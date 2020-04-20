民航局：第一入境点政策有效控制境外疫情向北京输入

人民网北京4月20日电 （记者乔雪峰）4月20日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，中国民航局运行监控中心副主任孙韶华在发布会上表示，按照国务院联防联控机制的统一部署，首都机场自3月20日实施国际客运航班经第一入境点政策以来。截至4月19日，累计实施调整航班135班，第一入境点累计入境旅客29999人，在第一入境点留置的旅客有26035人，留置率为87%，有效控制境外疫情向首都北京的持续输入，提升国际航班旅客的安全健康保障能力以及入境通关效率。
孙韶华指出，随着3月29日国际客运航班“五个一”调整措施实施以来，“五个一”就是每一家航空公司经营至中国大陆的任意一个国家的航线只保留一条，且每一周只能经营一个班次，4月份首都机场经第一入境点入境的国际航班计划一共有89班，平均每天实际执行2-3班，较政策实施之前大幅度减少80%。每个入境点每天入境航班的数量不超过1班，第一入境点保障压力有较大的缓解。按照目前国际客运航班的调整措施，5月份首都机场入境的国际航班计划也将有89班，平均每天3班，每个入境点每天仍然不超过1班入境。
孙韶华指出，“第一入境点”政策实施之前，北京首都机场作为我国重要的国际航空枢纽，每周的国际客运航班有200多班，分别通航美国、法国、德国、西班牙、韩国等33个国家，首都机场口岸也面临着非常大的疫情输入性风险。“随着各个第一入境点防疫检查措施的不断完善，检查能力不断提高，留置旅客观察隔离设施进入良性循环，现行的第一入境点机场的保障能力可以满足目前需求。”
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