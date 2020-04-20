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海关总署：对外国航空企业国际货运航班实行封闭和分类管理

2020年04月20日16:12  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京4月20日电（记者毕磊）20日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入最新情况。海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦在回答媒体提问时表示，对于航空货运机组人员，既要做到封闭管理，又要做到通关便捷。

　　宋悦谦指出，相关部门出台了对于国际航空货运机组人员精准防控的通知。在统筹做好口岸疫情防控和外贸稳增长各项工作基础上，海关总署联合有关部门，通过以下措施确保航空货运疫情防控工作严密高效。

　　一是严格落实防控责任。通知明确，要求各航空货运企业要发挥机组人员防控工作第一责任人的作用，严格落实疫情防控各项要求，切实加强对机组的管理；同时，各民航和邮政管理部门也要严格落实行业监管责任，督促指导各航空货运企业建立健全并严格执行疫情防控各项制度；各相关地方人民政府也要严格落实属地责任，形成闭环管理，有效控制疫情传播风险。

　　二是对外国航空企业国际货运航班实行封闭和分类管理。对于继续执飞国际航线的国际货运航班，海关均要登临并严格实施卫生检疫措施，如无异常，则由所在城市人民政府负责监督机组人员在指定地点集中休息，实行封闭管理，不与外界接触，杜绝交叉感染风险；对于继续执飞国内航线的国际货运航班，所有机组人员都要在第一入境口岸接受核酸采样检测，结果检测为阴性的，方可继续执飞。

　　三是对中国航空企业国际货运航班实施分类精准化管理。中国航空企业国际货运机组如在国外机场短暂停留，期间采取严格防护措施且未下机入境的，海关会在其返回国内入境时登临并严格实施卫生检疫措施，如无异常，在机组人员封闭管理的基础上，可继续执行货运飞行任务；中国航空企业国际货运机组在国外入境且短暂停留的，返回国内入境时，在接受严格的检疫措施基础上，一律按要求进行核酸采样检测，并在后续接受封闭管理。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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