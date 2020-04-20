海关总署：核酸检测能力基本满足现有入境人员检测需求

人民网北京4月20日电（记者毕磊）20日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入最新情况。海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦在回答媒体提问时表示，海关总署采取积极有效措施，努力提升重点口岸的公共卫生核心能力。
宋悦谦指出，口岸检疫检测能力是口岸公共卫生核心能力的重要组成部分，也是有效防控疫情输入的重要保障。
一是优化完善防控策略。在国家卫健委制定的新冠肺炎诊疗方案基础上，海关总署结合口岸实际情况，修订下发了6版口岸防控技术方案和3版操作指南，为一线提供了科学规范、系统完善的防控指导，同时，动态调整口岸采样送检和实验室检测作业指引，制发口岸采样工作要点，细化采样场所、采样部位、采样操作、个人防护、消毒处理等全流程规范，不断提高现场应急处置和精准筛查的能力。
二是提升口岸检测水平。根据全国口岸设施设备、检测能力、防护物资储备现状和境外疫情发展的态势，海关总署通过系统内调拨和紧急采购的方式，为相关重点口岸配备关键检测设备和重点防护物资，包括核酸提取仪、荧光定量PCR检测仪、血常规检测分析仪、负压隔离单元等，同时新增可开展新冠病毒检测的生物安全二级实验室9个，检测技术人员数量也增加到400多人。全国口岸疫情防控的软硬件条件得到进一步改善，核酸检测能力基本满足现有入境人员的检测需求。
三是加强人员培训指导。海关总署从全国海关抽调技术专家，组成12个指导组，分赴重点口岸开展现场实操带训，做好定向技术指导工作，全程指导流行病学调查、样本采集和实验室检测的规范操作。另外，还从全国海关抽调了200名技术骨干支援重点口岸，充实一线检疫把关力量。我们还在全国海关多次组织开展个人防护、实验室检测等专题培训，举办疫情防控样本采集与个人防护网上培训示范班和专题直播，编印了《疫情防控知识题库》，面向全国海关开放练习。上线疫情防控专题培训网络课程36门，170万人次完成在线学习，不断提升一线人员实战水平。
四是强化地方联防联控协作。疫情防控期间，各级地方政府和海关密切合作，携手加强口岸卫生检疫工作。有关地方政府先后派出800多名专业技术人员，支援21个直属海关做好流行病学调查、核酸采样检测等工作；同时，还加快对重点口岸旅检现场、货运通道等区域卫生检疫设施的改造升级，向口岸一线及时提供医用防护口罩、防护服等重点防护物资，切实提升重点口岸卫生检疫能力。
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