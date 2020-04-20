雷神山防疫检测点里的三名普通人

4月8日，武汉解封。在春暖花开之际，中建铁投集团轨道交通公司驰援雷神山干部职工陆续从武汉返回。

4月14日，随着最后一批患者转院，武汉雷神山医院患者成功清零。15日，该医院正式关闭，所有医护人员全部撤回。

2020年农历庚子年的春节，新冠肺炎疫情爆发，让沉浸在春节喜庆气氛中的人们措手不及。和许多医护人员一样，4万多名建设者的也在第一时间“逆行”来到武汉，而丁力生一行的8名队员正是其中的一员。

1月25日下午，就在火神山医院开工不久，武汉市决定半个月之内再建一所雷神山医院，半个月内要完成两座国内首屈一指的呼吸系统传染病医院的建设无疑是一个极大的挑战。全国上下万众一心，但前方一线还是出现大量管理人员缺口，中建铁投集团轨道交通公司第一时间组建“雷神山”突击队，火速驰援一线。

郭路：“闲不住”的抗疫先锋

“我想早点回项目上班，我就是闲不住！”刚刚从武汉回来参与援建雷神山的郭路说道。

1月24日，郭路听说刚刚开工的火神山紧缺生活物资，“闲不住”的郭路就当起了义务采购员，四处打听，联系资源，筹集了一批生活物解决的火神山项目的燃眉之急，这也成为他加入雷神山建设的埋下种子。

1月28日，当郭路在得知公司要援建“雷神山”的时候，早已跃跃欲试的他不顾母亲的顾虑第一时间就报了名。郭路说道：“当时我的朋友圈里很多熟悉同事都去参加火神山建设去了，我就想着自己能参与其中就好了，后来报名的时候我就担心名额别人抢去，还连续催了几次。真正去的时候也没顾得怕，大家都等着医院救命呢。我不来，不安心。”

援建期间，郭路负责的是现场的疫情防疫工作，也是最危险的工作。为了保障工地上2万多名建设们的安全，郭路就连吃饭都要挤着时间。他多年未见的好朋友也在雷神山中，虽然很想好好聚一下，但是在忙碌中，他们连一句寒暄都没顾得上。

2月8日雷神山正式交付使用，郭路在自行隔离解除后回家的第一天，父母将十几天来舍不得吃的好菜，全都拿出来犒劳这个让他们担惊受怕了半个多月的儿子，在物资紧缺的疫情期间，那是他父母做的一次最奢华的晚饭。

然而还没在家享受几天，“闲不住”的郭路，听闻父亲所在单位正在修筑武汉防洪的河道，又跑去当起了义工。

郭路笑着说：“我就是闲不住，武汉的大小事我都想参与”。

刘佐：“细嗅蔷薇”的安全卫士

“由于对现场情况不了解，在路上的时候我们有很多猜测，并且已经做好了‘最坏’的打算。”刘佐回忆道。

接到命令后，刘佐走的很匆忙，在路上他不断调整自己的状态。“原以为‘两山建设’离我们很远，实际上就在我们身边。”刘佐轻松地说道，“我还以为已经没有机会参与雷神山建设了，没想到公司给了我这个宝贵的机会，我当时就想，可不能掉链子。”

抵达现场后，刘佐负责的是三号生活区的防疫工作。“和以往的项目完全不同，这次的疫情是看不见的‘安全隐患’，我们大家心里都没底，所以这更需要全心全意的对待”。三号生活区每天近千名作业人员进出，但由于现场管理人员紧缺，防疫组成员只能实行两班倒，每天从早七点到晚七点，十二小时连续不间断的工作使人疲惫不堪，这无疑是一个“体力活”。

“叮”，监控的仪器传来体温过高的提示。原本坐在仪器前的刘佐，“噌”的一声就站了起来。“说实话当时我心里害怕极了，立马就紧张起来了。”刘佐回忆道。再次确认当事人确实出现体温过高症状后，刘佐第一时间联系当事人所在的项目部，并对防疫检测点进行彻底消杀。送走发热者后，刘佐心里一直忐忑平静不下来，他提醒自己一刻不能放松，全程站在仪器旁边，更加谨慎和细致，防护服一遍遍被汗水浸湿。

半个月的坚守，换来的是三号生活区乃至整个施工现场的“零确诊”，两例疑似最终也只是虚惊一场。“雷神山建设任务圆满完成，相信在党的领导下，武汉乃至全国最终一定会战胜疫情，现在我们也可以功成身退了。”刘佐离开雷神山前说道。

曹希：“铁汉柔情”的准新郎

“请戴好防护口罩，自觉配合测量体温！”曹希在工作岗位上一丝不苟。

刚刚订婚不久的他家住武汉汉阳区，1月20日从深返家，女友特意来汉与他相聚。因工作原因半年未能见面的两人原本计划年前把结婚首饰给买了，但受疫情影响没能成行，连春节去女朋友家过年的计划也就此搁浅。

1月28日，接到公司集结支援武汉雷神山医院建设的号召之后，曹希毫不犹豫地报了名，并向女友说明了想法。女朋友听后低下头沉默了片刻，“去吧，我支持你，我们相识相恋于武汉，以后也会在这里成家立业，我们有义务为这座城市做些事情，但是你得答应我一定要保护好自己”。他拉起女朋友的手轻声说道，“放心吧，我会照顾好自己。待我平安归来，等疫情烟消云散，我就娶你。”

连日的高强度工作并未在曹希连上留下疲惫的痕迹，他依旧充满十足的干劲，“站好一个岗，守一方人平安就是我在这里的意义，只要国家和人民需要我，我都会义无反顾的奔赴一线，”曹希有些腼腆地说，“我在节前上交了入党申请书，那就更要以党员的标准严格要求自己。我相信只要我们齐心协力，一定能早日打赢这场疫情防控阻击战。”

在雷神山上的防疫检测点里，这样的人还有很多，与其说他们是“逆行英雄”，倒不如说他们是有着赤子之心的普通人。他们有各自的家庭，也有各自牵挂的人，但在疫情面前，他们不约而同地选择将这些他们珍视的人和事暂时地放在一旁，在国家和人民最需要他们的时候迅速赶往一线支援。正是因为有着无数这样的人，我们的国家才如此强大；也正是因为有着无数这样的人，我们战胜疫情的信心才更加坚定。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)