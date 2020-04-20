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国家移民局：严防境外人员藏匿在国际航行船舶偷渡入境

2020年04月20日17:34  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月20日电（许维娜）20日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入最新情况。国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛在答记者问时表示，为防范疫情经海港口岸输入，要严防境外人员藏匿在国际航行船舶偷渡入境。

海港口岸如何防范疫情输入？刘海涛介绍，需要重点做好以下三方面工作：

一是加强信息研判，对所有国际航行船舶核查航行的轨迹，实时开展风险研判，及时掌握船舶海上航行情况，严防船舶擅自搭靠、非法出入境。

二是加强国际航行船舶在港管理，从严审批签发登轮和船舶搭靠外轮的许可。督促港航企业加大对进出口岸限定区域人员、车辆检查力度，指导登轮人员采取必要的防护措施，减少非必要的人员接触。

三是加强口岸的联合执法。国家移民局与海警、海关、海事等部门都建立了密切的联防联控机制，加大了对辖区港口、码头、临时停泊点的巡逻密度，提高登船的检查率。严厉打击海上偷渡活动，全力防范疫情经海港口岸输入。

刘海涛指出，在抓好海上疫情防控的同时，国家移民管理局也积极支持港航企业复工复产，落实24小时的通关服务，全面推行边检行政许可和船舶离港审批的电子化，压缩船舶在港候检的时间，进一步提高海港口岸的通关效率。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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