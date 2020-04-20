民航局：国际机票必须通过直销渠道进行销售 确保公开透明

人民网北京4月20日电 （记者乔雪峰）随着全球新冠肺炎疫情的加速蔓延，民航局出台调减国际客运航班的调减政策。由于市场的需求大于供给，少数境内外销售代理企业通过虚占座位、更换旅客姓名等方式违法违规倒票、炒票，有的机票甚至被炒到10万元以上，在社会上、网络上引起高度关注。对此，民航局该如何加强监管？

4月20日，中国民航局运行监控中心副主任孙韶华在国务院联防联控机制发布会上表示，为进一步加强疫情期间国际机票的销售代理，确保国际航空运输市场的平稳有序，切实维护旅客的合法权益，民航局要求国内航空公司自4月16日起暂停各销售代理企业的国际机票代理权，全部国际机票必须通过直销渠道进行销售，并严格执行国际运价政策，确保公开透明，明码标价。

对于此前已经由代理企业销售的国际机票，孙韶华指出，民航局要求航空公司严格落实主体责任，加强对销售国际机票的管控，严禁通过换票或者是订座购票后更改旅客姓名等方式，杜绝中间环节的倒票、炒票行为。“在此我们也提醒广大旅客要通过航空公司的官方网站、呼叫中心、手机APP等直销渠道购买机票，并保留好有关凭证，避免上当受骗，如发现价格违法违规行为，旅客应及时向国家有关部门投诉举报。”

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