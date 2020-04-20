国家移民局：原则上不允许国际航运船舶外籍船员登陆

人民网北京4月20日电（许维娜）20日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入最新情况。国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛在答记者问时表示，目前全国边检机关日均检查交通运输工具入境员工2万多人次，占到入境总人数七成多。对国际航运船舶，原则上不允许外籍船员登陆。
刘海涛表示，国家移民管理局将加强与交通运输、卫生健康和海关等职能部门的协同配合，在确保疫情防控安全的前提下，保障出入境交通运输工具有序通行，跨境物流运输畅通，主要包括三个方面：
一是对国际航运船舶，原则上不允许外籍船员登陆。对于已经在海上航行超过14天，且健康状况正常的，经过入境检疫没有问题的中国籍船员允许入境。对于在海上航行不满14天的中国籍船员，入境后要按照港口所在地防控疫情要求进行隔离观察，补足14天期限。
二是对于跨境运输的汽车、列车，重点做好交通运输工具和司乘人员查验、货物装载等环节的疫情防控工作。外方货运车辆在口岸指定地点卸货，员工要当天离境。对于中方货运驾驶员，要采取备案管理、体温监测和定期核酸检测等措施，有效防止疫情的输入。
三是对国际航班机组，实行封闭式管理，对于不离开口岸限定区域需要继续执飞国际航线的机组人员，免办边检手续。有条件的机场，边检机关设置了专门的通道，对机组人员实施集中查验，减少交叉感染的机率和风险。
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