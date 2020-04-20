国家移民局：采取五方面措施加强边境疫情防输入工作

人民网北京4月20日电（许维娜）境外疫情加速扩散蔓延，毗邻国家疫情呈上升趋势。对此，国家移民管理局将采取哪些措施防范疫情经陆路边境输入境内？
国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛在20日国务院联防联控机制发布会上表示，依托党政军警民“五位一体”联防联控机制，加强边境疫情防输入工作，主要做好以下五方面的工作：
一是加强远端的防控。密切跟踪毗邻国家疫情形势发展，建立信息研判、风险评估机制。加强与毗邻国家移民管理部门的执法合作，推动采取与我方协调一致的边境管控措施，做到防控关口前置。
二是严格口岸入境人员管理，最大限度减少跨境人员流动。
三是强化边境一线巡逻管控。联合地方干部群众，加强警力调整布局，对易发生非法越境活动的便道、山口、渡口加强巡逻管控力度，严厉打击包括非法出入境、走私、贩毒等违法犯罪活动。
四是筑牢边境辖区稳控的防线。加强边境地区实有人口管理，深入开展“百万警进千万家”活动，做到境外返回的人员必见面、辖区居留的境外人员必见面，严防人员随意进出。
五是加强边境二线要道卡口堵截。严格边境地区进入我内地交通要道的管控，加强对进出边境地区人员和交通运输工具的检查、信息登记，会同有关部门实施防疫检测工作。加大流动查缉，堵塞要道两侧小的便道，防止不法人员绕关避卡，严查严堵不法人员进入内地。
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