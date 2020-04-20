线上聆听国家大剧院“命运的回响”，快手用技术呈现视听盛宴

原标题：线上聆听国家大剧院“命运的回响”，快手用技术呈现极致视听体验

“等了一周终于又见面啦“”又来听高雅音乐了“”陶冶一下情操““今晚注定无眠”......4月18日晚，在网友们的期待下，国家大剧院(ID：1851854452)“春天在线”线上系列音乐会第二场“命运的回响”在快手平台如约而至。

第二场音乐会延续了首场的火热，总播放量达2438万，点赞1221万。“直播+互动+杜比剧场音效”的顶配观赏体验，搭配最高可达“蓝光8M”的播放清晰度，网友们被宛如剧院现场的顶级视听效果所震撼。错过音乐会的网友可以关注国家大剧院的快手号，进入“直播回放”页面随时聆听大师们的演奏。

据了解，“春天在线”系列音乐会由国家大剧院搭载快手短视频平台，借助快手直播技术优势将经典艺术推向大众。旨在通过线上音乐会的形式，丰富疫情期间大众的业余文化生活，提高全民文化修养。该系列音乐会共四场，从4月11日开始，每周六晚七点通过快手线上直播，以美好音乐的力量，重启人们对生活的信心和希望。

上周播出的首场音乐会以“迟来的春天”为主题，国家大剧院管弦乐团的音乐家们现场演奏贝多芬青年时期的两部作品，更有主持人白岩松为老铁现场讲解音乐背后的故事。相关数据显示，90分钟的音乐会播放总量突破2020万、点赞数超302万，快手“线上剧院”首次营业就获不俗成绩。

本场音乐会则选择了两位浪漫主义作曲家的作品，并搭配打击乐二重奏，通过大师涤荡起伏的人生以及激情昂扬的曲调，在铿锵的节奏中诠释了“命运的回响”这一主题。“心情跟着这节奏澎湃了一晚上”“热泪盈眶，艺术的魅力胜过一切”“在家就能享受好音乐，真诚感谢”......不少老铁们表示隔屏听也很兴奋和感动。

五位顶尖乐手互动答疑 老铁探秘国家大剧院排练厅

“上周直播迎来了3000多万名老铁在线观看，非常感谢大家的支持！各位老铁今天有什么想看或想听的，都可以继续通过留言和评论告诉我们！”七点整，国家大剧院管弦乐团第二小提琴副首席樊悦准时现身国家大剧院彩排厅走廊，以乐团人的视角为老铁还原正式演出前半小时彩排厅的画面。

“大家所看到的椅子是柏林爱乐乐团的同款，看似普通却价值不菲。平常这里都是人声鼎沸，不同艺术家、不同剧目都会在这里排练，今天稍微有些冷清了。”据樊悦介绍，自1月22日完成最后一场演出后，国家大剧院一直没有恢复正式演出，而此次快手的线上音乐会，终于再次让音乐响彻剧院。

越过走廊，走进排练厅，即将登台表演的五位艺术家正在认真做上台前准备。“上次直播中有老铁留言希望能在互动时间看到更多的音乐家，这次我特意邀请到五位，够不够意思？““太好了，我要一次看个够！”“我有好多问题想问！”......

在老铁的期待中，国家大剧院管弦乐团钢琴伴奏隋博睿率先登场，首先为大家介绍本场音乐会的“新成员”：“本系列音乐会今晚将第一次出现钢琴的声音，这台三角钢琴长5英尺，重500到600公斤，包括88个琴键和两百多根琴弦，结构复杂，有1万多个零件。“随后，隋博睿又亲自为老铁示范了踏板的功能，“这是延音踏板，你们听，当我抬起手时，声音还在延续。”

亲自示范的还有负责弦乐的两位音乐家。有网友提问：“小提琴和中提琴在音色上有什么区别呢？”据国家大剧院管弦乐团代理乐团助理首席马魏家介绍，因为共鸣箱更大，中提琴音比小提琴低了五度，因此小提琴音色清亮悠扬，中提琴则沉稳忧郁。管弦乐团中提琴副首席郝学嘉说，虽然中提琴不被大众熟知，但它却是一个乐团不可或缺的，它是内声部的支撑，是连接大小提琴的桥梁。

走过小提琴和中提琴区域的过道，便到了打击乐区。”经常有人问，你一个搞摇滚的为什么出现在古典音乐厅？在大家印象中，打击乐就等于架子鼓。“国家大剧院管弦乐团打击乐首席刘恒对此误解在线“洗白”：“其实打击乐器成百上千，任何一种能敲出声音的，都算打击乐。”

对于打击乐手来说，乐器种类很多，摆放也很有讲究，“这是一个体力活，”管弦乐团打击乐代理副首席苏姝说：“打击乐手不是在搬乐器，就是在搬乐器的路上。”

