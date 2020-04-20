原标题：聚焦民航新基建 数字化助推民航高质量发展

为了推动疫后生产恢复及经济高质量发展，国家出台新基建政策，加快5G、大数据、物联网、人工智能等新型基础设施建设进度，为经济发展注入数字经济新动能。作为国家的战略性产业，民航业是受疫情冲击最严重的行业之一，民航业的新基建及疫后恢复成为社会各界乃至国家关注的焦点。

近日，由民航资源网主办的“2020民航新基建（智慧航空领域）云聚论道在线公益直播”举行，中国工程院院士、中国商用飞机有限责任公司副总经理兼首席科学家吴光辉、中国航空器材集团有限公司总经理助理谭克坚、东方航空、中国电信集团吉祥航空合资的空地互联网络科技股份有限公司（筹）总经理张弛及携程旅行网大数据委员会主席肖铨武参加了本次行业直播活动，聚焦“民航新基建”，围绕飞机、运营、保障、出行四个主题进行了观点分享，为推动行业高质量发展贡献智慧。

与会嘉宾一致认为，民航新基建包括民航数字基建和信息基建，未来民航业的竞争力，很大程度上取决于数字化和智能化创新应用的发展。民航数字化转型已是大势所趋，通过以数字飞机为核心的智慧航空建设，可以有效提升飞机运行安全、运行效率和生产组织能力，推动行业高质量发展。

吴光辉院士表示，中国商飞公司作为民用飞机主制造商，热情拥抱工业互联网和智能互联的数字世界。大飞机被誉为工业皇冠，是高度复杂的系统工程。新时代，数字化、智能化成为必由之路，我们深入实施制造强国和网络强国战略，以5G、数字化、人工智能等新兴技术为支点，全面实现大飞机全生命周期下的智能化升级，改善飞行过程，提供设计、生产效率，创造用户价值，积极推动北斗导航、国产通信卫星、低轨卫星、AREOMACS及5G在民用航空中的应用，加快推进与先进制造业的融合创新。“5G赋能民用飞机制造综合解决方案”成为15项世界互联网领先科技成果之一。数字化和智能化新技术给大飞机带来了革命性变化，极大提升国产大飞机的品质和竞争力，必将为制造强国建设注入强大动力，成为中华民族伟大复兴的隐形翅膀。

谭克坚认为，以数字飞机为支点，加快民航数字化转型，积极推动高通量卫星、前后舱空地协同传输、智慧客舱和智慧AOC等新技术在民航运营模式中的落地应用与创新迭代，可以助推实现中国民航高质量安全发展。

张弛表示，后疫情时期将成为国内航空互联网产业发展的新一轮基础建设阶段，重点工作是完善网络覆盖、降低运营成本及推进机载系统成熟和加装率。机上互联网将成为中国航空公司产品和服务转型的重要抓手。

肖铨武表示，产业链上下游各环节的企业都经受了巨大的考验，在这个时刻，全行业如何紧密联结，建立更好的合作生态，提升旅客出行的效率和服务感受，真正实现智慧出行，是值得探讨的话题。他建议，基于携程的客户调查和数据分析，可以加强旅行中通信信息服务及机上网络服务涉及到的基础设施建设。携程作为全球领先的OTA，是连接民航业供需两端的“桥梁”，也一直在积极推动产业内的协同与合作。

本次线上直播是业内首个聚焦民航新基建的行业公益活动。参加直播活动的演讲嘉宾还与线上观众围绕数据共享和前舱数据应用、民航数字新基建在飞机制造领域的重点机会等热点话题进行了在线交流，为民航新基建、智慧航空建设提供更多思路。

(责编：许维娜、夏晓伦)