国家移民局：严防境外人员藏匿在国际航行船舶偷渡入境

人民网北京4月20日电（许维娜）20日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入最新情况。国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛在答记者问时表示，为防范疫情经海港口岸输入，要严防境外人员藏匿在国际航行船舶偷渡入境。
海港口岸如何防范疫情输入？刘海涛介绍，需要重点做好以下三方面工作：
一是加强信息研判，对所有国际航行船舶核查航行的轨迹，实时开展风险研判，及时掌握船舶海上航行情况，严防船舶擅自搭靠、非法出入境。
二是加强国际航行船舶在港管理，从严审批签发登轮和船舶搭靠外轮的许可。督促港航企业加大对进出口岸限定区域人员、车辆检查力度，指导登轮人员采取必要的防护措施，减少非必要的人员接触。
三是加强口岸的联合执法。国家移民局与海警、海关、海事等部门都建立了密切的联防联控机制，加大了对辖区港口、码头、临时停泊点的巡逻密度，提高登船的检查率。严厉打击海上偷渡活动，全力防范疫情经海港口岸输入。
刘海涛指出，在抓好海上疫情防控的同时，国家移民管理局也积极支持港航企业复工复产，落实24小时的通关服务，全面推行边检行政许可和船舶离港审批的电子化，压缩船舶在港候检的时间，进一步提高海港口岸的通关效率。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】