斌说，“结果他们告诉我，江已经结冰了，不用怕，我被他们笑死了。”

尽管如此，车子缓缓上桥，轮胎刚好压着桥边，车身不规则晃动。曹卓斌想着桥下的怒江，心还是提到了嗓子眼。“司机边开车边劝我别紧张，说我们经常往返，习惯了。”

安全抵达对岸后，曹卓斌长长松了口气。比如的冬季很漫长，曹卓斌就是这样和当地供电公司人员，冒着生命危险，爬山涉水，跑遍了比如的各个乡镇街道，走进了最为偏远的自然村落。

长期的户外工作让曹卓斌黑得很彻底，出去工作经常被当地人误以为是藏民朋友。2018年曹卓斌援藏时，家里小宝刚一周岁，当时比如县还没有开通4G，手机在外面基本没有网络信号。一年半下来，一段时间没视频，小宝看着手机里他黝黑发亮的脸，都不敢喊爸爸，妻子只能安慰他：“没事，黑点更帅！”。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)
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