华发股份：2019合同销售金额922.7亿元 同比增长58.54%

一个“中而美”的上市房企正在浮出水面。4月16日发布的华发股份(600325.SH)2019年年度报告显示，该公司大力度实施“立足珠海、面向全国”战略，成效显著。报告期内公司主要经营指标均呈大幅增长，整体经营呈现出净资产收益率较高、信用评级提高、成长性高、持续11年现金分红等“三高一持续”特点。其中ROE(净资产收益率)首次突破20%，经营性活动产生的现金流280.35亿元，同比增长75.24%。2019年拟向全体股东每10股派发现金4元(含税)，连同中期分红，2019年度股息率达到9.0%。

报告显示，2019年华发股份总资产、合同销售金额、预收款项、营业收入、扣非归属上市公司股东净利润分别为2,341.11亿元、922.7亿元、585.23亿元、331.49亿元、27.85亿元，分别同比增长28.48%、58.54%、49.96%、39.87%、22.45%，整体呈现出当下发展快速稳健、未来大有可期的向好态势。

净资产收益率较高 经营效益大幅提升

年报显示，2019年华发股份扣非净资产收益率为20.10%，同比增长1.7个百分点，位居行业上游；主营业务毛利率30.31%，同比提升2.36个百分点；每股收益1.22元，同比增长12.96%。

年报还显示，华发股份2019年经营性现金流净值达280亿元，期末现金260.8亿，年度纯现金流入67亿，显示出非常好的新增销售的情况和较强的偿债能力；2019年末预收款项为585.23亿元，同比增长49.96%，逐步结转可为未来几年的业绩提供坚实的保障。 在《2019年中国房地产企业销售TOP200排行榜》上，华发股份位居全国第39名，比上一年度提升8位。

信用评级提高 资本市场受追捧

2019年，联合信用评级有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司将华发股份的主体信用评级及各项融资产品评级均由“AA+”上调至“AAA”。

主体评级的上调，有力地助推了华发股份较低成本的资本运作。2019年8月19日，华发股份发行10亿元私募债，利率创下了4.67%的新低；2020年2月24日，华发股份发行15.8亿元5年期小公募债券，3.38%的利率更创下了同规模同期同评级债券的记录，反映市场对公司强烈的认可。

高质量土地储备凸显高成长性

根据年报显示，2019年华发股份用于项目拓展的资金超过300亿元，折算出流量口径的项目拓展金额近500亿元，整体溢价率低于10%，是全国地产行业土地溢价率最低的企业之一，对应的流量货值超过1,000亿元。

在产业布局方面，华发股份一改地产行业“重销售轻运营”的风格，已形成以住宅为主业，商业地产与上下游产业链同步发展的“一核两翼”格局，优质商业物业资产大幅增加，为华发股份未来稳定的可持续增长奠定基础。

持续11年现金分红 2019年股息9.0%

年报显示，2019年度华发股份拟向全体股东每10股派发现金股利4元(含税)，共计派发现金股利8.47亿元，连同中期分红，派发现金股利占2019年实现净利润的45.6%，2019年度股息率达到9.0%。已经实现连续11年现金分红回馈投资者。

抗疫不忘生产 一季度逆势增长

2020年一季度，全国疫情防控战打响后，华发股份母公司华发集团迅速响应，累计捐赠现金3,053万元、减免租金1.92亿元、捐赠物资总金额2,116万元，其中华发股份累计捐赠现金2,000万元，捐赠物资价值超922万元。

抗疫不忘生产。自2月中旬进入复工复产阶段以来，华发集团加强科学部署、提升生产经营效率，加大科技支撑、推动线上业务异军突起，加快转型升级、积极脱虚向实三大“加”法，迅速扭转了因新冠肺炎疫情影响带来的颓势。主要经营数据同比均呈现10%以上的增长，实现了“开门红”。

(责编：许维娜、夏晓伦)