寒冬下的守护：武汉抗疫医护人员的“蛋壳生活”

“中国加油，武汉最棒！”

一名援鄂医护人员在离开武汉前，在蛋壳公寓免费提供的爱心公寓里，留下了这句话。短短八个字，却充满力量。

回顾武汉疫情形势最严峻的两个月里，既有义无反顾奔赴抗疫前线的本地医生，亦有从全国各地奔赴武汉的医护志愿者们。他们远离家庭，投入到抗疫一线工作中，成为最美逆行者，为国人筑起坚实的屏障。

兵法有云，兵马未动，粮草先行。后勤物资的重要性不言而喻，但在突发的疫情面前，医护人员的后勤很难得到及时保障。

由于武汉封城，公共交通停运，不少医护人员通勤困难，加上担心病毒传染给家人，行和住一时成了最大的难题。

很快，抗疫路上，众多爱心企业、个人组成了驱散寒冬的光，守护着广大抗疫医护人员。如武汉“民间互助队”自发组织接送医护工作者出行；爱心企业如蛋壳公寓，在大年初一拿出武汉重点医院周边近800百间专属房源，无偿提供给医护人员居住和休息使用。

穿过漫长黑夜，总会迎来黎明。这点滴汇聚出的爱心力量，一笔一画勾勒出了武汉最真实的抗疫画像。

疫情中的“住”与“行”

1月23日，武汉封城，全市公交、地铁、轮渡都随之关停，住和行成了摆在广大医护人员面前最大的难题。

这位微信名叫“晴天”的90后姑娘，是湖北省人民医院的一名护士。从她家到人民医院，单程30公里以上。这30公里的路程，足以耗尽她的全力。然后她还要全副武装、打起精神，在最危险的地方工作整整24个小时。

很快，微博上就有网友在话题#武汉民间司机团队自发接送医护工作者#下提供了多个医护人员义务接送群的二维码，表示“武汉有需要的医护人员可以直接扫码进群”，并补充已有二十几辆车加入到医疗接站支援自驾队中。

之后，便不断有来自武汉市武昌区、汉口区、汉阳区、黄陂区、洪山区、青山区、硚口区、蔡甸区等多个区的医院医护人员和爱心车主进群。仅一天时间，群内已有1544人。

“行”的问题得到了一定程度的缓解，但“住”的需求更加迫切。

当时一个现实的情况是：有的医护人员选择住在家里，但通勤不便。另外，更多的医护人员认为，住在家里会增加家人感染的风险，而医院的值班室又难以容纳过多的医护人员，“无处可住”成了很多医护人员面临的普遍难题。

大年初一，长租公寓品牌“蛋壳公寓”发布公告，宣布将旗下武汉重点医院周边将近800间专属房源，无偿提供给抗击疫情的医护人员居住和休息，所提供的住房具体位置都在医院附近，水电费全部由蛋壳公寓承担。

此举解了很多一线医护人员的燃眉之急。据介绍，仅3天时间，便有超300名医护人员入住了蛋壳公寓的爱心房源。

“我最大的愿望是睡个好觉”

湖南省中医院消化科的医生王茹(化名)，便是较早入住蛋壳公寓爱心房源的一批医护人员。

疫情爆发前，王茹从未想过，“睡个好觉”会成为自己最大的愿望。

和大部分一线医护人员一样，王茹几个月都没办法回家。在武汉的日子里，她最思念的就是家人和儿子。尤其除夕当天，本是阖家团圆的日子，王茹和同事们在医院吃着泡面度过。

每天上班都要“全副武装”，身上的防护装备笨拙又厚重，穿戴又繁琐麻烦。王茹说，除了长时间不能吃东西、喝水、上厕所，最痛苦的还有自己的鼻子和耳朵，一天下来，经常头痛欲裂，但又没办法，只能强忍着。

“那段时间，想睡个安稳觉都难”，王茹心里清楚，只有保证自己的精神状态与健康状况，才能在疫情结束时，快速地回归家庭。

“我不能当逃兵，更不能当个逃兵妈妈。”王茹说，自己有时候也怕，尤其是面对父母和孩子的时候，但作为一名医护人员，到了病房就是到了战场，面对患者的时候不允许医护人员害怕，他们只有给患者信心，才能让患者有勇气战胜疾病。

致敬最美的逆行者

随着武汉解封，大批援鄂医护人员陆续踏上归程，居住在蛋壳公寓爱心房源的医护工作者也陆续搬离。有医护人员发来视频，称蛋壳公寓工作人员在为他们办理办理搬离手续时，为他们每人赠送了一份欢送礼包，包含背包、水杯、雨伞。

“他们不顾安危保护我们的生命，只有一个目的，把武汉还给我们，把我们还给武汉。”这是3月31日，武汉市委、市政府向支援湖北医疗队发出感谢信。他们很多人在这里奋战了70多天，用他们的脚步和身影，书写着生命至上的战疫答卷。

让人动容的是，在我们致敬、感谢他们的同时，他们也在用各种方式表达着对这座城市及爱心支持的感谢。

这是蛋壳公寓爱心房源里居住的一位医护志愿者，搬离前在镜子上留言，称归家心切，自己已对房屋进行消毒，表达感谢的同时，不忘提醒对房间再次消毒。

同样居住在蛋壳公寓的医护人员“小小小粒子yaya”，在微博发文：“在这里短暂住了两个月，渡过了武汉最难熬最紧张的两个月，每天从这里全副武装往返医院脚踩单车，路过最安静的街道，闯过最寂寞的寒冬。远离孩子远离家，那里是安全的城堡，不回家更心安……”

致敬最美逆行者！如钟南山院士所说：“武汉是一座英雄的城市！”每一个坚守武汉的人，每一个驰援武汉的人，共同组成了这座城市上空的灿烂星河，点燃了武汉的春天。

(责编：许维娜、夏晓伦)