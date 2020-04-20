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财政部：一季度全国一般公共预算收入同比下降14.3%

2020年04月20日21:13  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月20日电 （记者车柯蒙）4月20日，财政部召开2020年一季度财政收支情况新闻发布会，介绍了2020年一季度财政收支情况。财政部国库支付中心主任刘金云介绍说，1-3月累计，全国一般公共预算收入45984亿元，同比下降14.3%。其中，中央一般公共预算收入21157亿元，同比下降16.5%；地方一般公共预算本级收入24827亿元，同比下降12.3%。全国税收收入39029亿元，同比下降16.4%；非税收入6955亿元，同比增长0.1%。

主要税收收入项目情况如下：

1.国内增值税14977亿元，同比下降23.6%。

2.国内消费税4348亿元，同比下降16.4%。

3.企业所得税8625亿元，同比下降12.8%。

4.个人所得税3353亿元，同比增长3.5%。

5.进口货物增值税、消费税3393亿元，同比下降23.9%。关税598亿元，同比下降13.8%。

6.出口退税3651亿元，同比下降27.9%。

7.城市维护建设税1159亿元，同比下降19.7%。

8.车辆购置税666亿元，同比下降29.5%。

9.印花税769亿元，同比增长5%。其中，证券交易印花税453亿元，同比增长14.1%。

10.资源税435亿元，同比下降12%。

11.土地和房地产相关税收中，契税1212亿元，同比下降19.9%；土地增值税1467亿元，同比下降12%；房产税606亿元，同比下降5.8%；耕地占用税296亿元，同比下降23.7%；城镇土地使用税474亿元，同比下降12.4%。

12.环境保护税55亿元，同比下降6%。

13.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计249亿元，同比下降5.7%。

(责编：车柯蒙、孙阳)
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