在互动结束前的提问环节，樊悦解答了老铁关于“什么是室内乐”的问题。她介绍道，室内乐指在较小的场所里演奏的音乐，本来是宫廷贵族邀请音乐家到房间演奏，后来演变成区别于大型管弦乐的表演形式。“今晚的表演就是室内乐，大家待会儿可以通过观赏演出，有更深的体会。”

罗曼蒂克激荡“命运的回响”，技术优势打造“线上剧院”

“本次演出将献上浪漫主义作曲家马勒和柴可夫斯基的作品，并将在大师俱乐部进行。我们希望通过崭新的曲风和场地，为老铁带来不同的音乐体验。”在国家大剧院音乐艺术总监吕嘉的介绍后，剧院定场钟声响起，演出拉开帷幕。

国家大剧院管弦乐团的音乐家们首先合作演奏了马勒的《A小调钢琴四重奏》，该乐曲是马勒高中时代的作品，凄美悲伤，充满复杂且极具张力的情绪。因被用为惊悚电影《禁闭岛》的插曲，而被大众熟知。在钢琴的衬托下，三件弦乐磁性的嗓音缠绵萦绕，此起彼伏，乐声炽情复杂，充满人性的张力。

接下来的曲目是俄国作曲大师柴可夫斯基的《D大调第一号弦乐四重奏》。该作品共四个乐章，其中第二个乐章《如歌的行板》最为出名，被托尔斯泰评价为“接触到苦难人民的灵魂深处”。在演奏家们表演下，如泣如诉的美好旋律激起了人们对美好未来的憧憬和向往，也激荡着乐迷的心灵深处。

最后登场的是管弦乐团打击乐首席刘恒的原创作品打击乐二重奏《面对面》，该曲目创新性地让两名乐手共同演奏一组乐器，通过铿锵有力的鼓声和富于变化的节奏，表现了旗鼓相当的对手从相遇相识争吵相斗到惺惺相惜的过程。

音乐家们合作呈现的精彩音乐会获得了快手老铁的高度赞誉，“不愧是最高音乐殿堂的演出““送了5000个赞，手都痛了““仔细听，音乐里都是有感情的”，同时，老铁们也表达出对杜比音效及高清画质的欣喜，“老铁们，戴上耳机和现场没有任何差别”“快手这画质没得说”......

据了解，为了保障直播效果，快手直播小分队和国家大剧院人员从策划到拍摄筹备了一周时间，不断完善拍摄剧本，多次排练，从收声设备到拍摄角度，力求做好每个细节，把最好的效果呈现给网友。快手技术团队为线上音乐会提供了成熟的技术支持方案，为保证线上音乐会的音质效果，团队中来自杜比的高级工程师设计了高保真音质的端到端系统，以媲美杜比的处理效果最大程度上复原音乐会的体验。

位于国家大剧院排练厅现场的直播小分队根据现场的钢琴、小提琴、中提琴、打击鼓等乐器的特性，有针对性地进行调试收音，保障每种乐器的声音完美被收录；在视觉表现上，直播小分队采用双机位切播，为观众提供音乐会全景展示和乐器演奏特写画面，多角度带领观众“走进”现场。

为了保障直播信号稳定传输给观众，现场分别传输给快手总部3路信号。一路信号使用大剧院有线传输；另外两路使用联通、移动、电信信号聚合方案传输。直播清晰度对用户的体验至关重要。通过提升视频的码率、分辨率，能够确保视频清晰度显著提升，但是快手用户的规模大，网络差异性大，单一的视频质量（码率、分辨率）或固定的档位下发策略难以适应不同的网络需求。

因此，快手技术团队设计了一套基于流式的直播多码率技术，在不增加额外直播延迟的前提下，依据用户的实时网络变化情况，自适应为用户选择最佳的视频质量，为用户提供更清晰、更流畅的观看体验。此外，快手还将该基于流式的直播多码率技术制定为业界标准，称为FAS(FLV Adaptive Streaming)，并发布了FAS1.0草案，得到业界的广泛关注。

与此同时，丰富的直播经验以及完善的应急处理机制以及服务保障机制，使得快手能够从推流侧软件到服务器以及CDN全链路都可以做到多路备份，任何环节单点出问题都不会影响直播的正常进行。技术的助力得以让老铁们感受身临其境般的视听盛宴，顺滑的体验也更让人意犹未尽。

音乐会的最后，国家大剧院音乐艺术总监吕嘉为大家预告了下周六晚的精彩看点，“国家大剧院管弦乐团的音乐家还将带来布鲁赫、勃拉姆斯的经典室内乐作品，北京奥运会主题《我和你》也将以交响乐版本和大家见面。“在此之外，5月2日，吕嘉也将执棒国家大剧院管弦乐团，以巴伯《弦乐柔板》、莫扎特《降E大调嬉游曲》和《G大调小夜曲》，与大家一同相约春天。

(责编：夏晓伦、毕磊)